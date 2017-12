Maradona vrea să-l întîlnească pe preşedintele Iranului

Fostul căpitan al reprezentativei de fotbal a Argentinei, Diego Maradona, a declarat că doreşte să-l întîlnească pe preşedintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, după ce a făcut cunoştinţă cu ambasadorul iranian în Argentina, Mohsen Baharvand. Maradona, în vîrstă de 47 de ani, unul dintre criticii vehemenţi ai preşedintelui american George W. Bush, i-a oferit lui Baharvand un tricou al naţionalei Argentinei cu semnătura sa, ca un cadou pentru preşedintele Mahmud Ahmadinejad, după un meci de fotbal disputat pe Stadionul “Luna Park” din Buenos Aires. Baharvand i-a dăruit lui Maradona o vază persană şi i-a spus că tricoul pe care l-a primit va fi expus la muzeul Iranian al Afacerilor Externe din Teheran. “I-am cunoscut deja pe Fidel Castro - preşedintele Cubei şi Hugo Chavez - preşedintele Venezuelei, iar acum vreau să-l întîlnesc pe preşedintele vostru. Sprijin Iranul cu toată inima mea. Spun asta pentru că e ceea ce simt. Sînt cu poporul iranian”, a declarat Maradona. Cîştigător al Cupei Mondiale cu naţionala Argentinei, în 1986, Maradona este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului. El s-a confruntat în ultimii ani cu probleme legate de consumul de droguri şi obezitate, fiind la un pas să-şi piardă viaţa în 2004, în urma unei crize cardiace.

Beckham, nerăbdător să lucreze cu Capello

Fotbalistul englez David Beckham, care evoluează în prezent în SUA, la Los Angeles Galaxy, a declarat că este nerăbdător să lucreze cu noul selecţioner al echipei Angliei, italianul Fabio Capello, în ciuda relaţiilor lor mai degrabă distante din perioada în care s-au aflat amîndoi la Real Madrid. În vîrstă de 32 de ani, Beckham a ajuns la 99 de selecţii şi îşi doreşte să intre în clubul select al centenarilor, prima ocazie fiind amicalul cu Elveţia, de pe 6 februarie, de pe stadionul londonez “Wembley”. „Fabio este unul dintre managerii care se uită de la distanţă de jucători şi care vrea să decidă numai el. Sper că voi fi şi eu o parte din planul lui”, a spus, pentru radio BBC, Beckham, răspunzînd întrebărilor chiar în ziua de Crăciun. Beckham crede că nou selecţioner al Angliei va avea un impact favorabil asupra echipei şi internaţionalilor englezi. “Fabio este unul din acei antrenori pe care jucătorii îl admiră şi cu care vor să lucreze. Cred că va fi genial pentru jucători şi echipa noastră”, a declarat mijlocaşul englez.

Ronaldo negociază cu Flamengo

Clubul brazilian de fotbal Flamengo a primit acordul echipei italiene AC Milan de a-l contacta pe atacantul brazilian Ronaldo în vederea unui transfer la gruparea din Rio de Janeiro. “Flamengo a primit acordul celor de la Milan de a negocia cu Ronaldo. Am avut o discuţie preliminară cu jucătorul şi am înţeles că ar dori să facă o schimbare în viaţa sa. Interesul este reciproc, iar medicul nostru ne-a spus că starea fizică a lui Ronaldo este bună”, a declarat vicepreşedintele lui Flamengo, Kleber Leite, adăugînd că în zilele următoare va avea o discuţie mai profundă cu fostul jucător al echipelor FC Barcelona, Real Madrid şi Inter Milano. Flamengo Rio de Janeiro, cel mai iubit club din Brazilia, are în palmares cinci titluri naţionale, în acest sezon clasîndu-se pe poziţia a treia. Potrivit „Globo Esporte”, nemulţumit de situaţia sa actuală la AC Milan, Ronaldo ar fi dispus să se transfere la Flamengo, pentru un salariu lunar de aproximativ 375.000 de reali (187.500 de dolari), jumătate din suma pe care o primeşte în prezent din partea „diavolului” milanez. Atacantul brazilian, aflat în vacanţă la Rio de Janeiro, nu şi-a ascuns niciodată simpatia faţă de Flamengo, echipă al cărei suporter a fost de mic şi la care şi-a dorit mereu să joace.

Collina, sub protecţia poliţiei

Fostul arbitru Pierluigi Collina a fost pus sub protecţia poliţiei, după ce a primit mai multe scrisori de ameninţare. Collina, în vîrstă de 47 de ani, unul dintre cei mai buni arbitri din lume, beneficiază de o escortă a poliţiei, după ce a primit o serie de scrisori veridice de ameninţare la domiciliul său. Italianul, care a arbitrat finala CM din 2002, este în prezent şeful arbitrilor din Serie A şi Serie B.

Drogba, cel mai bun fotbalist african

Pentru al treilea an consecutiv, atacantul internaţional ivorian de la clubul englez Chelsea Londra, Didier Drogba, a fost desemnat cel mai bun fotbalist african al sezonului 2006-2007, în urma anchetei publicatiei sportive marocane “Al Mountakhab”, dotată cu trofeul „Leul de aur”. Internaţionalul ivorian, ales în urma unei anchete la care au participat 30 de publicaţii media marocane şi internaţionale, i-a devansat pe malienul Frederic Kanoute (FC Sevilla) şi pe marocanul Youssouf Hadji (Nancy).

Bryant a depăşit 20.00 de puncte în NBA

Kobe Bryant, jucătorul formaţiei Los Angeles Lakers, a devenir, la 29 de ani şi 122 de zile, cel mai tînăr baschetbalist din NBA care trece de bariera de 20.000 puncte marcate în cariera sa. Kobe Bryant, autor a 39 puncte în jocul dintre Los Angeles Lakers şi New York Knicks, scor 95-90, a ajuns la 20.019 puncte şi i-a depăşit pe celebrii Wilt Chamberlain (29 ani şi 134 zile) şi Michael Jordan (29 ani şi 326 zile). El a atins pragul de 20.000 puncte cînd mai erau de jucat 11 minute şi 8 secunde din al treilea sfert al jocului disputat la “Madison Square Garden”. ”E ceva special că am reuşit asta aici. Cultura baschetului a plecat de aici, aici este Mecca, e ceva special să joci la Madison Square Garden din New York”, a declarat Bryant, care devine al 31-lea jucător din NBA care atinge bariera de 20.000 puncte în carieră, marcate în 811 meciuri. Chamberlain a avut nevoie însă de doar 499 de jocuri pentru a ajunge la acest prag.

Pugilistul Choi Yo-Sam a intrat în comă după ce şi-a apărat titlul WBO

Pugilistul sud-coreean Choi Yo-Sam a intrat în comă la sfîrşitul meciului din ziua Crăciunului împotriva indonezianului Heri Amol în care şi-a apărat cu succes titlul Intercontinental WBO la categoria muscă, informează site-ul boxingscene.com. Choi, în vîrstă de 33 de ani, a cîştigat meciul de duminică la puncte, printr-o decizie unanimă. Boxerul sud-coreean s-a prăbuşit la podea înainte cu cinci secunde de finalul meciului, în urma unor lovituri aplicate de Amol, dar a reuşit să se ridice şi să continue partida pînă la gongul final. Imediat după finalul meciului în care a fost declarat cîştigător, Choi a fost transportat la spital. “Nu ne-am aşteptat să se întîmple aşa ceva. Cum îşi revine Choi Yo-Sam, comitetul pentru box va lua în discuţii măsuri de protecţie”, a spus un oficial al Comitetului Sud-Coreean de Box.