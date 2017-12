Turiştii - în avion, sarmalele - în autocar!

Nu putem privi declaraţia vicepreşedintelui Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoş Răducan, despre autocare şi avioane decât ca pe o micuţă diversiune amuzantă. El a declarat, ieri, că transportul aerian a început să devină mai ieftin decât cel cu autocarele şi că acestea mai sunt folosite doar pentru excesul de bagaje şi transportul de murături şi sarmale. În contextul identificării Bucureştiului ca destinaţie de city break - motivaţia fiind că „este încă un oraş ieftin” -, oficialul susţine că „băutura este ieftină, mâncarea este ieftină şi, odată cu dezvoltarea liniilor aeriene low cost, şi transportul a devenit ieftin. Oficialul FPTR a subliniat că transportul aerian, cel mai sigur mod de transport, a devenit foarte ieftin, mult mai ieftin decât autocarele. „Autocarele mai sunt folosite doar pentru a trimite excesul de bagaje, iar cei plecaţi să trimită pachete acasă. Autocarele sunt folosite acum pentru a trimite murături de revelion şi sarmale“, a adăugat el. Nu ştim pe ce se bazează oficialul când face aceste afirmaţii, dar în niciun caz pe declaraţiile reprezentanţilor din domeniul aviatic care afirmau, săptămâna trecută, că România are un număr redus de pasageri care optează pentru transportul cu avionul, fiind preferate în continuare autobuzele. „Avem, per total, un număr foarte redus de pasageri raportat la populaţia României. Ai noştri încă merg cu autobuzele până în Spania sau în Irlanda, lucru foarte bun, de altfel, dar costisitor ca timp. Trebuie să apropiem aviaţia de oameni“, declara Radu Merica, şeful CA al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Poate se bazează pe reinterpretarea vechii zicale „Nu tot ce zboară se mănâncă”, căci doar aşa am putea fi în asentimentul său. Sic!