Trei medici constănțeni, reținuți pentru luare de mită

09:14:40 / 16 Decembrie 2014

pentru maria si ... daca si cu parca

"daca medicii ar avea un salariu demn", draga maria, cine naiba in statul asta de rahat, in tarisoara asta furata, violata si talharita, cine dracu are un salariu demn? Dupa cum bine zicea cineva mai sus, medicii nu sunt singurii care invata, toti invatam, toate domeniile invata, si nimeni nu e multumit. Sa fie anchetati, arestati, incarcerati toti care nu vor sa renunte la metehnele astea, care vor sa ne blocheze in starea asta mocirloasa in care se afla Romania.