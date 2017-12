Tripla terapie vindecă bolnavii cu hepatită C

Asociaţia Pacienţilor cu Boli Cronice, împreună cu Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş”, a derulat în prima jumătate a acestui an cea mai vastă campanie pentru depistarea infecţiei cu virusul hepatitic C, punându-se la dispoziţia celor interesaţi 50.000 de teste, iar 4,63% dintre subiecţi au fost găsiţi pozitivi, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele organizaţiei, Cezar Irimia. „Estimările specialiştilor arată că vârful epidemiei de hepatită C va fi atins în România în jurul anului 2020, din cauza cumulării pacienţilor infectaţi înainte de anul 1989 cu persoanele nou-infectate prin utilizarea de droguri intravenoase, piercing sau tatuaje”, a spus Irimia. El a adăugat că în România sunt 10% din cele 12 milioane de persoane care se presupune că ar fi infectate cu virus hepatitic C din Europa. Potrivit prof. dr. Adrian Streinu Cercel, datele obţinute în această campanie vor fi interpretate în funcţie de diferiţi parametri tehnici, după care vor fi făcute publice. El a menţionat că cei 7.000 de pacienţi care au venit la Institutul „Matei Balş“ au primit şi chestionare, una din întrebări referindu-se la calea de transmitere, ştiut fiind că în 40% din cazurile de infecţie cu virus C, nu se cunoaşte acest lucru. Prof. dr. Adrian Streinu Cercel a anunţat că, în jurul datei de 14 august, va fi gata un draft al Registrului Naţional pentru Hepatite, urmând să fie definitivat până în luna octombrie. „Din octombrie până la sfârşitul anului se vor face testări, astfel ca să nu mai existe raportări duble sau triple”, a adăugat el. El a vorbit şi despre noul protocol de tratament, cu triplă terapie, pentru hepatita C, care va intra în vigoare de la anul şi care a fost înaintat la CNAS pentru aprobare, cu noua listă de medicamente compensate şi gratuite. Timp de doi ani, la Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş” au fost trataţi cu triplă terapie câteva sute de pacienţi, tratamentul fiind susţinut de companii, iar peste 80% au fost vindecaţi, a spus profesorul. România ocupă locul 1 în Europa ca număr total de cazuri de hepatită C, potrivit datelor de prevalenţă raportate de OMS, şi locul 4 ca rată a mortalităţii cauzate de afecţiunile hepatice, având 44,5 decese la suta de mii de locuitori comparativ cu media europeană, care este de 15 decese la suta de mii de locuitori.