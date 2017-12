„Tosca” a deschis stagiunea lirică a Teatrului Naţional „Oleg Danovski”

Noul sezon liric al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” s-a deschis duminică seară, cu capodopera pucciniană „Tosca”, creaţie care figurează în repertoriul permanent al teatrelor de operă din întreaga lume. Spectacolul în trei acte a încîntat publicul prezent la acest eveniment notabil din peisajul cultural constănţean, din rîndurile spectatorilor făcînd parte şi foarte mulţi tineri. Audienţa a dat dovadă că ştie să aprecieze actul artistic de valoare şi a aplaudat în repetate rînduri evoluţia artiştilor. Deşi aflaţi la prima reprezentaţie după o binemeritată vacanţă şi pregătind spectacolul într-un timp destul de scurt, interpreţii au reuşit să se descurce onorabil la prima întîlnire cu publicul din stagiunea 2008 – 2009. Cuplul Stela Sîrbu (soprană) – Daniel Stoica (tenor), în rolurile principale Floria Tosca şi Mario Cavaradossi a fost, de departe, cel mai aplaudat. Cu o voce deosebită, puternică, avînd un timbru special, tînărul tenor Daniel Stoica şi Stela Sîrbu, soprană cu o voce curată, cu accente dramatice, au transmis publicului emoţiile eroilor acestui spectacol extraordinar. Din distribuţie au mai făcut parte: Ştefan Ignat din Bucureşti – Scarpia, Laurenţiu Severin – Angelotti (debut), Constantin Acsinte – Sacristanul, Doru Iftene – Spoletta, Iulian Bratu – Sciarrone, Marius Eftimie – Temnicerul şi Mădălina Diaconescu – un păstor. Spectacolul s-a desfăşurat sub bagheta dirijorală a maestrului Răsvan Cernat, iar maestru de cor a fost Adrian Stanache. Artiştii au reuşit să ţină publicul în tensiune, redînd cu talent trăirile personajelor, suferinţa, pasiunea, gelozia, speranţa, deznădejdea, iertarea, trădarea, aproape fiecare scenă fiind răsplătită cu aplauze, iar finalul tragic ridicînd publicul în picioare. Regia spectacolului îi aparţine lui Gheorghe Bărbulescu, iar scenografia este realizată de Şerban Jianu.

„Acest rol (n.r. Floria Tosca) este o performanţă pentru orice soprană lirico-dramatică, e foarte greu, iar pentru mine a fost un pas înainte, pentru că eu am debutat cu acest rol la Cluj, în anul 2004”, a spus Stela Sîrbu. „A fost primul spectacol din acest sezon şi a fost foarte greu, pentru că am revenit din concediu şi după o lună de repaus vocal, este dificil să revii şi mai ales cu acest rol. Mi-a părut foarte bine că, în sfîrşit, am avut posibilitatea să cînt şi cu Daniel Stoica”, a adăugat soprana. „Tosca a deschis stagiunea şi sînt bucuros că eu am avut un rol principal în spectacol. Mario este un pictor, un artist tînăr, îndrăgostit, cu entuziasm, patriot chiar, ceea ce mă şi caracterizează, acum vreo două săptămîni eu m-am căsătorit şi iubirea asta a continuat şi în scenă, este superb”, a menţionat, la rîndul său, Daniel Stoica.

Operă în trei acte, pe muzică de Giacomo Puccini şi avînd la bază libretul de Giuseppe Giacosa şi Luigi Illica, după drama lui Victor Sardou, „Tosca“ a avut premiera pe data de 14 ianuarie 1900, la Teatrul „Costanzi\" din Roma, rolul titular fiind încredinţat sopranei Haricleea Darclee. Celebra partitură pucciniană, montată în diverse viziuni regizorale, a fost prezentată cu succes pe toate marile scene importante ale lumii, făcînd parte din marele repertoriu clasic.

Artiştii Companiei de Operă din cadrul Teatrului „Oleg Danovski” vor intra în repetiţii pentru un alt spectacol important, care va avea premiera în curînd. „La debutul stagiunii, urez o deschidere de bun augur, o stagiune cu succese, invitaţi de marcă şi cu sălile pline. Ne străduim să prezentăm, în premieră, Cavalleria Rusticana şi Paiaţe, la mijlocul lunii noiembrie sau pînă la mijlocul lunii decembrie”, a declarat directorul Companiei de Operă-Simfonică din cadrul teatrului, Constantin Acsinte.