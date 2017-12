Tenismena Johanna Konta a câştigat turneul de la Miami

Jucătoarea britanică de tenis Johanna Konta, aflată pe locul 11 WTA, a învins-o, sâmbătă seara, pe daneza Caroline Wozniacki, poziţia a 14-a WTA, şi a câştigat turneul Premier Mandatory de la Miami, jucat pe suprafaţă dură şi dotat cu premii de 6.993.450 de dolari.

Konta s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3, într-o oră şi 36 de minute de joc. Konta a servit cinci aşi, a comis două duble greşeli, iar procentajele de reuşită la serviciu au fost de 66 la sută cu prima minge şi 38 la sută cu cea de-a doua. Britanica a avut 13 mingi de break, dintre care a concretizat şase şi a cedat serviciul de trei ori. În vârstă de 25 de ani, Konta îşi doreşte să urce pe primul loc în clasamentul mondial. "Mi-ar plăcea să fiu cea mai bună jucătoare din lume, dar până atunci mai am mult de muncă. Fiecare are drumul său în carieră. Eu am avut nevoie de mai mult timp şi de mai multă experienţă pentru a ajunge la acest nivel. Joc un tenis inteligent şi echilibrat, cred. A fost doar nevoie de timp", a afirmat Konta, citată de BBC. În drumul spre finală, Johanna Konta le-a eliminat rând pe rând pe Aliaksandra Sasnovich (120 WTA), Pauline Permentier (57 WTA), Lara Arruabarrena (72 WTA), Simona Halep (5 WTA) şi Venus Williams (12 WTA).

Sportiva din Marea Britanie va primi un cec în valoare de 1.175.505 dolari şi 1.000 de puncte WTA, în timp ce Caroline Wozniacki va fi recompensată cu 573.680 de dolari şi 650 de puncte în ierarhia mondială.