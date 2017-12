LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Miercuri, 24 august, la ora 18.00, la stadionul Voinţa din Complexul Sportiv Badea Cârţan, organizatorii Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal roagă delegaţii echipelor să participe la şedinţa tehnică având ca scop completarea mapelor cu jucători, stabilirea programului din retur, judecarea contestaţiilor, precum şi schimbarea conducerii competiţiei.

CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL PE TEREN REDUS

La Constanţa va debuta, pe 3 septembrie, ediţia a III-a a turneului de fotbal pe teren redus Cupa “Friends”, competiţie care va fi găzduită de terenurile bazei sportive cu acelaşi nume. Înscrierile se fac până pe 25 august. Sistemul de desfăşurare va fi decis în funcţie de numărul de echipe înscrise. Liga Bergenbier este primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, iar Cupa “Friends” va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a şi Liga a III-a, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

ILIE STAN, NOUL ANTRENOR LA CS MIOVENI

Tehnicianul Ilie Stan este noul antrenor al formaţiei CS Mioveni, după ce a semnat, ieri, un contract valabil pe două sezoane cu gruparea argeşeană. Ilie Stan, care îl înlocuieşte la conducerea tehnică pe Ionuţ Popa, a fost prezentat jucătorilor la antrenamentul din această după-amiază de preşedintele Consiliului Director al CS Mioveni, Dumitru Olteanu. Obiectivul lui Ilie Stan pentru acest sezon este salvarea de la retrogradare. Preşedintele Consiliului Director al CS Mioveni, Dumitru Olteanu, a declarat că prin înlocuirea lui Ionuţ Popa cu Ilie Stan se doreşte crearea unui şoc la echipă. Tehnicianul Ionuţ Popa şi conducătorii grupării CS Mioveni au încheiat, ieri, pe cale amiabilă, colaborarea, după ce în primele patru etape echipa a înregistrat numai înfrângeri şi nu a marcat vreun gol. În vârstă de 43 de ani, Ilie Stan a mai antrenat formaţiile FCM Tîrgovişte, Gloria Buzău, Dunărea Giurgiu şi ultima oară Victoria Brăneşti, de la conducerea căreia a demisionat pe 20 aprilie.

CLUBUL U. CRAIOVA, ÎN INSOLVENŢĂ

Fotbal Club Universitatea Craiova SA a intrat în insolvenţă şi va fi reorganizat de Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), administratorul judiciar al societăţii numit prin decizia Tribunalului Braşov din data de 27 iulie 2011, se arată într-un comunicat al CITR, care a precizat că după primele analize ale activităţii Fotbal Club U. Craiova SA a rezultat că reorganizarea reprezintă cea mai avantajoasă opţiune pentru creditori. Totodată, administratorul judiciar doreşte să infirme informaţiile apărute în presă, potrivit cărora societatea de practicieni în insolvenţă ar fi preluat conducerea clubului de fotbal. Federaţia Română de Fotbal a anunţat, pe 20 iulie, că gruparea Universitatea Craiova a încălcat grav statutul federaţiei, astfel că a fost exclusă provizoriu de Comitetul Executiv până când măsura va fi validată de Adunarea Generală a FRF. U. Craiova a refuzat să-şi retragă acţiunile în instanţele civile împotriva FRF, iar Comitetul Executiv al FRF a decis dezafilierea clubului. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat că decizia Comitetului Executiv de a exclude clubul Universitatea Craiova a intrat imediat în vigoare, singura posibilitate ca această hotărâre să fie anulată fiind în cadrul votului Adunării Generale din martie sau aprilie 2012. După dezafiliere, jucătorii Universităţii Craiova au devenit liberi de contract şi au plecat gratis la alte echipe.

