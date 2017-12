UN NOU AMICAL VIITORUL - CALLATIS

Astăzi, de la ora 14.00, pe unul dintre terenurile bazei sportive a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, FC Viitorul Constanţa şi Callatis Mangalia vor disputa o nouă partidă de verificare. Va fi pentru a cincea oară când cele două formaţii se întâlnesc în decurs de două luni, însă doar două dintre partide au avut caracter oficial. „De fiecare dată când vom avea ocazia vom lua partide amicale la mijlocul săptămânii. Vreau ca fiecare dintre jucători să evolueze cât mai mult, iar apoi să mă decid şi asupra lotului cu care vom aborda meciul din campionat“, declara antrenorul principal al Callatis-ului, Mugurel Cornăţeanu. Precedentele meciuri directe s-au încheiat astfel: 3-2 pentru Viitorul în Cupa României, 2-0 pentru Viitorul în campionat, 0-0 şi 3-2 pentru Viitorul, ambele în partide de pregătire. Pentru Viitorul va fi ultima repetiţie înaintea meciului de campionat de la Botoşani (duminică, ora 11.00), în vreme ce pentru Callatis va fi ultimul test înaintea confruntării cu Dunărea Galaţi, din deplasare (sâmbătă, ora 11.00).

TROFEUL MURFATLAR OLD-BOYS LA FOTBAL ÎN SALĂ

La sfârşitul acestei săptămâni, la Murfatlar, în sala de sport a Şcolii “Adrian V. Rădulescu”, se va da startul primei ediţii a Trofeului Murfatlar Old-Boys la fotbal în sală, competiţie care se va desfăşura după regulamentul Trofeului Telegraf rezervat veteranilor. Şedinţa tehnică a turneului este programată astăzi, la ora 16.00, la Primăria din Murfatlar. Echipele participante încep astfel pregătirea oficială pentru a 21-a ediţie a Trofeului Telegraf, tradiţionala întrecere de fotbal în sală care se desfăşoară la începutul fiecărui an, în lunile ianuarie, februarie şi martie, în Sala Sporturilor din Constanţa.

ŞTEFAN RADU SPRE INTER...

Fundaşul român al formaţiei Lazio, Ştefan Radu, ar putea fi transferat la Internazionale Milano pentru a-l înlocui pe Cristian Chivu, căruia gruparea din nordul Italiei nu îi va prelungi contractul, scadent vara viitoare, a anunţat, ieri, ilsussidiario.net. „De la un român la altul. Cum Chivu pare să plece, Inter s-a gândit la Ştefan Radu, fundaşul stânga al echipei Lazio, care este pe placul nerazzurri-lor de mai mult timp. Radu şi-a reînnoit contractul cu Lazio, dar este clar că o ofertă din partea celor de la Inter ar schimba lucrurile. Însă va fi dificil de tratat cu Lotito, care este o nucă tare, iar raporturile dintre Inter şi Lazio sunt un pic reci după transferul lui Pandev. Radu ar fi perfect pentru noul Inter, ţinând cont că este tânăr şi este fundaş stânga de meserie şi astfel nu ar fi constrâns să joace un alt rol, cum a fost în cazul lui Chivu”, a mai precizat ilsussidiaro.net.

... IAR MUTU SPRE AC MILAN

Atacantul formaţiei Cesena, Adrian Mutu, ar putea ajunge la AC Milan, unde ar urma să fie înlocuitorul lui Antonio Cassano, operat pe cord şi indisponibil circa şase luni, anunţă mai multe site-uri italiene. „Administratorul delegat al milanezilor, Adriano Galliani, a fost mereu fan Mutu, iar la Milanello se vorbeşte despre român ca înlocuitorul potrivit pentru Fantantonio”, scrie site-ul ilmilanista.it. De asemenea, conform unor surse din cadrului clubului Cesena, Mutu nu este deloc stimulat de proiectul echipei, care ocupă ultimul loc în clasamentul din Serie A, şi ar dori să plece.

CAPELLO RATEAZĂ NUNTA FIULUI SĂU

Selecţionerul Angliei, Fabio Capello, nu va putea participa la nunta fiului său Pierfilippo, deoarece, sâmbătă, în aceeaşi zi în care are loc ceremonia, reprezentativa engleză joacă un meci amical în compania Spaniei. Pierfilippo Capello a ales cu atenţie data căsătoriei cu Tiziana, logodnica lui. Astfel, după ce s-a sfătuit cu tatăl său, Pierfilippo a decis ca data căsătoriei să fie 12 noiembrie, iar Fabio Capello şi-a dat acordul, fiind încrezător în faptul că Anglia va fi calificată la EURO 2012 şi nu va fi nevoită să joacă barajul. „Capello s-a gândit că în cazul în care ar fi avut loc un meci amical, acesta ar urma să aibă loc vineri astfel că ar avea timp ca până sâmbătă la ora 18.00 să fie la Milano, la nuntă”, a scris Marca. Pregătirile au decurs normal, soţia lui Fabio, Laura, mergând frecvent la Milano pentru a-şi ajuta fiul. Federaţia Engleză de Fotbal a primit o solicitare din partea forului spaniol pentru a schimba data, din vineri în sâmbătă, pentru a oferi jucătorilor care evoluează în Cupa Spaniei o zi în plus de odihnă. „Englezilor li s-a părut o solicitare normală. Însă, înainte de a-şi da acordul, l-au sunat pe secundul lui Capello, Franco Baldini, care a acceptat fără a-şi consulta şeful. Sigur, jucăm sâmbătă fără probleme, a spus Baldini”, conform Marca.

DELIO ROSSI, NOUL ANTRENOR AL FIORENTINEI

Sârbul Sinisa Mihajlovic a fost demis, luni, de la conducerea tehnică a formaţiei Fiorentina, la care a evoluat şi atacantul Adrian Mutu până în vara trecută, noul antrenor fiind Delio Rossi, informează conducerea clubului din Florenţa. În vârstă de 42 de ani, Mihajlovici a sosit în vara anului 2010 la Fiorentina, în locul lui Cesare Prandelli, care a preluat naţionala Italiei. Sârbul a fost demis în urma rezultatelor slabe înregistrate de Fiorentina, care au culminat cu înfrângerea din meciul de la Verona, cu Chievo, scor 0-1, din etapa a 11-a a campionatului italian Seria A. Italianul Delio Rossi, în vârstă de 51 de ani a antrenat echipa Palermo în ultimele două sezoane, reuşind să califice de fiecare dată formaţia în UEFA Europa League. Însă contractul său nu a fost prelungit în vară de preşedintele Maurizio Zamparini. În campionatul trecut, Zamparini l-a dat afară pe Rossi după o înfrângere cu scorul 7-0, suferită într-un meci cu Udinese, dar l-a reinstalat în funcţie după o lună.

MANCHESTER UNITED TRANSFERĂ UN BELGIAN DE 15 ANI

Jucătorul belgian de origine braziliană Andreas Hoelgebaum Pereira, în vârstă de 15 ani, va părăsi actualul său club, PSV Eindhoven, pentru a semna un contract de profesionist cu Manchester United, în ianuarie 2012. Fiul unui fost jucător brazilian, Marcos Pereira (care a jucat la FC Malines, Saint-Trond şi Anvers), tânărul fotbalist se va alătura de la 1 ianuarie, data la care împlineşte 16 ani, echipei under-19 a clubului din Manchester. Pereira beneficiază de un transfer liber. Manchester United nu va trebui să plătească decât indemnizaţia de formare clubului PSV, care l-a achiziţionat de la Lommel, din Belgia, în urmă cu câţiva ani.

BABEL REVINE LA NAŢIONALA OLANDEI

Selecţionerul Olandei, Bert van Marwijk, l-a convocat pentru prima oară pe atacantul Derk Boerrigter, de la Ajax, şi l-a rechemat, după un an de absenţă, pe Ryan Babel, în vederea meciurilor amicale cu Elveţia şi Germania. „Sunt foarte fericit că antrenorul are din nou încredere în mine. Înţeleg de ce nu am mai fost convocat şi sunt conştient că trebuie să joc mai bine”, a declarat Babel, în vârstă de 24 de ani, transferat în vară de la FC Liverpool la Hoffenheim. Arjen Robben şi Eljero Elia, accidentaţi, nu fac parte lotul convocat de Van Marwijk, lot din care nu lipsesc portarul Stekelenburg, fundaşii van der Wiel, Boulahrouz, Heitinga şi Mathijsen, mijlocaşii Van Bommel, Nigel de Jong, Sneijder şi Van der Vaart, atacanţii Kuyt, Van Persie şi Huntelaar.

A MURIT JOE FRAZIER

Americanul Joe Frazier, fost campion mondial de box la categoria grea, a încetat din viaţă luni, la vârsta de 67 ani, în urma unui cancer la ficat, a anunţat familia sa într-un comunicat. Sâmbătă, cotidianul New York Post dezvăluise că fostul pugilist suferea de cancer la ficat într-un stadiu avansat. Frazier a fost primul boxer care a reuşit să-l învingă pe legendarul Cassius Clay, alias Muhammad Ali, cucerind titlul mondial în urma victoriei la puncte, după 15 reprize, într-un meci desfăşurat în 1971 la arena Madison Square Garden din New York şi considerat ”lupta secolului”. El a fost învins apoi de două ori de Muhammad Ali, în 1974 şi 1975. Frazier a fost medaliat cu aur, ca amator, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 1964. El a disputat ultimul meci din carieră în 1981, la vârsta de 37 ani, după care s-a reconvertit în cântăreţ, înfiinţând un grup denumit... ”The Knockouts”. Joe Frazier a disputat 37 de meciuri ca profesionist, înregistrând 32 de victorii (27 înainte de limită), 4 înfrângeri şi 1 egal. A fost inclus în Pantheonul gloriilor boxului, Hall of Fame, în anul 1990.

RALIUL DAKAR VA TRECE PRIN PERU

Organizatorii ediţiei 2012 a Raliului Dakar au anunţat traseul. Caravana va pleca pe 1 ianuarie din Mar del Plata, în Argentina, şi se va încheia după două săptămâni, la Lima, în Peru. Desfăşurată pentru a patra oară în America de Sud, întrecerea se va desfăşura pe un traseu în lungime totală de 8.500 km, dintre care 4.200 vor fi în probe speciale. Caravana va lega Atlanticul de Pacific, ceea ce reprezintă o premieră. De asemenea, piloţii vor trece pentru întâia oară prin Peru. „Vor fi cinci etape în Argentina, tot atâtea în Chile şi patru, la final, în Peru. De asemenea, numărul zilelor în care se va concura a crescut de la 12 la 14. Cursa se va desfăşura pentru prima oară în linie”, a declarat Etienne Lavigne, directorul raliului-raid. La start sunt aşteptate să se alinieze circa 465 de vehicule: 171 automobile, 185 de motociclete, 76 de camioane şi 33 de ATV-uri.