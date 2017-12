ACADEMIA HAGI, LA TURNEUL ZONAL AL JUNIORILOR D

În perioada 14-17 iunie, la Ovidiu, se desfăşoară partidele turneului zonal 3 din cadrul Campionatului Naţional rezervat juniorilor D. La acest turneu participă formaţiile Delta Tulcea, CS Pressing Brăila, Atletic Junior Călăraşi şi Academia Hagi (antrenor Marius Codescu). Se va juca în sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar ocupanta primei poziţii va obţine calificarea la turneul semifinal al CN al juniorilor D (28 iunie - 2 iulie). Programul complet al turneului zonal de la Ovidiu - astăzi, ora 17.00: Academia Hagi - CS Pressing Brăila, ora 18.30: Delta Tulcea - Atletic Junior Călăraşi; mâine, ora 17.00: Academia Hagi - Delta Tulcea, ora 18.30: CS Pressing Brăila - Atletic Junior Călăraşi; vineri, ora 9.00: CS Pressing Brăila - Delta Tulcea, ora 10.30: Academia Hagi - Atletic Junior Călăraşi. Ieri, într-un meci amical susţinut la Constanţa, juniorii D (1998) ai Academiei Hagi au învins Steaua 1997, scor 2-1 (2-1). Golurile formaţiei pregătite de Marius Codescu au fost marcate de Ianis Hagi şi Florinel Coman, în timp ce Steaua a punctat prin autogolul lui Szabolcs Kilyen, în momentul când scorul era 2-0. S-au jucat două reprize a câte 35 de minute.

ECHIPELE ACADEMIEI HAGI AU CÂŞTIGAT CUPA STAR’S - G.B.C

Formaţiile de juniori 2001 şi 2003 ale Academiei Hagi au câştigat ediţia a II-a a Cupei Stars - G.B.C“, desfăşurată la finele săptămânii trecute, la Brăila. Academia Hagi 2001 (antrenor Cosmin Constantin) a înregistrat rezultatele - grupă: 2-0 (Eduard Brînzan 2) cu CF Brăila, 2-0 (Antonio Vlad, Alexandru Arnold) cu Junior Galaţi, 3-0 (Alexandru Arnold 3) cu Proluceafărul Bucureşti, semifinale: 3-1 (Eduard Brînzan 2, Antonio Vlad) cu Stars Brăila, finala mare: 4-1 (Eduard Brînzan 2, Constantin Neagu, Antonio Vlad) cu Proluceafărul Bucureşti. Alexandru Șerban (Academia Hagi) a fost desemnat “cel mai bun portar al turneului“, iar Eduard Brînzan (Academia Hagi) a fost “golgeterul competiţiei“. Academia Hagi 2003 (antrenor Ionuţ Mihu) a înregistrat rezultatele: 6-1 (Răzvan Tănasă 5, Andrei Gheralia) cu CSM Focşani, 4-1 (Andrei Gheralia 2, Bogdan Burcea, Costin Tătaru) cu Junior Galaţi, 7-1 (Răzvan Tănasă 4, Ştefan Duţu, Alexandru Balagiu, Costin Tătaru) cu Luceafărul Brăila, 4-2 (Răzvan Tănasă 2, Andrei Gheralia, Bogdan Burcea) cu Prosport Focşani, 6-5 (Răzvan Tănasă 4, Andrei Gheralia, Bogdan Burcea) cu Stars Brăila. Cu 15 goluri înscrise în cele cinci întâlniri, Răzvan Tănasă a primit titlul de cel mai bun jucător al turneului.

NAŢIONALA DE FOTBAL PE PLAJĂ A ÎNVINS GRECIA

La sfârşitul săptămânii trecute, echipa naţională de fotbal pe plajă a României a susţinut două meciuri amicale în Grecia, la Rafina, ambele fiind câştigate de tricolori. Sâmbătă, România s-a impus cu 4-3 (au marcat Marian Posteucă 3 şi Raj Cărăuleanu), iar duminică a învins cu 5-3 (Ionel Posteucă 2, Marian Posteucă, Marian Măciucă şi Iulian Răvoiu).

RĂZVAN LUCESCU, PREZENTAT OFICIAL LA RAPID

Răzvan Lucescu a fost prezentat, ieri, în mod oficial, în funcţia de antrenor principal al echipei Rapid Bucureşti. Fostul selecţioner al României în perioada 2009-2011 a semnat un contract pe o perioadă de doi ani, cu opţiune de prelungire pentru încă doi. El se află la al doilea mandat pe banca giuleştenilor. În primul, început în 2004, a cucerit două Cupe ale României (2006 şi 2007), a fost vicecampion în 2006 şi a reuşit un traseu european de excepţie în 2005-2006 (eliminat în sferturile de finală ale Cupei UEFA). A plecat de la Rapid în 2007, la FC Braşov.

