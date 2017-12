Trei candidaţi pentru succesiunea lui Vasile Mihu

De sâmbătă, Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa va avea un nou preşedinte! Cum actualul deţinător al funcţiei, Vasile Mihu, a renunţat să mai candideze pentru încă un mandat, Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri a AJF, programată mâine, de la ora 12.00, la Palatul Copiilor din Constanţa, îi va stabili succesorul. Cotidianul „Telegraf” vă prezintă astăzi, pe scurt, cele trei persoane care şi-au depus candidatura pentru funcţia de preşedinte: Constantin Bodnar, Sorin-Lucian Cîrjă şi Dennis-Georgian Şerban (în ordine alfabetică).

CONSTANTIN BODNAR LUCREAZĂ LA AJF DIN 2006. Constantin Bodnar (50 de ani) a jucat fotbal maximum la nivelul Diviziei C de atunci, iar în perioada 1992-2006 a fost arbitru, la nivelul competiţiilor din judeţ (Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean). Din 2006 este referent la Comisia de Competiţii din cadrul AJF Constanţa, iar din luna ianuarie a acestui an este şi manager sportiv la ACSSF Farul Constanţa 2010. „Vreau să schimb ce nu merge bine la ora actuală în fotbalul judeţean. Îmi propun schimbarea sistemului competiţional, de la copii şi juniori până la nivelul Ligii a IV-a. Trebuie reorganizată Liga a IV-a, raportat la condiţiile financiare şi sportive existente în judeţ. De asemenea, să ajutăm echipele din judeţ să aibă minimum de condiţii pentru desfăşurarea jocurilor: teren împrejmuit, vestiare, apă. Este nevoie de reorganizare şi la Comisia Judeţeană de Arbitri (CJA), unde trebuie numiţi oameni competenţi, astfel încât să nu se repete ce s-a întâmplat în campionatul trecut. Mai vreau să recuperez datoriile echipelor către AJF şi să găsesc sponsori, agenţi economici, care să ne sprijine pentru un sediu al asociaţiei”, a declarat Bodnar.

SORIN-LUCIAN CÎRJĂ, FOST ARBITRU ŞI MEMBRU AL CJA. Sorin-Lucian Cîrjă (48 de ani) a jucat fotbal la echipe de maximum Divizia D, iar ca arbitru (1992-2003) a condus meciuri cel mult la nivelul Diviziei C. După ce a renunţat la arbitraj, a fost observator la nivelul judeţului Constanţa şi a îndeplinit diverse funcţii în CJA: secretar, şef compartiment delegări, vicepreşedinte, prim-vicepreşedinte şi preşedinte interimar în toamna anului trecut, când Aurel Oniţa a fost suspendat din funcţie. „Vreau să fiu preşedinte al AJF pentru că fac parte din familia fotbalului constănţean de foarte mult timp şi, prin experienţa pe care o am, pot să-l ajut. La ora actuală există multe probleme şi îmi doresc îmbunătăţirea activităţii pe toate planurile. Vreau ca fotbalul constănţean să continue să trăiască, pentru că sunt multe probleme financiare, să avem condiţii de desfăşurare a jocurilor în cât mai mare siguranţă pentru jucători, arbitri sau spectatori. Vreau mai mult respect din partea tuturor participanţilor la fenomen, mai multă responsabilitate, respectarea regulamentelor. Îmi doresc să readucem normalitatea în arbitrajul constănţean, să terminăm cu „grevele de catifea”, pentru că avem arbitri, dar nu putem acoperi toate jocurile din cauza unor „ambiţii”. Dacă voi fi ales, cuvântul de ordine din partea mea va fi transparenţă totală, atât la AJF, cât şi la CJA”, a precizat Cîrjă.

DENNIS-GEORGIAN ŞERBAN VREA SĂ REVINĂ ÎN FOTBAL! Dintre cei trei candidaţi, Dennis-Georgian Şerban (38 de ani) a avut cea mai importantă carieră de jucător. Deşi s-a născut în Bucureşti, s-a afirmat în fotbal la Constanţa, jucând pentru FC Farul şi Portul. După doi ani la Steaua, a plecat în străinătate şi a evoluat pentru Valencia, Villarreal, Elche, Cordoba, Ejido şi Larissa, înainte de reveni în ţară, la Rapid, Petrolul şi Dinamo. Are şi 13 meciuri la naţionala României plus un gol marcat. Şi-a încercat norocul şi ca antrenor, fiind pentru puţină vreme la Astra Ploieşti, Progresul Bucureşti (2007) şi la FC Farul (2010), apoi s-a îndepărtat de fotbal şi s-a ocupat de afacerile personale. Iată ce a declarat Dennis Şerban, care este ginerele unui fost fotbalist constănţean şi cunoscut conducător de club, Petre Buduru, într-un interviu pentru Neptun TV: „M-am hotărât cam târziu să candidez la această funcţie, dar îmi doresc să vin cu ceva nou. Am o echipă tânără, avem o mentalitate nouă şi putem schimba în bine fotbalul constănţean, probabil şi fotbalul românesc”.