Tenismenele române scriu istorie la Madrid

Performanța remarcabilă reușită de tenismenele române Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea şi Patricia Ţig, care s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 4.771.360 de euro, este lăudată de site-ul oficial al WTA, care dedică un spațiu generos celor patru tricolore.

„Româncele zburdă la Madrid!”, titrează site-ul circuitului profesionist feminin de tenis, într-o zi în care cele patru tricolore vor lupta pentru un loc în semifinalele competiției patronate de Ion Ţiriac. „Eu cred că patru românce în sferturile de finală ale turneului de la Madrid reprezintă foarte mult pentru România. Am crescut toate patru împreună. Am jucat cu Simona la 8 ani. Amândouă aveam părul scurt şi arătam ca doi băieţi. Este foarte frumos că am crescut împreună, că ne-am antrenat împreună şi că acum suntem toate aici. Patricia Ţig este cea mai tânără. Îmi amintesc de picioarele ei subţiri când avea 14 ani şi eram într-un cantonament la munte. Era fata tăcută”, a povestit Sorana Cîrstea.

Joi, de la ora 15.00 (în direct la Dolce Sport), ora României, va avea loc sfertul de finală românesc de la Madrid, între Halep, locul 7 WTA, şi Begu, locul 34 WTA. Cele două s-au mai întâlnit în trei rânduri, pe suprafaţa hard de la Hobart (Australia) şi de două ori la Bucureşti, pe zgură, iar constănțeanca s-a impus de fiecare dată, fără să piardă vreun set.

Cîrstea, locul 127 WTA, beneficiara unui wild-card, se va lupta pentru un loc în semifinală cu Dominika Cibulkova (Slovacia), locul 32 WTA, meciul fiind programat joi, de la ora 16.00. Indiferent de acest rezultat, românca va reveni în primele 100 de tenismene ale lumii, după ce anul trecut, în luna noiembrie, se afla pe locul 248 în ierarhia WTA.

Venită din calificări, Patricia Maria Ţig, locul 134 WTA, va juca în sferturi joi seară, de la ora 22.30, cu Samantha Stosur (Australia), locul 23 WTA, românca stabilind deja cea mai bună performanță din cariera sa.

Prin prezența în sferturi la Madrid, cele patru tenismene și-au asigurat câte un cec în valoare de 114.560 de euro şi 215 puncte WTA.

