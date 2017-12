UEFA a evitat să-i “împerecheze” pe englezi în sferturile Ligii Campionilor !

Desfăşurată ieri, la Atena, tragerea la sorţi pentru sferturile de finală ale Ligii Campionilor a adus un oftat de uşurare pe malurile Tamisei! Cele 3 echipe engleze rămase în cursă nu se vor întîlni între ele în sferturi. Şi cum englezii au dominat cu autoritate actuala ediţie a Champions League n-ar fi exclus să vedem toate cele 3 echipe britanice în semifinale. Singurul sfert de finală fără englezi va fi cel dintre AC Milan şi Bayern Munchen, două dintre cele mai titrate echipe din lume. Ambele se vor concentra pe cîştigarea trofeului, pentru că în întrecerile interne nu prea stau pe roze! Cea mai dezechilibrată dispută pare cea dintre Manchester United şi AS Roma, dar italienii au fost outsideri şi în disputa cu Olympique Lyon... Chelsea se menţine în... peninsula Iberică, adversara din sferturi fiind Valencia, asta după ce a întîlnit Barcelona în grupă şi FC Porto în optimi! În sfîrşit, în ultimul meci din sferturi avem un... bis! Liverpool şi PSV Eindhoven s-au mai întîlnit şi în Grupa C, Liverpool remizînd în Olanda (0-0) şi cîştigînd în Anglia (2-0). Programul sferturilor de finală: PSV Eindhoven - Liverpool (tur 03.04, retur 11.04); AC Milan - Bayern Munchen (tur 03.04, retur 11.04); AS Roma - Manchester Unietd (tur 04.04, retur 10.04); Chelsea Londra - FC Valencia (tur 04.04, retur 10.04). În semifinale se vor întîlni cîştigătoarele din disputele: Chelsea/ Valencia - PSV Eindhoven/ Liverpool, respectiv Roma/ Manchester United - AC Milan/ Bayern. Tragerea la sorţi a fost efectuată de ambasadorul Atenei pentru Liga Campionilor, fotbalistul Theodoros Zagorakis. Finala Ligii Campionilor va avea loc pe 23 mai, la Atena.