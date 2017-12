Trei constănţeni merg la Moscova

Federaţia Română de Atletism a stabilit lotul care va reprezenta România la Campionatele Mondiale de atletism rezervate seniorilor, programate în perioada 10-18 august, la Moscova (Rusia). Din delegaţia tricoloră fac parte şi trei sportivi constănţeni, toţi legitimaţi la CS Farul. „Cel mai important pentru cei trei este să obţină noi recorduri personale. Dacă vor reuşi, nimeni nu va avea ce să le reproşeze, indiferent de locul ocupat”, a spus directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu. Cele mai mare şanse la o prezenţă în finală le are Anca Heltne, care va lua startul în proba de aruncarea greutăţii. Sportiva pregătită de Gabriel Bădescu a reuşit câteva rezultate importante în actualul sezon, printre care şi o victorie la Grand Prix-ul IAAF World Challenge „Seiko Golden”, desfăşurat la Tokyo. Speranţe la o calificare în ultimul act al competiţiei în proba de săritură în lungime are şi Adrian Vasile, sportiv antrenat de Gabriela Voiculescu. Atletul în vârstă de de 27 de ani a stabilit, în urmă cu o săptămână, un nou record personal, 8,11 metri, cea mai bună săritură româească din ultimii şapte ani. „Cred că, dacă va sări în jur de 8,15 metri, Adrian Vasile poate intra în primii 12 din lume”, a pronosticat Ilie Floroiu. O misiune mult mai dificilă va avea Andreea Ogrăzeanu, care va lua startul în probele de sprint, la 100 m şi 200 m. Sportiva pregătită de Cristina Manea are drept obiectiv prezenţa în semifinale. „Ar fi o performanţă excelentă dacă ar reuşi să pătrundă în semifinale. Să nu uităm că sunt Campionatele Mondiale, iar ţări ca SUA sau Jamaica vor avea câte trei reprezentante în această probă”, a explicat Ilie Floroiu.