Ţucudean s-a dezlănţuit în meciul Viitorul - Poli Iaşi

Succes categoric obţinut de FC Viitorul sâmbătă seară, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 13-a a Ligii 1 la fotbal. Campioana en titre a câştigat cu scorul de 5-2 întâlnirea cu CSM Poli Iaşi, eroul meciului fiind atacantul George Ţucudean, autor a patru goluri pentru formaţia constănţeană. Jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi au condus la pauză cu scorul de 4-1, graţie reuşitelor lui Ţucudean, din minutele 15, 40, 43, şi A. Chiţu, din minutul 44, pentru oaspeţi marcând Platini, în minutul 18. În repriza a doua a mai înscris o dată Ţucudean, în minutul 50, iar ieşenii au punctat prin Jo, în minutul 70.

Au evoluat următoarele formaţii - Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - D. Lopez, Țîru, Horj (75 Hodorogea), Cr. Ganea - Cicâldău, Mladen (61 T. Băluță), Vînă - Eric, Țucudean (61 D. Dumitrescu), A. Chițu; Poli Iași (antrenor Flavius Stoican): Kelava - Bosoi, Moisi, Bădic, Sin - Qaka (46 Vremea), Mendes (80 Panțîru) - Kizito, Platini, Jo - Cisse (46 Ștefănescu). Cartonaşe galbene: Țîru, Mladen. Partida a fost arbitrată la centru de George Rădulescu.

Rezultatele de vineri seară: Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani 1-0 (R. Romeo 65) şi ACS Poli Timişoara - CS Universitatea Craiova 0-2 (Martic 27, Bancu 89).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 13-a -

Sâmbătă, 30 septembrie - ora 20.30: FC Dinamo Bucureşti - FC Astra Giurgiu.

Duminică, 1 octombrie, ora 18.00: CFR 1907 Cluj - ASC Juventus Bucureşti, ora 20.30: ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC FCSB.

Luni, 2 octombrie, ora 20.30: FC Voluntari - CS Concordia Chiajna.

Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. CFR 29p (golaveraj: 23-9), 2. Craiova 26p (20-10), 2. FCSB 25p (18-8), 4. Botoșani 23p (20-14), 5. Astra 22p (18-10), 6. Timișoara 18p (12-14), 7. FC VIITORUL 17p (15-13), 8. Dinamo 16p (17-14), 9. Voluntari 15p (14-15), 10. Iași 15p (14-20), 11. Chiajna 11p (12-16), 12. Sepsi 10p (10-20), 13. Mediaș 9p (7-23), 14. Juventus 4p (7-21).

