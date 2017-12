Ultima şansă pentru Săgeata

La capătul unui sezon tumultuos, Săgeata Năvodari îşi joacă azi ultima şansă de a accede în următoarea ediţie a Ligii 1 la fotbal. Echipa pregătită de Aurel Şunda întâlneşte, de la ora 18.00 (în direct de Neptun TV şi Dolce Sport), în deplasare, pe CSU Voinţa Sibiu, în manşa secundă a barajului pentru promovare. În tur, cele două echipe au remizat la Năvodari, scor 0-0, astfel că gazdele pleacă din postura de favorită, dar năvodărenii şi-au propus să dea peste cap calculele hârtiei şi să-i reducă la tăcere pe cei 13.000 de fani aşteptaţi în tribunele stadionului “Municipal”. În plus, misiunea celor de la Săgeata este cu atât mai grea cu cât sibienii au pierdut un singur meci pe teren propriu în ultimul an şi vin după două sezoane excelente, soldate cu două promovări consecutive.

„Cred că va fi un meci mai spectaculos decât la Năvodari, iar noi o să marcăm şi o să promovăm în Liga 1. Pronosticul meu este un rezultat de egalitate, 1-1, pentru că nu cred sub nicio formă că se va ajunge la lovituri de departajare. În tur, s-au apărat tot meciul cu întreaga echipă, iar la noi s-a cunoscut lipsa de pregătire fizică. Nu aveam cum să recuperăm într-o săptămână timpul pierdut în vacanţă. Suntem conştienţi că este ultima noastră şansă să ne îndeplinim obiectivul şi să ajungem în Liga 1 şi vom da totul pe teren. Nu ne sperie faptul că stadionul va fi arhiplin, ba chiar ne bucurăm, pentru că aşa trebuie jucat fotbalul”, a spus mijlocaşul Ovidiu Vezan, cel mai bun jucător al grupării de pe litoral în manşa tur. Confruntaţi cu mari probleme de efectiv după ce le-au plecat patru jucători de bază faţă de echipa folosită în timpul sezonului, năvodărenii ar putea să-l piardă şi pe căpitanul Gheorghe Goşa, care acuză dureri puternice de cap, după ce a suferit un traumatism cranian şi a avut nevoie de două puncte de sutură în urma unui duel cu un adversar în finalul partidei de la Năvodari. În privinţa ofensivei, Aurel Şunda ar putea muta din nou surprinzător, putând apela la serviciile lui Decebal Gheară în postura de pivot, dacă scorul o va cere. „Am mai jucat ca atacant şi pentru FC Farul, pe finalurile de meci, când antrenorul mă trimitea în faţă. Rolul meu este să deviez baloane utile pentru coechipieri”, a spus Gheară.

Echipele probabile - Voinţa (antrenor Alexandru Pelici): Zăvoi - Forika, C. Apostol, N. Grigore, Bunea, Beza - Tătar, Martinescu, C. Lungu, I. Popa - Hardău; Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Goşa, C. Dinu, Fl. Popa, L. Turcu - Bold, Dîlbea, V. Apostol, Vezan - M. Jianu, Itu. Arbitri: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - Adrian Vidan (Bucureşti) şi Eduard Dumitrescu (Piteşti).