TORJE, LA UDINESE

Mijlocaşul Gabriel Torje a fost transferat de Dinamo la Udinese în schimbul sumei de 6 milioane de euro, el semnând contractul pentru următoarele cinci sezoane în noaptea de duminică spre luni, au declarat surse din cadrul clubului dinamovist. Udinese va plăti clubului Dinamo imediat suma de 4 milioane de euro, iar restul de două milioane va ajunge în conturile grupării bucureştene în vara anului viitor. În plus, dacă jucătorul va fi vândut mai departe de Udinese, Dinamo va mai primi un milion de euro. Torje va efectua vizita medicală vineri şi sâmbătă. Detaliile contractului lui Torje vor fi făcute publice după meciul pe care Dinamo îl va disputa, joi, cu Vorskla Poltava, în manşa secundă a play-off-ului UEFA Europa League, pentru a nu-l influenţa în niciun fel pe jucător. Torje are nouă selecţii în naţionala României şi a fost achiziţionat de Dinamo în 2008, de la Timişoara, pentru două milioane de euro. În vârstă de 21 de ani, Torje ar putea evolua cu Udinese în grupele Ligii Campionilor, în cazul în care italienii vor elimina pe Arsenal Londra, în play-off-ul competiţiei. În tur, englezii s-au impus cu 1-0.

LUPESCU PĂRĂSEŞTE FRF

Ionuţ Lupescu a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, că se retrage din funcţia de director general al Federaţiei Române de Fotbal, precizând că a acceptat o ofertă de a lucra în structura UEFA. „Cred că am ajuns la un punct de cotitură şi consider că trebuie să încep o nouă etapă în viaţa mea de administrator, în activitatea mea managerială. Astfel am decis să mă retrag din funcţia de director general al federaţiei după şase ani şi să dau curs unei oferte foarte importante pentru mine de a lucra în structura UEFA. Am mai zis că nu am venit aici să ies la pensie şi cred că am reuşit măcar parţial ce mi-am propus la Federaţia Română de Fotbal. Voi lucra în continuare cu Comitetul local de organizare a finalei UEFA Europa League din 2012, de la Bucureşti, programată pe 9 mai 2012. Probabil că voi fi nouă luni la UEFA şi trei luni aici”, a spus fostul internaţional. Ionuţ Lupescu şi-a motivat decizia de a se retrage şi prin faptul că viziunea privind dezvoltarea fotbalului românesc a conducerii FRF este puţin diferită faţă de a sa. Fostul jucător al echipei naţionale a României a fost numit în funcţia de director general de către Comitetul Executiv al FRF pe 22 noiembrie 2005. Atribuţiile lui Ionuţ Lupescu în cadrul Federaţiei Române de Fotbal au inclus coordonarea activităţii departamentelor juridic, internaţional, financiar, sportiv şi marketing.

AC MILAN A CÂŞTIGAT TROFEUL BERLUSCONI

AC Milan a învins pe Juventus Torino, duminică seară, scor 2-1 (Boateng 9, Seedorf 23 / Vucinic 57), şi a câştigat turneul Luigi Berlusconi, dedicat tatălui preşedintelui milanez Silvio Berlusconi, cu o săptămână înainte de startul ediţiei 2011-2012 a campionatului Italiei. Într-un alt meci amical disputat, duminică, la Geneva, Internazionale Milano şi Olympiacos Pireu au terminat la egalitate, scor 2-2 (Pazzini 76, 88 / Fejsa 46, Modesto 68). La Inter, Cristi Chivu a jucat 60 de minute. Tot duminică, Mutu a debutat, oficial, la Cesena, fiind integralist în meciul pe care formaţia sa l-a câştigat, cu 1-0 (Bogdani 119), după prelungiri, în faţa echipei Ascoli, reuşind calificarea în turul patru al Cupei Italiei.

TRICOU DE LA REAL MADRID PENTRU PAPA

Clubul Real Madrid i-a dăruit Papei Benedict al XVI-lea, care s-a aflat timp de patru zile în capitala Spaniei cu ocazia Zilelor Mondiale ale Tineretului, un tricou cu semnăturile tuturor jucătorilor, informează cotidianul Marca. Tricoul în culorile clubului madrilen are numărul 16 şi numele Benedicto pe spate. Reprezentaţii grupării Real Madrid au dus tricoul destinat Suveranului Pontif, sâmbătă, la Nunţiatura din Madrid.