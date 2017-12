Tricolorii, cu gândul la CM 2014

Egalul înregistrat marţi, 0-0 cu Franţa, în preliminariile Campionatului European din 2012, la meciul de inaugurare al Naţional Arena, a făcut ca şansele de calificare la turneul final din Ucraina şi Polonia să fie pur teoretice. Conform calculelor, tricolorii sunt obligaţi să câştige ambele partide rămase, cu Belarus şi Albania, în timp ce Bosnia, principala contracandidată la locul secund în grupa D, care duce la baraj, trebuie să se împiedice cu Luxemburg, pe teren propriu, şi să piardă disputa cu Franţa. Chiar aşa, selecţiorul Victor Piţurcă a anunţat că nu renunţă la calificare atât timp cât calculele matematice oferă mici speranţe. “Din păcate, acesta este rezultatul, 0-0. Nu am putut învinge o echipă extrem de valoroasă, cu jucători foarte buni, dar eu i-am felicitat pe băieţi la final, pentru că au făcut un meci excepţional din toate punctele de vedere şi cred că rezultatul este echitabil în cele din urmă. Din păcate, a bătut şi Bosnia, deşi nu trebuia să ajungem să depindem şi de alte rezultate. În acest moment, calificarea este în proporţie de 90 la sută compromisă. Mai sunt două jocuri şi poate se întâmplă ceva fericit în meciul Bosniei cu Luxemburgului. Jocul îmi dă speranţe că putem alcătui o echipă redutabilă în viitor”, a mărturisit Piţurcă. În schimb, jucătorii s-au resemnat deja şi sunt cu gândul la preliminariile Campionatului Mondial din 2014. “Nu ştiu dacă trebuie să plângem, dar am pierdut o calificare şi suntem dezamăgiţi”, a spus portarul Ciprian Tătăruşanu. “Am făcut tot ce am putut pentru a câştiga. Ştim că s-a dus calificarea, dar asta este, trebuie să mergem mai departe”, a adăugat Bănel Nicoliţă, în timp ce Costin Lazăr a spus: “Este important că nu am pierdut. Ne-am dorit mult să câştigăm, dar totuşi am jucat cu o forţă, Franţa are jucători de mare valoare. Acum trebuie să o luăm de la capăt. În doi ani putem avea forţa să ne calificăm”. Cel mai afectat de ratarea calificării a fost cel mai mare jucător român al tuturor timpurilor, Gică Hagi: “Dacă există unii suporteri care sunt mulţumiţi cu un egal cu Franţa pe teren propriu, înseamnă că au fost obişnuiţi prost. Ce facem, am ajuns să ne mulţumească o remiză? Trebuie să ne apucăm rapid să construim o nouă echipă competitivă, să redevenim ce-am fost!”