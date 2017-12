„Traviata”, succes fulminant pe scena constănţeană

Melomani constănţeni de toate vîrstele au luat cu asalt, joi seară, sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, pentru a urmări cea mai îndrăgită şi jucată operă din istoria muzicii, „Traviata”, de Giuseppe Verdi. Un asemenea titlu de excepţie din creaţia verdiană nu avea cum să nu atragă în sala de spectacole un public numeros, în rîndurile căruia s-au remarcat foarte mulţi tineri, cu toate că reprezentaţia nu a avut loc într-o seară de weekend. Opera în patru acte, de Giuseppe Verdi, avînd la bază un libret de Francesco Maria Piave, după romanul „Dama cu camelii\" de Alexandre Dumas, a avut parte de un succes fulminant, joi seară, în regia lui Anghel I. Arbore şi interpretarea emoţionantă a unor artişti talentaţi. Frumuseţea desăvîrşită a muzicii, pasiunea şi dăruirea interpreţilor, tehnica vocală remarcabilă a tinerei soprane Lucia Bulucz din Cluj, în rolul Violetta Valery, au impresionat audienţa, care a aplaudat şi ovaţionat în repetate rînduri. Artista din Cluj a susţinut un rol extrem de dificil, redînd cu mult talent şi sensibilitate trăirile personajului său, care, la data premierei operei verdiene (anul 1853), de la Teatrul „La Fenice\" din Veneţia, provoca un imens scandal prin portretizarea plină de afecţiune a curtezanei Violetta, salvată prin iubire.

Pe scenă s-a remarcat, de asemenea, tenorul Răzvan Săraru, în rolul Alfredo, dar şi Ionuţ Pascu – Germont, un bariton cu un timbru special. Întreaga echipă a contribuit, însă, la succesul acestui spectacol extraordinar, cîntat integral în italiană şi titrat în limba română: Gabriela Dobre – Flora, Ciprian Done – Gaston, Cătălin Ţoropoc – Baronul Douphol, Laurenţiu Severin – Marchizul D’Obigny, Constantin Acsinte – Dr. Grenville, Carmen Clenciu – Annina şi Marius Eftimie – Giuseppe. La pupitrul orchestrei simfonice a teatrului constănţean, care a avut o prestaţie de excepţie, s-a aflat maestrul Leonard Dumitriu de la Opera Naţională Română din Iaşi. Evoluţia artiştilor a fost răsplătită din plin de publicul prezent în sală prin ropote de aplauze la scenă deschisă.

„Violetta este un rol greu, este o plăcere să îl faci, dar te consumă foarte mult, şi fizic, şi psihic, trebuie antrenament mult, a fost şi grija pentru fiecare moment, ca să poţi să rezişti pînă la capăt”, a mărturisit, la final, soprana Lucia Bulucz. Aceasta a mai spus: „M-am pregătit pentru acest rol aproape un an şi a trecut un an de cînd am început să îl cînt prima dată. L-am cîntat la Cluj, iar la Constanţa, prima dată am cîntat în Traviata anul acesta, în luna ianuarie, astăzi (n.r. joi) fiind a patra oară”. „Publicul constănţean este foarte primitor, chiar a fost o surpriză pentru mine să găsesc asemenea spectatori care doresc să vadă operă, care ştiu să aprecieze, este un public cunoscător”, a adăugat soprana. „Spectacolul poate să primească nota... 10”, a considerat directorul Companiei de Operă-Simfonic din cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, basul Constantin Acsinte, care s-a aflat, de asemenea, în distribuţie, în rolul Dr. Grenville. „Poate că alte spectacole Traviata mai vechi nu au ieşit chiar atît de bine ca cel din această seară (n.r. joi seară). Lucia Bulucz este o soprană foarte bună, cu siguranţă că o vom mai aduce la Constanţa. De asemenea, maestrul Leonard Dumitriu de la Opera Naţională Română din Iaşi a dat dovadă de foarte multă seriozitate şi profesionalism, l-am remarcat şi pe Ionuţ Pascu, de fapt, întreaga echipă a fost la înălţime”, a adăugat maestrul Constantin Acsinte.

Mîine seară, de la ora 19.00, iubitorii de operă vor putea urmări, pentru prima dată în noua stagiune a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, o altă capodoperă verdiană, „Rigoletto”. Din distribuţie fac parte: Hector Lopez – Bucureşti, în rolul Ducelui de Mantua, Răzvan Georgescu – Braşov, în rolul Rigoletto, Smaranda Drăghici – Gilda, Constantin Acsinte – Sparafucile, Lucia Mihalache – Maddalena, Gabriela Dobre – Giovanna, Laurenţiu Severin – Contele Monterone, Cătălin Ţoropoc – Marullo, Doru Iftene – Mateo Borsa, Iulian Bratu – Contele Ceprano, Roxana Bageac – Contesa Ceprano şi Pajul, Marius Eftimie – uşierul. Dirijor va fi maestrul Răsvan Cernat şi maestru cor - Adrian Stanache. Regia artistică a spectacolului îi aparţine lui Emil Strugaru, scenografia este realizată de Grigore Gorduz, iar coregrafia este semnată de Fănică Lupu.