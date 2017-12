Tratamentul mătreţii

11:43:54 / 05 Mai 2014

remediu natural impotriva matretei

Eu lucrez ca asistenta medicala la spital si de curand copilul meu a inceput sa faca foarte multa matreata. Am incercat mai multe sampoane dar fara rezultat. Am mers la doctor si l-am intrebat ce sa folosesc pentru a scapa copilul de matreata si mancarimea capului(scalpului). Doctorul mi-a zis sa caut un sampon natural anti-matreata cu 100% pur din arbore de ceai(tea tree oil) de la Thursday Plantation. Si doctorul a zis ca a avut probleme cu matreata si el asta a folosit pentru a scapa. Acuma de cand am inceput sa folosesc samponul, copilul meu a scapat complet de toata matreata si de mancarimea scalpului.