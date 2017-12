ROMÂNIA A DEBUTAT CU UN EGAL LA CE U17

Naţionala de fotbal under 17 a României a terminat la egalitate cu Cehia, scor 1-1, în primul meci din Grupa B de la Campionatul European care se desfăşoară în Serbia. În partida de ieri, de la Belgrad, România a deschis scorul, în min. 52, prin Himcinschi, cehii egalând prin Salasovic, în min 78, cu câteva minute înaintea finalului (se joacă două reprize a câte 40 de minute). Pentru România (antrenor Adrian Văsîi) au evoluat: Brănescu - Mişu (69 Birău), Schuller, Puţanu (Academia Hagi), Mitache (Academia Hagi) - Vaştag, Ţîru (Academia Hagi) - Bumba, I. Roşu, Petrescu (51 Păiuş - Academia Hagi) - Himcinschi (71 Buia). Portarul George Şerban (Academia Hagi) a fost rezervă. În cealaltă partidă din Grupa B: Olanda - Germania 2-0. În Grupa A s-au înregistrat rezultatele: Serbia - Danemarca 2-3 şi Franţa - Anglia 2-2. Următoarele partide vor avea loc vineri, 6 mai, după programul - Grupa A, ora 16.00: Serbia - Franţa şi Danemarca - Anglia; Grupa B, ora 18.00: Germania - Cehia şi Olanda - România.

LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A 2-A

Programul partidelor de astăzi din etapa a 25-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - ora 18.00: CSM Rm. Vîlcea - Unirea Alba Iulia, Dacia Mioveni - FC Argeş Piteşti, ACU Arad - ALRO Slatina, Voinţa Sibiu - Mureşul Deva, Arieşul Turda - Petrolul Ploieşti, ACSMU Politehnica Iaşi - Gaz Metan CFR Craiova, FC Bihor Oradea - UT Arad. Clasament: 1. FC Bihor 46p, 2. Petrolul 45p, 3. Dacia Mioveni 42p, 4. ALRO Slatina 41p (golaveraj: 37-22), 5. Voinţa Sibiu 41p (25-11), 6. Poli Iaşi 34p, 7. FC Argeş 28p, 8. Gaz Metan CFR Craiova 27p (30-29), 9. CSM Rm. Vîlcea 27p (28-28), 10. UT Arad 26p, 11. Arieşul Turda 25p, 12. Mureşul Deva 23p, 13. ACU Arad 21p, 14. Unirea Alba Iulia 20p, 15. Silvania Şimleu Silvaniei 10p.

STEAUA A URCAT ŞASE LOCURI ÎN IERARHIA IFFHS

Steaua Bucureşti a urcat şase locuri, de pe 109 pe 103, cu 114 puncte, în clasamentul pe luna aprilie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România din topul IFFHS este Dinamo Bucureşti, care a urcat de pe 134 pe 112, cu 108p. Şi FC Timişoara a urcat în clasament, de pe 166 pe 148, cu 96,5p. Formaţia Astra Ploieşti a urcat de pe locul 230 pe 176, cu 91p. În schimb, CFR Cluj a coborât de pe 140 pe 179, cu 90p . Şi FC Vaslui a căzut, de pe 243, cu 251, cu 75p, iar Rapid a urcat de pe 334 pe 296, cu 69,5p. FC Braşov ocupă locul 299, cu 68,5p, după o urcare de pe 342, iar Oţelul Galaţi a urcat pe 314 de pe 320, cu 67,5p. Gaz Metan Mediaş se află pe locul 390, cu 60 de puncte, după o urcare de pe 426.

FC BARCELONA, PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Echipa spaniolă FC Barcelona a urcat pe primul loc, cu 300 puncte, în clasamentul pe luna aprilie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Pe poziţia secundă se află Real Madrid, cu 298 de puncte, iar pe locul 3 a urcat FC Porto, cu 278p. Englezii de la Manchester United ocupă locul 4, cu 269p, iar fostul lider, Internazionale Milano, a căzut pe 5, cu 250p. Formaţia braziliană Internacional Porto Alegre ocupă locul 6, cu 238p, iar spaniolii de la Villarreal se află pe 7, cu 236p. Manchester City a intrat în Top 10, fiind pe locul 8, cu 228p. Locul 9 este ocupat de ruşii de la Zenit Sankt Petersburg, cu 217,5p, în timp ce poziţia a zecea este ocupată de francezii de la Paris Saint-Germain, cu 216p. Echipa lunii aprilie a fost desemnată FC Santos (Brazilia).

VIITORUL “CLUJ ARENA”, VERIFICAT DE UEFA

Viitorul stadion din Cluj-Napoca, aflat în stadiu avansat de execuţie, a fost verificat, marţi, de o comisie de inspectori ai UEFA, compusă dintr-un oficial pentru probleme de securitate şi unul pentru transmisii media. Aceştia au verificat securitatea şi circuitul spectatorilor în cadrul arenei în timpul unui eveniment, dar şi locurile pentru presă şi VIP. Oficialii UEFA le-au cerut beneficiarilor stadionului acordul ca în cazul în care o echipă din România se califică în Champions League să poată juca din toamnă pe stadionul “Cluj Arena”. Noua arenă sportivă a Clujului va putea fi inaugurată în luna septembrie. Construit pe locul fostului stadion “Ion Moina”, noul stadion va avea 30.596 de locuri, iar arhitectura sa a fost inspirată în special de arena olimpică din Beijing, însă au fost studiate peste 100 de stadioane din lume.

