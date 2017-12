„Tinerii nu mai vor să muncească 8-10 ore pe zi și renunță ușor la job“

10:31:17 / 21 August 2016

eu

Pe acest salariu minim nu mai munceste nimeni! Daca toti dau salariul minim e normal sa-ti plece oamenii! Si in plus: multi angajatori nu au management, nu au sistem de recompense!!! nu au management de resurse umane!!! nu au conditii pt angajati (vestiar, loc unde se ia masa), nu se dau concedii... nu se dau libere, nu se platesc ore suplimentare, cei cu experienta nu vor sa ii invete meserie pe incepatori...si astfel angajatirul profita ca nu ai experienta si te lasa sa mori de gat cu salariul minim ani de zile!!!!!!!!!!! Sa ne aducem aminte ca in iunie salariul brut minim trebuia sa fie de 1600 lei!!! Dar au inceput sa tipe patronii si politicienii au profitat si si-au marit Ei Salariile! De retinut ca forta de munca GANDESTE, e formata din oameni, oameni cu drepturi ca toti ceilalti si NU SCLAVI PE PLANTATIE! S-a ajuns sa fim scavi in propria TARA! Acum toti zic ca noi nu vrem sa muncim, ca facem figuri si avem pretentii, ca nu vrem sa muncim! Ne ameninta patronii si institutia fortele de munca,prin ziare, ca NU Vrem sa muncim, ca cica ei ne dau, ne ajuta!!! Ha! Munciti voi dragi patroni de sclavi, dragi institutii care chipurile ne oferiti cursuri de calificare si locuri de munca, munciti voi dragi politicieni cu salarii marite la maxim! Munciti voi pe salariu minim, expirat fata de nivelul de trai, munciti voi ca SCLAVI PE PLANTATIE in propria tara!