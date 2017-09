Obiectivul Viitorului, salvarea de la retrogradare

Înfrângerea Viitorului la Botoşani, scor 0-1 (Moruţan 60), îndepărtează campioana en titre de zona play-off-ului, iar managerul tehnic Gheorghe Hagi a reamintit luni seară, după meciul din etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal, faptul că în acest sezon obiectivul formaţiei constănţene este evitarea retrogradării.

„Anul trecut a fost ceva fantastic pentru noi. Suntem o echipă care formează jucători. Orice e posibil, o luăm de la zero, construim o echipă. O să suferim, trebuie să jucăm, să facem puncte, să rămânem în prima ligă. Obiectivul Viitorului este să formeze jucători şi să rămână în prima ligă. Nu avem obiectiv să devenim campioni an de an. Promovăm mulţi tineri”, a declarat Gică Hagi, la Digi Sport, la finalul partidei de la Botoşani. În partida de luni, FC Botoşani a marcat golul victoriei după ce Ţucudean a trimis mingea în bară, iar lipsa de eficacitate a atacanţilor echipei de la ţărmul mării a făcut ca Viitorul să ocupe în prezent doar poziţia a zecea în clasament, cu 14 puncte, la patru puncte de locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off. Iar dacă Dinamo va câştiga restanţa cu Chiajna, atunci diferenţa va fi de cinci puncte.

„Noi am dat în bară, ei au marcat. Echipele au fost bune amândouă. Jocul a fost echilibrat. Sunt dezamăgit puţin de jucătorii din atac, pentru că au dat foarte puţin la meciul acesta. Acolo puteam face mai multe. Poate a fost ziua lor proastă, dar mi-au dat foarte puţin”, a mai spus Gică Hagi, care a remarcat evoluţia tânărului mijlocaş Moruţan, autorul primului său gol în Liga 1.

Pentru Viitorul urmează meciul din ultima etapă a turului, cu CSM Poli Iaşi, duel care va avea loc sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 18.00, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

Clasament: 1. CFR 29p (golaveraj: 23-9), 2. FCSB 25p (18-8), 3. Craiova 23p (18-10), 4. Botoșani 23p (20-13), 5. Astra 22p (18-10), 6. Timișoara 18p (12-12), 7. Dinamo 16p (15-11), 8. Voluntari 15p (14-15), 9. Iași 15p (12-15), 10. FC VIITORUL 14p (10-11), 11. Sepsi 10p (10-20), 12. Chiajna 8p (9-14), 13. Mediaș 6p (6-23), 14. Juventus 4p (7-21).

Miercuri, de la ora 16.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus), este programată întâlnirea Dinamo Bucureşti - Concordia Chiajna, restanţă din etapa a 11-a.

