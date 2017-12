Tentativă de fraudare în numele “Elvila”

Reprezentanţii firmei „Elvila” au anunţat, ieri, că nu au nicio legătură cu SMS-uri, trimise în numele firmei, mai multor persoane, mesaje prin care acestea erau informate că au cîştigat mobilier de lux în valoare de zeci de mii de euro. "Asaltată de zeci de reclamaţii venite din partea utilizatorilor de telefonie mobilă, care au fost anunţaţi că au câştigat mobilier de lux în valoare de 4.500 euro, compania precizează faptul că nu are nici un fel de legătură cu această escrocherie, numele Elvila fiind folosit abuziv, pentru a da veridicitate mesajului, într-o tentativă frauduloasă de încărcare a cartelelor SIM", se arată într-un comunicat al companiei, remis unei agenţii de presă. Scenariul, gîndit de o bandă de escroci prevedea că, pentru a-şi putea ridica premiul, destinatarul trebuia să apeleze un număr primit prin intermediul mesajului. Sunînd la acest număr, victima era îndrumată să cumpere o cartelă telefonică reîncărcabilă, şi să comunice codul de reîncărcare pentru ca acesta să fie verificat, ţeapa atingîndu-şi astfel scopul şi anume încărcarea gratuită a cartelelor telefonice. Firma „Elvila” îi sfătuieşte pe utilizatorii de telefonie mobilă să verifice prin intermediul site-ului companiei concursurile cu premii, ofertele promoţionale precum şi alte acţiuni de promovare iniţiate de societate. Reprezentanţii companiei precizează că au luat legătura cu autorităţile competente şi companiile de telefonie mobilă. Atacurile de acest gen nu reprezintă o noutate, în acest an escrocii încercînd să pună pe roate operaţiuni similare, folosind alte mărci celebre. La începutul acestui an, reprezentanţii firmelor “Altex” şi “Domo” au anunţat că numele societăţilor este folosit de persoane neidentificate, care anunţă prin intermediul SMS-urilor o serie de promoţii şi solicită destinatarilor mesajelor să cumpere cartele telefonice şi să transmită datele de identificare şi codul PIN, la numărul de la care a fost trimis SMS-ul. De asemenea, “LG Electronics România”, reprezentanţa locală a producătorului de echipamente electronice şi electrocasnice, şi-a avertizat clienţii şi utilizatorii sistemelor de telefonie mobilă asupra unor tentative de fraudă, prin care se cer date personale şi achiziţionarea de cartele telefonice pre-paid prin mesaje telefonice.