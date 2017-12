Unii dintre aleşii poporului s-au dat rău de tot în stambă şi s-au tăvălit pe ţambal pe tema condamnării şi înfierării comunismului autohton. Puţin a lipsit ca dumnealor să nu se buşească dur cu fundul de pămînt şi cu capul de pereţi! Prin tematica abordată, prezidentul Băsescu a reuşit să încingă tărîţa parlamentară, ridicînd foarte mult gradul de fierbere şi de agitaţie al prostiei. Fără îndoială, în materie de ţirkus parlamentar, am depăşit cu mult standardele bananiere. Am avut parte de tot ceea ce ţine de grotesc. Sigur, dacă unii dintre respectivii domni parlamentari şi-ar fi dat izmenele jos ca să-şi arate fesele naţiunii şi oaspeţilor veniţi de peste hotare, atunci, cu siguranţă, ar fi fost un spectacol desăvîrşit cu mască şi cu ploscă! Travestit în lupul moralist, prezidentul Băsescu a contribuit din plin la afirmarea plenară a ţirkusului nostru parlamentar. Deşi s-a străduit să pară cît mai fidel şi ataşat principiilor anticomuniste, prezidentul a falsat adeseori, cînd pe o nară, cînd pe cealaltă nară, susţinînd în fapt un discurs pe… nas! Gîlceava sa nazală a provocat isteria care a declanşat un ţirkus fără precedent! Nu spun că nu am mai vizionat şi altădată spectacole de acest gen, dar parcă niciodată nu fu mai frumos! În premieră mondială, am asistat la şuturi în fund, îmbrînceli, palme şi principii pe sunet de fluier de vardist. Trag concluzia că tot parlamentarul român s-a născut vardist cu ureche muzicală şi tromboane la cingătoare. Ţirkul parlamentar cunoaşte noi perioade de dezvoltare şi afirmare. Cu sau fără pîine, ţirkul parlamentar revine în forţă în atenţia şi conştiinţa naţiunii. Să recunoaştem, de ceva timp încoace, am trăit cu convingerea fermă că ţirkul a rămas doar apanajul prezidentului Băsescu, căruia îi place, chiar dacă nu are veleităţi de fotbalist, să centreze şi tot el să dea cu capul! Este cunoscută pe scară largă pofta nebună de intrigi şi ţirk a prezidentului. El scrie scenarii şi tot el le joacă mustăcind viclean. Chiar dacă nu vrea să recunoască, pentru că nu prea îl dă modestia afară din casă, în ciuda faptului că nu a fost de acord cu retrocedările, ţirkul parlamentar cu fluiere, beţe, cartonaşe roşii şi ţevi de calorifer, întrece în spectaculozitate ţirkul prezidenţial, care este mult sonor şi mai color… Nu am idee cum i-ar sta prezidentului cu un ţignal de vardist în colţul gurii, pentru că dumnealui are talent la îmbîrligat şi mai puţin la suflat. Pe de altă parte, evenimentele derulate zilele trecute în Parlamentul României reprezintă un argument în plus pentru ţirkul colectiv. O fi prezidentul un fel de om orchestră şi un mare fitilist politic, nu spun, dar ţirkul parlamentar la grămadă este mult mai expresiv şi colorat, începînd, dacă vreţi, chiar cu limbajul… Are patria ţirkari destui şi talentaţi! Şi mulţi! Deţinem una bucată prezident maestru desăvîrşit în arta jongleriilor politice şi ţirkari parlamentari pe măsură! La reuniunea amintită am asistat la foarte multe numere de senzaţie. Doar neşansa ne-a văduvit de cîteva demonstraţii de cascadorie şi zboruri de la balcon în stilul Patapievici, cînd fluture pe lampă, cînd invers… Salturile mortale fac de la o vreme deliciul politichiei noastre. Se practică acum pe scară largă saltul dintr-un partid pe o platformă oarecare. Cu un tupeu ieşit din comun, politicianul lipsit de scrupule se foloseşte, culmea nesimţirii, de trambulina partidului care l-a lansat în viaţa politică! Bate tare din călcîie şi sare, făcînd tumba pe platformă… Cine l-a propulsat pe el în viaţa politică? Platforma? Nuuuuuu! Trambulinaaaa! În ciuda pericolelor la care se expun în materie de imagine, anumiţi politicieni dau dovadă de inconştienţă atunci cînd sar de-a proasta în tîrg pe cîte o platformă care le iese în cale! Sigur, cei mai mulţi dintre ei îşi frîng gîtul. În materie de ţirkus parlamentar, platformiştii reprezintă forma dezvoltată a traseiştilor politici. Acum, mai nou, trecerile de la un partid la altul se fac în gaşcă, grup, în vrac sau la grămadă! Ţirkul de platformă pare a fi la fel de spectaculos şi de spumos pe scena politichiei noastre. Ţirkul de platformă seamănă foarte mult cu ţirkul de cartier. Trăiască şi înflorească ţirkarii noştri parlamentari şi limbajul lor de cartier!