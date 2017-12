SUA

Morţi de cald la New York

Patru persoane în vârstă au murit din cauza caniculei care a afectat în ultimele zile New York-ul. O femeie de 81 de ani şi o alta de 83 de ani au murit sâmbătă de hipertermie în Manhattan, respectiv Bronx. Vineri, doi bărbaţi au decedat, unul în vârstă de 88 de ani în Staten Island şi altul de 78 de ani în Brooklyn, a precizat purtătoarea de cuvânt a medicului legist. Temperaturile resimţite au depăşit la sfârşitul săptămânii trecute 40 de grade Celsius la New York, cu o umiditate crescută. Acestea au început apoi să scadă duminică, în urma unor furtuni, iar luni nu mai erau decât 27 de grade la New York, cu averse urmate de cer senin.

THAILANDA

Tragedie rutieră

Cel puţin 19 persoane au murit ieri dimineaţă, în Thailanda, când un autobuz a intrat în coliziune cu un camion, după care a luat foc. Autobuzul cu două niveluri se deplasa între capitala Bangkok şi provincia Roi Et. Acesta a luat foc imediat după impact, la ora 4.25. Poliţia provinciei Saraburi, unde s-a produs tragedia, a anunţat că analizează cauzele accidentului. Şoferul camionului, care transporta ciment, a fost arestat. Se pare că acesta a pierdut controlul vehiculului. Accidentele de transport sunt relativ frecvente în Thailanda. În urmă cu câteva zile, un tren de noapte a deraiat între Bangkok şi Chiang Mai, provocând rănirea a 23 de persoane, dintre care 18 turişti străini. În aprilie, cinci persoane au murit, dintre care un bebeluş de şapte luni, când un autocar a căzut într-o râpă, în provincia Phitsanulok.

AFGANISTAN

Militari NATO ucişi

Trei militari NATO şi un interpret afgan au fost ucişi, ieri, de către un atacator sinucigaş, călare pe un măgar, care s-a detonat la trecerea unui convoi militar, în provincia Wardak, la sud-vest de Kabul. Forţa internaţională NATO în Afganistan (ISAF) a confirmat moartea a trei militari, fără să le precizeze naţionalitatea. Atacul nu a fost revendicat până ieri la prânz. Atentatele sinucigaşe reprezintă una dintre armele de predilecţie ale insurgenţilor. Provincia Wardak este un fief al talibanilor care luptă de la îndepărtarea lor de la putere, în 2001, împotriva Guvernului afgan şi unei coaliţii internaţionale de aproximativ 100.000 de militari, dintre care majoritatea sunt americani.

SUA

Răniţi la aterizare

Zece persoane au fost rănite, luni după-amiază, pe aeroportul new-yorkez La Guardia, când trenul de aterizare din partea din faţă a unui avion Boeing cu 150 de persoane la bord s-a rupt la aterizare, conform companiei aeriene Southwest. Aeronava decolase de pe aeroportul din Nashville, Tennessee, cu destinaţia New York. Aeroportul a fost închis după incident. Un anchetator al Agenţiei americane pentru Securitatea Transporturilor (NTSB) s-a deplasat luni seară la faţa locului, pentru a estima pagubele. La Guardia, care deserveşte în special Statele Unite, este unul dintre cele trei aeroporturi din New York, alături de JFK şi Newark.

EGIPT

Noi victime

Cel puţin şase persoane au fost ucise ieri dimineaţă, în confruntările între susţinătorii şi adversarii preşedintelui islamist destituit Mohamed Morsi, la Cairo, a anunţat presa guvernamentală. Toate aceste persoane au fost ucise în apropierea Universităţii din Cairo, în cartierul Giza, situat în apropiere de centrul oraşului. Acestora li se adaugă patru persoane care au murit luni, la Cairo şi într-un oraş de la periferia de nord a capitalei, Qalioub, ridicând la 10 numărul deceselor survenite în violenţele din ultimele 24 de ore din Egipt. Ciocnirile de luni din apropiere de piaţa Tahrir din Cairo, epicentrul revoltei împotriva lui Hosni Mubarak, la începutul lui 2011 şi, ulterior, locul a numeroase reuniuni politice, s-au soldat cu circa 30 de răniţi. Aproximativ 150 de persoane au murit în ciocnirile legate de tulburările politice de la sfârşitul lunii iunie. Aproximativ alte 40 de persoane şi-au pierdut viaţa în această perioadă în regiunea instabilă Sinai, de la frontiera cu Israelul şi Fâşia Gaza, în timpul atacurilor împotriva armatei şi poliţiei sau a operaţiunilor militare împotriva islamiştilor radicali. Susţinătorii lui Mohamed Morsi reclamă revenirea sa la putere după înlăturarea lui de către armată, la 3 iulie, subliniind că el este primul preşedinte egiptean ales democratic. Adversarii săi apreciază că el s-a descalificat prin guvernarea în favoarea unei singure tabere, cea a Fraţilor Musulmani, şi că manifestaţiile masive de la sfârşitul lui iunie pentru a cere plecarea lui de la putere reflectă pierderea legitimităţii.

