Ţepele date de agenţia de crewing “Entirely Ship Services” vor lua sfîrşit

În urmă cu două săptămîni, cotidianul "Telegraf" semnala cazul unui marinar păcălit de agenţia de crewing “Entirely Ship Services” SRL. Era vorba de un şef mecanic căruia, pentru a fi trimis într-un voiaj maritim internaţional, directorul agenţiei de crewing, Daniel Căpuşan i-a solicitat suma de 500 USD, sumă pe care i-a facturat-o potrivit HG 83/23 ianuarie 2003 care interzice încasarea comisioanelor. După ce a aflat că reclamaţiile la adresa credibilităţii societăţii “Entirely Ship Services” sînt numeroase, marinarul Lazăr Mocanu, şi el păgubit cu 1.520 USD de către Daniel Căpuşan, s-a adresat şi el autorităţilor portuare, Sindicatului Liber al Navigatorilor şi redacţiei cotidianului "Telegraf" pentru a-şi găsi dreptatea.

Bărbatul a fost ambarcat ca bucătar pe nava "Aghios Charalambos", pavilion Panama, aparţinînd armatorului grec "Mastrogiorgios Shipping LTD", în perioada 23 iulie 2005 - 31 mai 2006. Pentru a primi acest contract, Lazăr Mocanu a plătit un comision de 600 USD, facturat cu factura fiscală nr. 0410935/16 iulie 2005, la cursul în lei vechi din ziua respectivă. Mai mult, acesta a semnat cu agenţia de crewing un contract de comision prin care, lunar, agenţia să perceapă 8% din venitul de 900 USD al bucătarului, adică 72 USD. Directorul firmei “Entirely Ship Services” nu s-a oprit aici. La convins pe marinar să semneze o anexă la contractul de muncă prin care venitul acestuia să fie plătit în conturile firmei lui Căpuşan care, după ce avea să-şi oprească comisionul de 8%, să îi plătească diferenţa soţiei lui Mocanu. "Pentru că aveam nevoie de bani şi implicit să plec în voiaj, am acceptat şi să plătesc cele opt procente lunar. Daniel Căpuşan m-a convins să îi trimit lui salariul, motivînd că altfel nu are siguranţa că îşi va primi comisionul lunar", a declarat Lazăr Mocanu.

Muncă voluntară

La vapor, după prima lună s-a făcut stat de plată, iar cei 1.000 USD, salariul lui Mocanu pe cele cîteva zile din iulie şi luna august au fost trimise lui Căpuşan. "Acelaşi lucru s-a întîmplat în noiembrie şi ianuarie, cînd am trimis cîte 1.800 USD, venitul pe lunile septembrie şi octombrie, respectiv noiembrie şi decembrie. Cînd am sunat acasă, am aflat că soţia mea nu a primit nici un ban, iar Căpuşan susţinea că nu a intrat în contul său nici un dolar deşi, la vapor, primisem confirmarea plăţii de la armator către bancă", a povestit marinarul. După un schimb de trei telexuri între căpitanul vasului panamez şi firma “Entirely Ship Services”, soţia marinarului a primit 1.800 USD. "În mai cînd am revenit în ţară m-am dus la sediul agenţiei de crewing. După cîteva amînări şi diverse motive invocate, Daniel Căpuşan mi-a dat 500 USD, a calculat comisionul ce i se cuvenea pentru cele 10 luni de voiaj şi am semnat o hîrtie de mînă prin care se angaja ca a doua zi, respectiv pe 16 iunie 2006, să îmi plătească şi diferenţa de 1.520 USD, pe care mi-o datorează", a explicat Lazăr Mocanu. De la acea dată, amînările s-au ţinut lanţ, iar marinarul nu şi-a mai primit diferenţa de bani nici pînă astăzi. "Din cîte ştiu eu sînt mai mulţi în situaţia mea. Chiar şi căpitanul Halichia Gherasim mi-a spus cînd i-am spus că nu sînt singurul şi că la vapor nu mai vine niciun român pentru că Daniel Căpuşan e neserios şi i s-a dus vestea", aprecizat marinarul păgubit.

Coşmarul a luat sfîrşit

Marinarii care plătesc comisioane şi nu beneficiază de contract de muncă sau acceptă plata salariilor prin firma de crewing nu pot fi ajutaţi de autorităţile portuare sau de sindicat. Aceştia nu pot decît să sancţioneze sau să suspende activitatea agenţiei şi să îi sfătuiască pe marinari să nu mai apeleze la serviciile acestora. Reprezentantul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu a declarat că la adresa agenţiei “Entirely Ship Services” SRL sînt înregistrate multe reclamaţii. “Din evidenţele noastre reiese că la adresa lui Daniel Căpuşan şi a firmei sale sînt sesizări privind perceperea de comision încă din anii trecuţi, pentru care ANR a aplicat şi amenzi, iar marinarii respectivi au deschis acţiune în judecată pentru recuperarea sumelor. Referitor la cazul marinarului Lazăr Mocanu, menţionez că cel mai bine este ca personalul navigant să îşi încaseze salariile la bordul vasului sau în conturile personale. După cum mi-a fost prezentat şi ce documente există, cazul acesta îmbracă aspecte juridice pe care bucătarul trebuie să le parcurgă”, a spus Mihălcioiu. La rîndul său, directorul Departamentului Personal Navigant din cadrul ANR, Liviu Grigore a precizat că avînd în vedere reclamaţiile înregistrate şi rezultatele controalelor efectuate la sediul firmei, a propus sancţionarea contravenţională a lui Daniel Căpuşan şi suspendarea autorizaţiei emisă agenţiei de crewing “Entirely Ship Services” SRL. "Propunerea mea a fost aprobată şi ca urmare, directorul general al ANR a dispus aplicarea unei amenzi cuprinse între 30 şi 60 milioane lei vechi şi suspendarea autorizaţiei agenţiei SRL", a declarat Liviu Grigore.

Dacă la reclamaţia depusă de şeful mecanic Viorel Gherman, directorul agenţiei “Entirely Ship Services” SRL, Daniel Căpuşan a pledat ca nevinovat şi păgubit chiar, de această dată, contactat telefonic, a refuzat să comenteze spunînd sec: "Scrieţi ce vreţi! Eu nu mai am să-i dau nimic! Dacă vreţi scrieţi varianta lui Mocanu".