LIGA 1 LA FOTBAL VA ÎNCEPE PE 22 IULIE

Astăzi, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal din Bucureşti, se va stabili programul sezonului 2011-2012 din Liga 1. Prima etapă se va disputa pe 22 iulie, iar în acest an sunt programate cele 17 etape din tur, plus prima etapă din retur, pe 17 decembrie. Oţelul Galaţi şi Steaua Bucureşti vor susţine, pe 17 iulie, primul meci al sezonului 2011-2012, Supercupa României, la Piatra Neamţ.

CHIVU A REFUZAT UN TRANSFER LA VALENCIA

FC Valencia, unul dintre cluburile interesate de serviciile lui Cristian Chivu, a făcut o ofertă importantă celor de la Internazionale Milano. Deşi fosta campioană a Italiei ar fi fost de acord să-l cedeze pe fundaşul român, acesta a refuzat să plece de la Inter. Motivul invocat de Chivu a fost, potrivit presei italiene, salariul prea mic pe care spaniolii erau dispuşi să i-l plătească. La Inter, Chivu câştigă 3,5 milioane de euro pe sezon, contractul său urmând să expire în vara anului 2012.

CLUBUL UNIREA URZICENI S-A DESFIINŢAT

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a luat act, în şedinţa de ieri, de hotărârea de desfiinţare a clubului Unirea Urziceni, care la finalul sezonului trecut retrogradase în Liga a II-a. Unirea Urziceni s-a înfiinţat în 1954, iar în 2006 a promovat în premieră în Liga 1. Formaţia ialomiţeană a câştigat titlul de campioană a României în sezonul 2008-2009, iar un sezon mai târziu a încheiat pe locul secund în campionat, participând şi în Liga Campionilor.

DRAGOMIR SE GÂNDEŞTE LA RETRAGERE

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, că se gândeşte să se retragă de la conducerea LPF, dar nu mai devreme de anul 2014 când se încheie actualul mandat. „Mai am doi ani până se termină mandatul, mai devreme nu”, a spus oficialul Ligii. ragomir nu se teme că va fi demis de conducătorii cluburilor din Liga 1 la Adunarea Generală Ordinară programată pe 18 iulie.

DORIN GOIAN, ÎMPRUMUTAT LA BOLOGNA

Fundaşul român al echipei US Palermo, Dorin Goian, a fost împrumutat la formaţia Bologna, cele două cluburi ajungând la o înţelegere marţi seară, a anunţat cotidianul Corriere dello Sport. Potrivit site-ului tuttomercatoweb.com, de serviciile lui Dorin Goian mai erau interesate grupările AC Siena şi US Lecce. În vârstă de 30 de ani, Dorin Goian a fost achiziţionat de Palermo în vara anului 2009, de la formaţia Steaua Bucureşti.

ŞAHTIOR DONEŢK, ÎNVINSĂ ÎN SUPERCUPA UCRAINEI

Marţi seară, la Poltava, formaţia Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a pierdut disputa din Supercupa Ucrainei, 1-3 (Fernandinho 14 / Gusev 5-pen., Diakhate 32, Milevski 83) cu Dinamo Kiev. Fundaşul Răzvan Raţ nu a evoluat la Şahtior. În 2010, Supercupa Ucrainei a fost câştigată de Şahtior Doneţk. Şahtior Doneţk este campioana Ucrainei, în timp ce Dinamo Kiev este deţinătoarea Cupei Ucrainei.

SFERTURILE DE FINALĂ ALE CM DE FOTBAL FEMININ

Reprezentativa Germaniei, ţara gazdă şi dublă deţinătoare a titlului, va întâlni Japonia, în timp ce Anglia va juca în compania Franţei, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal feminin, după meciurile din Grupele A şi B. În Grupa A, Franţa a fost învinsă de Germania, scor 4-2, iar Canada de Nigeria, scor 1-0. Germania a câştigat Grupa A, cu 9 puncte, urmată de Franţa, cu 6p, Nigeria, cu 3p, şi Canada, fără niciun punct. În Grupa B, Anglia a învins Japonia, scor 2-0, iar Noua Zeelandă şi Mexic au remizat, scor 2-2. Grupa B a revenit Angliei, cu 7 puncte, urmată de Japonia, cu 6p, Mexic, cu 2p, şi Noua Zeelandă, cu un singur punct. Primele două meciuri din sferturile de finală sunt programate sâmbătă sâmbătă.

