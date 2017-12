TRĂDAREA GENERALILOR

Titlul este uşor exagerat, ca de tabloid, dar îmi place, pentru că sună spectaculos, iar presa foloseşte deseori asemenea mijloace de a stîrni curiozitatea cititorilor, ceea ce este perfect scuzabil. În acest caz, este vorba despre generalii în retragere Oprea, Ardelean şi Iordănescu, plus Gigi Neţoiu, despre care nu ştiu ce grad are în Ministerul de Interne. Ar trebui să mai adaug faptul că nu am habar dacă Virgil Ardelean a fost sau încă este membru al vreunui partid. Acestora le poate fi alăturată persoana civilă Florian Pandele, în calitatea sa de primar al comunei Voluntari, cea mai mare aşezare cu statut rural din România. Toţi aceştia şi-au dat demisia, după cum ştiţi, fie din PSD, fie din Guvern, cu excepţia lui Gigi Neţoiu, care a fost exclus din partid de Comisia de Arbitraj şi Disciplină a social-democraţilor. Gabriel Oprea a fost cel mai vijelios, demisionînd atît din PSD, cît şi din cabinetul Boc.

Ceea ce toată lumea numeşte un „scandal”, eu consider a fi, pur şi simplu, un fenomen evident de democratizare a PSD-ului… Da! Radu Mazăre a şi declarat-o, pe mai multe posturi de televiziune, imediat după alegeri, cînd aveau loc negocierile pentru formarea unei noi coaliţii de guvernare. El a afirmat atunci, în stilul său răspicat, care îl caracterizează, că PSD-ul nu mai seamănă cu partidul de altădată, că hotărîrile se iau de comun acord, acum, că se discută democratic şi se votează. Deşi există o minimă disciplină de partid, deciziile importante se iau în comun. Chiar dacă unii analişti consideră că PSD nu s-ar fi reformat suficient, dovada cea mai clară că acest fenomen a început o reprezintă însăşi atitudinea unor membri, precum Miron Mitrea de pildă, care contestă autoritatea lui Mircea Geoană. Asta este, cu adevărat, o dovadă de democratizare, deoarece la PSD nu mai bate nimeni cu pumnul în masă, ca la PD-L! Urmăriţi ce „consens”, ca o linişte mormîntală, domneşte la demcorat-liberali… Nimeni nu scoate o vorbă, pînă nu se duce Emil Boc la Cotroceni, de fiecare dată, după care declaraţiile publice par a fi trase la indigo, de parcă toţi ar vorbi în cor, la unison.

Privind lucrurile din această perspectivă, aşa numita „trădare a generalilor” arată că actualul Partid Social-Democrat este un organism viu, care dispune de anticorpi ce îi protejează sănătatea politică, iar ca imagine publică, în percepţia electoratului, PD-L este acum „mohorît” şi unanim, în timp ce PSD a devenit surprinzător de transparent şi energic. Dacă mi-ar fi spus cineva, acum zece ani, să zicem, că social-democraţii vor evolua în această direcţie, nu l-aş fi crezut, pe cuvînt de onoare! În privinţa speculaţiilor presei, cu privire la mafia imobiliară din judeţul Ilfov, unde „baroni” erau generalii demisionari, nu văd legătura cu actuala situaţie politică şi nu mă pronunţ pînă nu am informaţii suficiente. Acolo lucrurile sînt destul de tulburi, pentru că este amestecat şi Gigi Becali, împreună cu cîţiva liberali.

Ca să parafrazeze o afirmaţie a primarului Pandele, sînt sigur că „vanghelizarea” Ilfovului, prin numirea lui Marian Vanghelie ca preşedinte interimar al acestei organizaţii PSD, va scoate la iveală multe amănunte necunoscute încă în legătură cu „trădarea generalilor”…