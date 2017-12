Tîrg de lactate dobrogene lîngă Cetatea Histria

Prefectura Constanţa, Patronatul pentru IMM-uri şi Primăria Istria au inaugurat, vineri, lîngă Cetatea Histria, prima ediţie a Tîrgului “Lactate Dobrogene pentru Piaţa Europeană”. Tîrgul reprezintă principala activitate a proiectului “Eurofarmers for EuroMarket”, selectat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, pentru finanţare pe programul de microproiecte “Phare Europa“, dintr-un total de 481 de cereri de finanţare. Tîrgul “Lactate Dobrogene pentru Piaţa Europeană” se derulează şi sîmbătă, pe un amplasament care dispune de amenajările necesare expunerii produselor lactate (standuri amenajate cu vitrine frigorifice). La ediţia din acest an a Tîrgului de lactate sînt prezenţi crescători de animale din zonele: Amzacea, Castelu, Cogealac, Corbu, Cumpăna, Lipniţa şi Tuzla. Participanţii au expus cel puţin două tipuri de produse lactate din cele patru prevăzute în proiect: brînză telemea de oaie, brînză feta, caşcaval de oaie şi iaurt de oaie. La Tîrgul “Lactate Dobrogene pentru Piaţa Europeană” a fost prezentă şi o delegaţie a regiunii Dobrich, din Bulgaria, cu un stand cu utilaje pentru procesarea laptelui. De asemenea, judeţul Tulcea, partener al proiectului, a fost reprezentat prin preşedintele Patronatului pentru IMM-uri, Doru Muntean, care a amenajat un stand cu preparate din lapte de oaie, specifice zonei localităţii Minieri. Unul dintre cele mai bogate standuri prezentate în cadrul tîrgului a fost cel al Primăriei Cumpăna, care a venit în faţa fermierilor cu preparate din oaie de la şapte producători particulari. În cadrul tîrgului a fost organizat şi un concurs al calităţii pentru fiecare categorie de produs. Premiile constau în diplome, plus o excursie de două persoane într-o ţară din Uniunea Europeană cu tradiţie în creşterea oilor. Organizatorii au afirmat că acest tîrg este rezultatul unei munci de şase luni, care s-a desfăşurat în cadrul proiectului derulat împreună cu Prefecturile Constanţa şi Tulcea. Aproape toţi producătorii particulari au salutat organizarea manifestării, dar au spus că autorităţile trebuie să facă mai mult în privinţa legislaţiei, în scopul protejării micilor producători. “Marea noastră problemă o reprezintă intermediarii, care cumpără de la noi cu un preţ mic şi vînd la oraş cu un preţ de trei ori mai mare. Nu este corect, deoarece nu se vinde repede, iar noi stăm cu marfa nevîndută. Cred că este necesară impunerea unei reguli în ceea ce priveşte diferenţa de preţ de la producător la intermediar“, a declarat Gheorghe Culicea, unul dintre crescătorii de oi prezenţi la tîrg. Organizarea şi derularea tîrgului a presupus sprijinul unor instituţii care implementează normele comunitare în domeniul zootehnic şi al industriei alimentare din Dobrogea: Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Camerele de Comerţ, Industrie şi Navigaţie, Oficiile de Consultanţă Agricolă din judeţele Constanţa şi Tulcea, Asociaţia Crescătorilor de Oi din Dobrogea, Oficiile Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor.