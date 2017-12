Terapie pentru suflete, cu poezie şi Costel Busuioc

De praznicul Sfântului Pantelimon, Arhiepiscopia Tomisului, în colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatelor (CCS) şi Teatrul „Nae Leonard” din Galaţi, le-a pregătit constănţenilor, miercuri, o seară specială cu poezie şi muzică, menită să încheie, într-o notă armonioasă, cu lumina în suflet, sărbătoarea creştină a sfântului tămăduitor. Capul de afiş al evenimentului a fost tenorul Costel Busuioc, care şi-a câştigat notorietatea în Spania, graţie vocii sale excepţionale. Seara s-a deschis cu un moment poetic special, „The Word Is Love”, prilej pentru publicul constănţean să o revadă pe scenă pe tânăra şi talentata actriţă Doris Ciortan.

Partea a doua a serii l-a avut protagonist pe celebrul Costel Busuioc, care a delectat publicul cu arii din opere celebre şi canţonete italiene şi cântece tradiţionale spaniole. Alături i-au stat soprana Georgeta Grigore de la Teatrul Liric „Elena Teodorini” din Craiova şi baritonul Balla Şandor de la Opera Maghiară din Cluj Napoca.

„Nu ştiu să mulţumesc altfel”. „Înaltpreasfinţia Voastră, preacucernici părinţi, distinşi spectatori, sunt onorat să vin la Constanţa, pentru a doua oară, în felul acesta. Vreau să mulţumesc Înaltpreasfinţei Sale, domnului director al Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu şi dr. Ionica Ciortan. Sper să nu-i supăr în seara aceasta. O să-mi permit să spun câteva cuvinte despre dânşii. Nu ştiu să mulţumesc altfel. Când am venit la Constanţa, am venit la invitaţia unui prieten de-al meu, Iulian Grigoruţă, preot la Eforie, pentru a-i face o surpriză Înaltpreasfinţiei Sale. Acesta, când a văzut că sunt un pic bolnav - eram mult mai bolnav decât păream - a pus imediat mâna pe telefon şi a spus: „Gata, mergi la medic!”. Datorită Înaltpreasfinţiei Sale şi doamnei doctor Ciortan sunt aici şi vă pot cânta. Mă simt foarte bine şi vă mulţumesc din toată inima”, a spus Costel Busuioc.

„Talentul este dat de Dumnezeu”. Prezent la eveniment, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a susţinut un emoţionant discurs, cu trimitere la valorile creştine. „Muzica are un efect terapeutic, iar Sfântul Pantelimon este un sfânt vindecător. Am ascultat în seara aceasta, după poezia cu un mesaj atât de frumos, atât de sublim, cuvântul... cântat. Rugăciunea şi muzica sunt elementele cultului în orice religie”, a spus IPS Teodosie.

„Protagonistul serii acesteia a fost domnul Costel Busuioc. Subliniez personalitatea acestuia, pentru că el şi-a început activitatea în biserică - cântăreţ bisericesc -, s-a dus apoi să-şi întreţină familia - are patru copilaşi, are o familie frumoasă - şi apoi şi-a dat seama că are talent. Talentul nu trebuie ţinut ascuns. Este talantul dat de Dumnezeu. De aceea, Costel Busuioc trebuie să dăruiască bucurie, armonie, pace în suflet şi dragoste prin cântecul său oamenilor din jurul său”, a mai spus ierarhul tomitan.

Seara s-a încheiat într-o notă optimistă, cu celebra canţonetă a lui Eduardo di Capua, „O sole mio” şi cu celebra „Abballatti”. La finalul concertului, publicul a primit autografe din partea lui Costel Busuioc. La pupitrul orchestrei Teatrului „Nae Leonard” s-a aflat maestrul Adrian Stanache.