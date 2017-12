RUSIA

Scriitorii ruşi îl refuză pe Putin

Mai mulţi cunoscuţi scriitori ruşi au anunţat că nu vor participa la o reuniune a comunităţii literare cu preşedintele Putin, unul dintre ei, Boris Akunin, denunţând existenţa deţinuţilor politici. La reuniune sunt invitaţi peste 500 de scriitori, poeţi, cronicari, traducători şi profesori de litere, care ar urma să discute cu preşedintele Putin. Boris Akunin a explicat pe blogul personal că nu va participa la reuniune din cauza prezenţei lui Putin. „Atât timp cât în Rusia există deţinuţi politici, nu mă pot afla în prezenţa preşedintelui. Voi discuta cu plăcere cu Putin după ce deţinuţii politici vor fi eliberaţi”, a scris acesta. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat drept „nihilistă şi neconstructivă” atitudinea scriitorului.

UE

505,7 milioane de locuitori

Populaţia UE a crescut cu 1,1 milioane de persoane în anul 2012, ajungând la 505,7 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2013, graţie creşterii natalităţii, dar şi pe fondul imigraţiei, conform cifrelor publicate de Institutul european pentru statistică (Eurostat). În anul 2012 s-au înregistrat 5,2 milioane de naşteri şi cinci milioane de decese. Ratele cele mai ridicate ale natalităţii s-au înregistrat în Irlanda (15,7 naşteri la 1.000 de locuitori), Marea Britanie (12,8 la 1.000 de locuitori), Franţa (12,6 la 1.000 de locuitori), Suedia şi Republica Cipru. Cele mai puţine naşteri au fost în Germania (8,4 la 1.000 de locuitori), Portugalia, Grecia şi Italia. Ratele cele mai mari de mortalitate s-au înregistrat în Bulgaria (15 decese la 1.000 de locuitori), Letonia, Lituania şi Ungaria. Dar 80% din creşterea democrafică înregistrată în UE este rezultatul venirii a 900.000 de imigranţi suplimentari în cursul anului 2012.

IRAK

Automobile-capcană la Bagdad

Cel puţin 45 de oameni au murit şi alţi 113 au fost răniţi într-un atentat cu maşină-capcană la Bagdad. Atentatul s-a petrecut într-o zonă locuită de şiiţi. Ulterior, surse din Poliţia irakiană au mai confirmat producerea a nu mai puţin de şapte atentate cu automobile-capcană în cartierele Topchi, Hurriya, Amil, Adhamiya, Shaab şi Kahramaneh. Alte explozii produse de instalaţii artizanale s-au înregistrat însă la Sedriya şi în apropiere de închisoarea de la Abu Ghraib.

EGIPT

Atentat împotriva armatei

Un atentat cu maşină-capcană a vizat, ieri, un convoi al armatei egiptene în Sinai, soldându-se cu 11 victime, a anunţat un oficial în domeniul securităţii. Atacul a fost comis lângă oraşul El-Arish, capitala regiunii Sinaiul de Nord, în peninsula în care Egiptul se învecinează cu Israelul şi Fîşia Gaza şi în care atacurile împotriva forţelor de ordine s-au multiplicat după destituirea fostului preşedinte islamist Mohamed Morsi de către armată, la începutul lui iulie.

ITALIA

Captură de droguri

Poliţia financiară italiană a anunţat confiscarea a 283 de kilograme de cocaină pură, în valoare de circa 60 de milioane de euro pe piaţa neagră, ascunse într-un container ce transporta banane. Drogurile, confiscate din portul Genova, erau destinate pieţei ilegale din centrul Italiei şi, în cazul vânzării en detail, ar fi adus venituri de 60 de milioane de euro. Suspiciunile anchetatorilor au fost generate de faptul că expeditorul era un exportator al Republicii Dominicane care nu a operat niciodată până acum în portul Genova, iar adresa importatorului era formulată generic pentru Ascoli Piceno, în provincia Marche, în centrul Italiei. Graţie scannerelor, poliţiştii şi vameşii au descoperit ascunse în containerul cu fund dublu 241 de pachete de cocaină de o calitate şi o puritate ridicate, cu o greutate totală de aproximativ 283 de kilograme. Ancheta continuă pentru identificarea persoanelor implicate în acest trafic de droguri.

ARABIA SAUDITĂ

Inundaţiile fac victime

15 oameni au murit şi opt sunt daţi dispăruţi în Arabia Saudită, în urma inundaţiilor provocate de ploile torenţiale din ultimele zile. A fost potop în capitala Riyadh, oraş obişnuit cu clima aridă, unde canalizarea nu a făcut faţă puhoaielor. Străzile s-au transformat în râuri, iar traficul a fost paralizat. Peste o sută de şoferi, blocaţi cu maşinile în apă, au fost salvaţi de pompieri. Şcolile au fost închise, iar oamenii au fost sfătuiţi să evite deplasările în oraş. Ploile abundente sunt un fenomen rar în Arabia Saudită, unde precipitaţiile sunt atât de rare încât liderii religioşi organizează rugăciuni speciale pentru a aduce ploaia.