NOWITZKI ADUCE PRIMUL TITLU NBA PENTRU MAVERICKS

Dallas Mavericks este noua campioană a NBA, după ce a învins pe Miami Heat, cu 4-2, acelaşi scor cu care Heat învinsese pe Mavs în 2006. Meciul al şaselea al finalei, jucat la Miami, a adus o victorie clară pentru texani: Miami Heat - Dallas Mavericks 95-105. A fost o partidă dominată de oaspeţi, care au condus în majoritatea timpului, iar la mijlocul ultimului sfert spectatorii începuseră deja să părăsească arena, soarta partidei fiind clară! Cel mai bun jucător al oaspeţilor a fost rezerva Jason Terry (singurul alături de Nowitzki care a jucat în finala din 2006), autor a 27 de puncte. El a fost susţinut de Barea 15p şi Marion 12p, aceştia ţinând pe Mavs la conducere până în ultimul sfert. Atunci când a început să joace cu adevărat şi Nowitkzi, care a reuşit 10 puncte din cele 21 ale sale în ultimele şapte minute de joc! Germanul n-a făcut un joc prea strălucit, dar a reuşit să câştige, cam de unul singur, două din cele patru partide ale finalei adjudecate de Mavs! În ultimele secunde de joc Dirk a plecat în vestiar pentru a plânge în voie, departe de ochii tuturor... Evident, titlul de MVP al finalei a revenit germanului Dirk Nowitzki, ajuns acum cel mai bun jucător european din istoria NBA. Dallas Mavericks cucereşte primul titlu din istoria NBA, în 31 de ani de existenţă.

NOVARA A PROMOVAT ÎN SERIE A

Novara a promovat în prima ligă italiană de fotbal pentru prima dată după 55 de ani. Novara, ocupanta locului 3 în Serie B şi câştigătoare a play-off-ului (0-0 şi 2-0 cu Padova în finală), a ajuns în Serie A la doar un sezon după ce a promovat în Serie B. Ea se alătură în Serie A formaţiilor Atalanta Bergamo şi Siena, promovate la finalul sezonului regulat.

DZSUDZSAK, LÂNGĂ ROBERTO CARLOS

Internaţionalul maghiar Balazs Dzsudzsak (24 de ani) va face pereche pe flancul stâng al formaţiei ruse Anji Mahacikala cu celebrul Roberto Carlos. Cel mai promiţător fotbalist din Ungaria în ultimul deceniu a fost achiziţionat de gruparea din Daghestan de la PSV Eindhoven, pentru 14 milioane de euro. Dzsudzsak, care se afla şi în vizorul unor formaţii de top ale fotbalului european, precum Juventus sau Inter, a semnat cu formaţia rusă un contract valabil până în 2015.

NAŢIONALA FEMININĂ A IRANULUI, INTERZISĂ LA JO 2012

Echipa naţională de fotbal feminin a Iranului nu a putut juca în preliminariile Jocurilor Olimpice de la Londra, din cauza... echipamentului! Observatorul FIFA din Bahrein nu a permis ca partida cu Iordania, prima din grupa preliminară din care mai fac parte Vietnam, Thailanda şi Uzbekistan, să înceapă, deoarece echipamentul naţionalei iraniene nu era conform regulamentului. Nu pantalonii lungi şi bluzele cu mânecă lungă au fost principalul motiv, ci “hijab”-urile, nişte baticuri care acoperă capul şi gâtul femeii, conform conduitei islamice. Iordania a fost declarată câştigătoare cu 3-0 “la masa verde”, la fel ca şi celelalte adversare din grupă.

TYSON, CHAVEZ ŞI STALLONE, ÎN HALL OF FAME

Americanul Mike Tyson, mexicanul Julio Cesar Chavez şi actorul american Sylvester Stallone au fost incluşi în Pantheonul gloriei boxului (Hall of Fame), duminică, la Canastota. „Iron” Mike Tyson, în vârstă de 44 de ani, a marcat istoria boxului, devenind în 1986, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial la categoria grea. El a dominat categoria în perioada 1987-1990, fiind învins pe 11 februarie 1990 de James „Buster” Douglas. Julio Cesar Chavez, 48 de ani, a fost campion la categoriile pană, uşoară şi semimijlocie. Mexicanul a fost neînvins în 90 de meciuri, înainte de a pierde în faţa lui Frankie Randall, în 1994. Sylvester Stallone l-a interpretat pe boxerul Rocky Balboa de şase ori în filme de cinema, în perioada 1976-2006. Primul film al seriei, scris de Stallone şi regizat de John G. Avildsen, a câştigat trei premii Oscar în 1976. „International Boxing Hall of Fame and Museum” a fost inaugurat în 1982. Un boxer profesionist trebuie să aştepte minimum cinci ani după retragere pentru a putea fi inclus în Hall of Fame.

MURRAY S-A IMPUS LA QUEEN’S

Tenismanul scoţian Andy Murray (nr. 4 mondial şi cap de serie nr. 2) a câştigat, ieri, turneul de la Queens, dotat cu premii în valoare totală de 694.250 de euro. Murray l-a învins în finală, cu 3-6, 7-6 (7/2), 6-4, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga (nr. 19 mondial şi cap de serie nr. 5). Meciul ar fi trebuit să se dispute duminică, dar a fost amânat din cauza ploii. Duminică, aşteptând să afle dacă finala se joacă sau va fi amânată, cei doi sportivi au jucat un meci de tenis de masă, câştigat de Tsonga. Acesta este al doilea titlu al lui Andy Murray la Queen’s, după cel din 2009, şi primul din acest sezon.