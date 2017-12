Tinerii social democraţi, la sfat cu greii partidului

Peste 1.500 de tineri social democraţi s-au strâns în staţiunea Jupiter pentru a participa la Şcoala de Vară a TSD. Lucrările au fost deschise, vineri dimineaţă, de reprezentanţii conducerii seniorilor social democraţi. Preşedintele PSD, Victor Ponta, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, şi vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă, gazda şcolii de vară, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, şi, bineînţeles, preşedintele TSD, Nicolae Bănicioiu, au fost cei care s-au adresat tinerilor prezenţi la teatrul de vară din Jupiter. Toţi vorbitorii au renunţat la discursurile politice şi de cele mai multe ori plictisitoare, adresându-se tinerilor direct şi pe un limbaj comun. „Mă gândeam că lui Adrian Năstase i-a apărut părul alb de când am înfiinţat TSD. M-am bătut alături de voi şi am reuşit să ne impunem punctele de vedere. Acum sunt preşedintele PSD şi mă gândesc împreună cu colegii mei cum să facem să desfinţăm TSD. Este un proiect la care lucrez. Vreau ca voi să vă luptaţi pentru organizaţia voastră. Am plecat eu şi a venit la conducerea TSD Nicolae Bănicioiu, care a continuat ceea ce am început. Vreu însă să văd de la voi că bătălia pentru funcţii este pe planul doi şi că pe primul plan este lupta pentru soluţii ce pot fi folosite de partid în situaţii dificile”, a declarat liderul PSD Victor Ponta. El a răspuns astfel unei solicitări a TSD, ca în viitorul statut să fie introdusă o prevedere prin care preşedintele organizaţiei TSD la nivel judeţean să fie automat vicepreşedinte cu drepturi depline în organizaţia judeţeană de partid. Liviu Dragnea le-a spus tinerilor social democraţi că este nevoie de ei în lupta electorală şi că PSD trebuie să se concentreze şi asupra nevoilor lor. „Fără a lungi prea mult discuţia, spun că PSD trebuie să se lupte să convingă tinerii să nu părăsească România. Cum poate face PSD acest lucru? În primul rând trebuie să răspundă nevoilor tinerilor, adică să le ofere un loc de muncă stabil, să îi ajute să îşi ia o locuinţă şi să le ofere un viitor sigur pentru întemeierea unei familii. Avem soluţii să facem aceste lucruri”, a spus Dragnea. Şcoala de vară continuă sâmbătă şi duminică cu seminarii şi workshop-uri pe diferite teme stabilite de liderii TSD.