R. MOLDOVA

Caz şocant

Câţiva medici de la spitalul pentru copii „Valentin Ignatenco” din Chişinău au publicat luni, pe internet, înregistrări video potrivit cărora, în timpul operaţiilor, ei au folosit o bormaşină industrială şi un cleşte ruginit. În imaginile video apare sala de operaţii a secţiei Traumatologie şi Ortopedie. Medicii din această secţie au declarat că de 20 de ani operează cu astfel de instrumente şi au facut publice imaginile pentru a atrage atenţia autorităţilor. Directorul spitalului, Nicolae Starciuc, susţine că imaginile au fost trucate şi că în spital nu există nicio bormaşină. Starciuc insistă că unul dintre chirurgi a adus intenţionat acest instrument, pentru a discredita instituţia. Premierul moldovean, Iurie Leancă, a cerut să fie suspendaţi din funcţie responsabilii în acest caz. De asemenea, premierul i-a ordonat Ministerului Sănătăţii să facă o inventariere a utilajului medical şi să investească resurse financiare în procurarea unor ustensile medicale noi. Vicepremierul Mihai Moldovanu a declarat că toţi cei care sunt vinovaţi în această situaţie vor fi pedepsiti, cu referire la medicii care au operat cu aceste instrumente interzise în sălile de operaţie şi la administraţia spitalului, dar nu a luat măsuri în acest caz. Cel puţin o mie de copii sunt trataţi anual în secţia Traumatologie şi Ortopedie de la spitalul „Valentin Ignatenco”.

CHINA

American arestat

Un cetăţean american a fost arestat în China, a anunţat, ieri, ambasada SUA la Beijing, în contextul în care autorităţile chineze continuă ancheta privind acte de corupţie în industria farmaceutică. Întrebat dacă arestarea are legătură cu ancheta care vizează grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline, purtătorul de cuvânt al ambasadei americane, Nolan Barkhouse, a răspuns pur şi simplu: „Un cetăţean american a fost arestat la Shanghai. Suntem în contact cu el şi îi oferim asistenţa consulară necesară”. Oficialul american nu a dezvăluit numele companiei pentru care lucra suspectul. Autorităţile chineze au anunţat în iulie că anchetează compania GSK, acuzată că a oferit mită funcţionarilor publici chinezi în scopul obţinerii de contracte.

SUA

Cazuri reexaminate

Autorităţile americane vor reexamina, în curând, situaţia a 71 dintre cei 166 de deţinuţi de la Guantanamo Bay (Cuba), pentru a stabili dacă aceştia reprezintă în continuare o ameninţare la adresa SUA, a anunţat Pentagonul, luni. O asemenea examinare a cazurilor acestor persoane, dintre care cele mai multe au fost considerate prea periculoase pentru a fi eliberate, dar fără să fie inculpate vreodată, a fost promisă de Obama în martie 2011. Acest anunţ apare în contextul în care preşedintele american şi-a reafirmat, în mai, intenţia de a închide acest centru de detenţie controversat - o promisiune care datează din campania electorală din 2008, când a obţinut primul mandat la Casa Albă - şi în contextul în care o mare parte a deţinuţilor se află într-o grevă a foamei de aproximativ şase luni. Greva a început în februarie, după ce gardienii au examinat exemplare de Coran într-un mod considerat blasfemiator de către aceştia. Însă detenţia lor pe termen nelimitat, o situaţie în care se află de aproximativ 11 ani, este denunţată, de asemenea, de cei mai mulţi dintre protestatari. La sfârşitul lunii mai, Barack Obama a anulat un moratoriu asupra transferării unor deţinuţi yemeniţi eliberabili. În total, 84 de yemeniţi, reprezentând o majoritate a celor 166 de deţinuţi, sunt încarceraţi în continuare la Guantanamo.