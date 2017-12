Touroperatorii contraatacă anunţul MTCT de reducere a tarifelor pentru navele de pasageri în Portul Constanţa

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) a decis ca, începînd cu 15 septembrie, navele de pasageri care acostează în Portul Constanţa să beneficieze de o reducere, în cuantum de 20%, a tarifelor pentru supraveghere, securitate şi control. În acest context, preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) Regiunea Sud-Est, Corina Martin, a precizat că Patronatul ANAT nu are informaţii despre decizia MTCT şi că agenţiile române touroperatoare de nave de croazieră aşteaptă materializarea acestor decizii. "Dacă este reală, măsura ar putea atrage creşterea atractivităţii Portului Constanţa pentru navele de pasageri, alături de facilităţile oferite de noul terminal de pasageri. În ceea ce priveşte oportunitatea unei reduceri a taxelor de securitate şi control, măsura este bine venită, dar aşteptăm şi alte facilităţi ale MTCT şi ale APMC acordate în sprijinul dezvoltării turismului de croazieră în România. Problema nu este dacă avem tarife portuare mai mari decît celelalte porturi din Marea Neagră, ci cum să le reducem aşa încît Portul Constanţa să devină atractiv! Nu ne interesează comparaţia cu tarifele practicate de porturile Odessa sau Istanbul, cîtă vreme noi abia tînjim la traficul acestor porturi!", a adăugat Corina Martin. Ea a spus că în momentul în care autorităţile portuare ar fi interesate de un trafic mare de nave de croazieră în Constanţa ar ieşi cu tarife sub nivelul celorlalte porturi, la condiţii peste nivelul lor. "România trebuie să iasă la «superofertă», nu la acelaşi preţ cu vecinii noştri. Să ne gîndim numai la lecţia de turism servită de vecinii noştri bulgari. O reducere de 20% a taxelor de securitate şi control înseamnă, din calculele noastre, o reducere de aprox. 200 euro/navă, ceea ce, să recunoaştem, nu înseamnă nimic. În plus, din discuţiile cu agenţiile touroperatoare de nave de croaziere, şi anume Karpaten Turism, Danubius, Mamaia Tours şi MistraI Voyages, pe care o reprezint, nemulţumirea noastră este cea exprimată de noi şi în alte ocazii, şi anume faptul că nici taxele portuare, nici terminalul de pasageri nu au reuşit, din păcate, să crească semnificativ fluxul de nave de pasageri", a declarat Corina Martin. Ea a adăugat că apreciază ca nefuncţional acest terminal din punctul de vedere al escalelor de o zi ale navelor de pasageri. "O explicaţie este şi faptul că atît MTCT, cît şi administraţia Portului Constanţa iau decizii care privesc turismul de croazieră fără consultare prealabilă cu touroperatorii de turism. Aceştia sînt cei care ar trebui să determine sau nu anumite decizii în acest domeniu, şi tot ei trebuie să convingă, la rîndul lor, companiile de croazieră să aleagă Portul Constanţa, şi nu să îl ocolească", a precizat preşedintele ANAT Regiunea Sud-Est. Mai mult decît atît, touroperatorii constănţeni şi-au exprimat indignarea că niciun reprezentant de-al lor nu a fost invitat la consultări pe marginea amenajării terminalului. "Mă întreb dacă programele de excursii locale pe care noi, agenţiile, le pregătim, nu ar fi atractive şi la preţuri fără concurenţă (nu ca cele portuare), credeţi că aceste companii de croazieră ar mai alege să facă escală la Constanţa? Numai noi ştim ce includem în acele tururi, ca să prezinte atractivitate şi interes pentru pasageri, şi să determine o escală reuşită", a spus Corina Martin. Ea a mai precizat că o delegaţie a Patronatului ANAT Sud Est va contacta APPMC în vederea stabilirii unei întruniri pe aceste subiecte, convins fiind că numai comunicarea şi dialogul vor putea schimba ceva cu adevărat.

Revenind la reprezentanţii MTCT, aceştia au precizat că măsura urmăreşte creşterea atractivităţii Portului Constanţa pentru navele de pasageri, adăugîndu-se condiţiilor (inclusiv tarifare) oferite de noul terminal de pasageri. Momentul ales pentru introducerea noilor tarife este însă cel puţin bizar, avînd în vedere că, din 15 septembrie, turismul estival de croazieră pe Marea Neagră se apropie vertiginos de final.