SUA

Avion medical prăbuşit

Un avion cu echipaj medical s-a prăbuşit, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, în Golful Mexic, în largul coastelor statului american Florida, patru persoane pierzându-şi vieţile. Avionul, de tip Learjet 35, decolase de la aeroportul din Miami cu destinaţia Mexic, după ce efectuase un transport la un spital din statul Florida. Cei doi piloţi ai avionului, un medic şi o asistentă au murit în accident. Resturile avionului au fost localizate în Golful Mexic, la doar doi kilometri de litoralul Floridei. Avionul medical era înmatriculat în Mexic.

FRANŢA

Un singur atacator

Analizele ADN confirmă pista unui singur atacator în cazul incidentelor armate de luni de la Paris, de la sediul cotidianului „Liberation” şi din cartierul de afaceri La Défense, a anunţat ieri procurorul din Nanterre, Robert Gelli. Acelaşi bărbat l-a luat ostatic pe un şofer în aceeaşi zi, constrângându-l să îl lase pe bulevardul Champs Elysées. Poliţia încă îl căuta, ieri, pe atacator, mizând pe difuzarea unei noi fotografii a acestuia şi pe analizele ADN pentru a-l identifica, precum şi pe sutele de răspunsuri venite la apelul lansat cu o zi înainte de autorităţi la adresa persoanelor care au asistat la aceste atacuri. Brigada de criminalistică a Poliţiei judiciare (PJ) primise 692 de apeluri până marţi seara, care au furnizat 273 de informaţii ce erau analizate.

BULGARIA

Condiţii inumane pentru refugiaţi

Amnesty International a îndemnat Bulgaria să acţioneze de urgenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor inumane în care sunt instalaţi refugiaţii într-o tabără în apropiere de frontiera cu Turcia. O mie de solicitanţi de azil, majoritatea provenind din Afganistan şi Siria, s-au stabilit în tabăra din Harmanli, în sud-est, fără a dispune de condiţii necesare pentru a supravieţui frigului de iarnă, anunţă organizaţia pentru apărarea drepturilor omului. Autorităţile bulgare continuau, săptămâna trecută, să plaseze în tabără noi refugiaţi, inclusiv un grup de sirieni. Minori neînsoţiţi de alte persoane şi femei însărcinate sunt trimişi, de asemenea, în această tabără. Oficialii de la Sofia se aşteaptă ca numărul imigranţilor clandestini să ajungă la 11.000 până la sfârşitul lui 2013, în contextul în care Bulgaria, primul stat al UE în itinerarul refugiaţilor sirieni, nu are suficiente capacităţi pentru a-i primi.

SPANIA

Mandate de arestare

China a anunţat că aşteaptă clarificări din partea Spaniei după ce justiţia iberică a emis mandate pentru arestarea fostului preşedinte chinez Jiang Zemin şi a altor şase foşti lideri chinezi. „Autorităţile chineze sunt la curent cu informaţiile despre aceste mandate de arestare şi au cerut clarificări autorităţilor spaniole”, a declarat Hong Lei, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze. „Dacă informaţiile apărute în presă sunt exacte, China îşi va exprima nemulţumirea vehementă şi opoziţia fermă”, a adăugat oficialul chinez. O instanţă spaniolă cu jurisdicţie internaţională a emis mandate de arestare a fostului preşedinte chinez Jiang Zemin, a fostului premier Li Peng şi a altor cinci foşti lideri chinezi acuzaţi de implicare în acte de genocid împotriva etnicilor tibetani. Informaţia a fost confirmată de organizaţia pentru apărarea drepturilor etnicilor tibetani Campanie Internaţională pentru Tibet (International Campaign for Tibet). Mandatele de arestare au fost emise de instanţa Audiencia Nacional din Madrid, care are jurisdicţie excepţională, inclusiv la nivel internaţional.

SUA

Apel pentru eliberarea Iuliei Timoşenko

Senatul american a aprobat în unanimitate o rezoluţie prin care a făcut apel la Ucraina să elibereze pe fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko, în contextul în care oficialii de la Kiev speră să semneze Acordul de asociere cu UE la finalul acestei luni. Textul, cu un caracter neconstrângător, face apel la eliberarea Iuliei Timoşenko, citând o decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, din aprilie, prin care arestarea opozantei, în 2011, era catalogată drept ilegală. Perspectivele legate de semnarea efectivă nu par tocmai promiţătoare, în condiţiile în care Ucraina nu a reuşit să întreprindă niciun pas concret în vederea aprobării aşa-zisei „legi Timoşenko”, în virtutea căreia aceasta ar putea fi transportată în străinătate pentru a primi îngrijiri medicale.

Iulia Timoşenko, o lideră proeminentă a opoziţiei ucrainene, a fost condamnată la şapte ani de închisoare în 2011, pentru abuz de putere în legătură cu un contract energetic cu Rusia, considerat nedrept din punct de vedere financiar pentru Ucraina. Fostul premier insistă însă că procesul a fost unul motivat politic.

Senatorul Dick Durbin, care a susţinut rezoluţia, a afirmat că Ucraina este „o prietenă şi o aliată” a SUA şi că oficialii de la Kiev, în mod tradiţional apropiaţi de Moscova, ar trebui să construiască o relaţie cu Vestul.