MANCHESTER CITY ÎI OFERĂ UN SALARIU URIAŞ LUI NASRI

Miliardarii de la Manchester City se pregătesc să dea încă o lovitură pe piaţa transferurilor şi să îl sufle pe francezul Samir Nasri de sub nasul rivalei United. Dacă la suma de transfer de 23 de milioane de euro cele două cluburi sunt la egalitate, “cetăţenii” vor să-l atragă pe internaţionalul francez al lui Arsenal cu un salariu regesc: 9 milioane de euro pe an! Conform cotidianului The Sun, mijlocaşul este aproape să accepte, mai ales că managerul lui United, Alex Ferguson, nu îi poate oferi un asemenea salariu.

DJIBRIL CISSE VA SEMNA CU LAZIO

Atacantul francez Djibril Cisse este foarte aproape de a semna cu echipa italiană Lazio Roma. Fotbalistul în vârstă de 29 ani se află la Roma, iar presa din Peninsulă scrie că deja a bătut palma cu Lazio pentru un contract pe patru sezoane, cu un salariu anual de 2,1 milioane de euro. Clubul Panathinaikos Atena, pentru care Cisse a jucat în ultimele două sezoane, va primi 5,8 milioane de euro. El a marcat 47 de goluri în 60 de partide jucate în prima ligă elenă, dar a preferat să plece după ce fanii echipei i-au ameninţat de mai multe ori pe jucători din cauza rezultatelor slabe.

PYEONGCHANG, GAZDA JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ DIN 2018

Oraşul Pyeongchang (Coreea de Sud) a fost ales gazda Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018, în urma alegerilor care au avut loc, ieri, la Durban (Africa de Sud), a anunţat preşedintele CIO, Jacques Rogge. Pyeongchang, care a candidat pentru a treia oară, după eşecurile înregistrate la alegerile pentru JO din 2010 şi 2014, a fost ales încă din primul tur, cu majoritate absolută, în faţa contracandidatelor Annecy (Franţa) şi Munchen. Coreea de Sud a mai găzduit o ediţie a Jocurilor Olimpice, cele de vară, din 1988, de la Seul. Pyeongchang devine al treilea oraş asiatic care găzduieşte Jocurile Olimpice de iarnă, după Sapporo (Japonia, 1972) şi Nagano (Japonia, 1998).

TIGER WOODS, DIN NOU ACCIDENTAT

Accidentat din luna aprilie, americanul Tiger Woods, fost nr. 1 mondial, a declarat forfait şi pentru Openul britanic de golf (10-17 iulie), al treilea turneu de Mare Şlem al anului. „Din păcate, am fost sfătuit să nu particip la Openul britanic. Cum am mai spus-o deja, nu voi relua competiţia decât atunci când vor fi sută la sută pregătit”, scrie Woods pe site-ul său. Tiger Woods (35 ani), care îşi tratează o problemă la genunchiul stâng (deja operat de patru ori în cariera sa) şi o alta la tendonul lui Ahile de la piciorul stâng, nu a mai jucat un turneu întreg de la Mastersul Augusta, de la începutul lunii aprilie. Victorios în 14 turnee de Mare Şlem, jucătorul american nu a mai câştigat un turneu din noiembrie 2009.

CAVENDISH, PRIMUL ÎN ETAPA A CINCEA DIN TURUL FRANŢEI

Britanicul Mark Cavendish (Team Columbia) a câştigat etapa a 5-a a Turului ciclist al Franţei, disputată ieri, între localităţile Carhaix şi Cap Frehel (158 km). Cavendish a fost cronometrat cu timpul de 3 ore, 38 de minute şi 32 de secunde şi s-a impus la sprint, fiind urmat de Philippe Gilbert (Omega Pharma) şi Jose Joaquin Rojas (Team Movistar). Norvegianul Thor Hushovd (Garmin-Cervelo) îşi păstrează tricoul galben. Astăzi este programată etapa a 6-a, între localităţile Dinan şi Lisieux (226 km).