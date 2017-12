Tînăr mort într-un accident de motocicletă

04:40:57 / 12 Martie 2015

DE LA FRATELE TAU DIN COPILARIE

DUMNEZEU SA-L IERTE SI SA-L ODIHNEASCA IN PACE,LA FEL SI PE CEI CARE AU FACUT COMENTARII PROASTE SI IMATURE,DANUT ERA UN BAIAT BUN SI NU MERITA ASTA DAR TOTI AVEM UN SFARSIT,AL LUI ERA LA VARSTA ASTA FRAGEDA DIN PACATE, PTR.CA ASA II ERA SCRIS,TOTI AVEM ZILELE NUMARATE,ASTA ESTE,CRED CA AM COPILARIT CEL MAI MULT CU EL CAND ERAM MICI,ERAM F.APROPIATI,ERA F.EXPERIMENTAT PTR.CA DE MIC ERA CU MOTOCICLETELE,DREPT DOVADA CA MOTOCICLETA NU A AVUT MARI DAUNE SI PTR.CA IUBITA LUI A SCAPAT, A PROTEJAT-O CAT MAI MULT PE EA,DACA CULCA MOTOCICLETA INTR-O PARTE ERA IMPACTUL MAI MARE PTR.CA TREBUIA SA INTRE IN DERAPAJ, DAR EL CUM A CALCULAT FRANAREA A ZIS CA E MAI BINE S-O TINA PE ROTI MAI ALES CA STIA CA ESTE IUBITA LUI IN SPATE,ALTFEL AR FI FOST MAI RAU PTR.EA....SA NU MAI VORBEASCA CEI CARE NU AU EXPERIENTA,SUNT SIGUR CA CAMIONUL A FRANAT CEVA MAI TARE PTR.CA NU PASTRASE DISTANTA DE AUTOTURISMUL DIN FATA CARE FACEA STANGA ,ASA I-A FOST SCRIS..,DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA IN PACE,DANUT MEREU VEI RAMANE IN INIMELE NOASTRE..