MARICA, DORIT DE PSG

Publicaţia franceză L’Equipe susţine că VfB Stuttgart ar fi pregătită să-l cedeze pe Ciprian Marica la Paris Saint-Germain pentru două milioane de euro, românul aflându-se sub contract pentru încă un an. „Atacantul internaţional român, în vârstă de 25 de ani (47 selecţii, 14 goluri), a devenit indezirabil la clubul său din cauza lipsei de profesionalism”, a scris L’Equipe. Marica mai are contract cu “şvabii” până la sfârşitul lunii iunie 2012, iar în acest sezon a marcat 6 goluri pentru Stuttgart.

SE RETRAGE MIRCEA LUCESCU?

Antrenorul Mircea Lucescu ar urma să renunţe la cariera de antrenor anul viitor, anunţă presa din Ucraina şi din Turcia. Tehnicianul lui Şahtior Doneţk este dorit la Galatasaray, dar jurnaliştii turci de la Milliyet spun că Lucescu se va retrage în 2012 şi că, în schimb, l-a propus la echipa din Istanbul pe fiul său Răzvan, actualul selecţioner al României. Anul viitor expiră contractul pe care Mircea Lucescu îl are cu Şahtior, echipa cu care a câştigat cele mai multe trofee din carieră şi mai ales Cupa UEFA în 2009.

ABRAMOVICI DESCHIDE IAR “ROBINETUL”

Patronul grupării Chelsea, Roman Abramovici, este pregătit să cheltuiască 80 de milioane de lire sterline pentru “sexy fotbal” la echipa londoneză, adică un stil de joc spectaculos şi atractiv. Astfel, conform The Sun, Abramovici vrea un mijlocaş creativ, o extremă şi un fundaş dreapta clasic, el cerându-i în acest sens directorului executiv Ron Gourlay să stabilească o listă de jucători. Printre jucătorii doriţi se află Fabregas, Bale, Van der Wiel, Sneijder, T. Muller, A. Johnson, Jarvis, A. Young, Rodwell, Fellaini, Modric sau Arşavin.

PLAY-OFF ÎN NBA

Campioana en titre a pierdut, din nou, partida inaugurală, din turul al doilea al play-off-ului NBA de această dată. Lakers a condus tot meciul, dar Nowitzki (28p şi 14 recuperări) a adus o victorie mai puţin aşteptată pentru Mavs, înscriind două lovituri libere cu 19,5 secunde înainte de final. Marea surpriză a zilei de luni a venit de la Chicago, unde campioana din sezonul regulat “n-a mişcat în front” în faţa celor de la Hawks. Bulls a resimţit ziua slabă a principalului jucător - Derrick Rose, autor a numai 24p şi 10 recuperări şi a pierdut în faţa echipei care a mai reuşit o surpriză şi în primul tur al play-off-ului NBA. Joe Johnson a înscris 34p (5 coşuri de 3p!) pentru Hawks aducând o victorie convingătoare pentru oaspeţi, care au început în aceeaşi manieră şi seria cu Orlndo Magic din primul tur. Rezultate de luni noaptea: Chicago Bulls - Atlanta Hawks 95-103 (0-1 la general) şi LA Lakers - Dallas Mavericks 94-96 (0-1 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Ca şi anul trecut, Bruins a câştigat primele două partide din disputa cu Flyers. În play-off-ului din urmă cu un an Bruins a avut chiar 3-0, dar Flyers a revenit senzaţional şi s-a impus cu 4-3 la general. În partida a doua a seriei, Bruins a câştigat la Philadelphia, într-un meci în care portarul oaspeţilor a făcut minuni, Tim Thomas apărând 52 de şuturi! Rezultat final: Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2-3 OT (0-2 la general).

SPITALIZAREA LUI KUBICA A COSTAT 100.000 DE EURO

Daunele ce vor fi de acoperit după accidentul suferit de Robert Kubica la un raliu disputat în februarie sunt considerabile. Numai spitalizarea pilotului polonez de Formula 1, la Santa Corona de Pietra Ligure, va costa compania de asigurări circa 100.000 de euro. Supus la patru intervenţii chirurgicale, pentru a i se salva mâna, Kubica a părăsit recent spitalul, el urmând acum un program de recuperare.

JOHN HIGGINS, CAMPION MONDIAL LA SNOOKER

Scoţianul John Higgins a câştigat ediţia 2011 a Campionatului Mondial de Snooker, învingându-l, cu 18-15, pe englezul Judd Trump. Higgins şi-a trecut în palmares al patrulea titlu suprem. Imediat după finala de la Londra, Steve Davis, de şase ori campion mondial, l-a descris pe Higgins drept cel mai mare jucător care a pus vreodată mâna pe un tac, a anunţat Eurosport. Higgins este singurul jucător din lume care a reuşit să câştige titluri în trei decenii diferite (primul în 1998, apoi două în 2007 şi 2009, plus cel din 2011). Adevărata provocare pentru Higgins este egalarea performanţelor lui Steve Davis (6 titluri) şi Stephen Hendry (7 titluri).