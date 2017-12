ROMÂNIA, CEL MAI SLAB LOC ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a coborât o poziţie şi se află pe locul 57, cu 531 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna ianuarie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial, aceasta fiind cea mai slabă clasare din istorie. Adversarele României în preliminariile EURO 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 19 - 867p), Belarus (locul 36 - 655p), Bosnia-Herţegovina (locul 42 - 583p), Albania (locul 66 - 497p) şi Luxemburg (locul 131 - 185p). Prima poziţie în clasamentul FIFA este ocupată de campioana mondială, Spania, urmată de Olanda şi Germania. Primele 20 de locuri în clasamentul FIFA se prezintă astfel: 1. Spania 1.887p, 2. Olanda 1.723p, 3. Germania 1.485p, 4. Brazilia 1.446p, 5. Argentina 1.367p, 6. Anglia 1.195p, 7. Uruguay 1.152p, 8. Portugalia 1.090p, 9. Croaţia 1.075p, 10. Grecia 1.016p, 11. Norvegia 995p, 12. Rusia 982p, 13. Italia 965p, 14. Chile 947p, 15. Ghana 940p, 16. Slovenia 897p, 17. Japonia 882p, 18. SUA 869p, 19. Franţa 867p, 20. Slovacia 854p. Următorul clasament FIFA-Coca - Cola va fi dat publicităţii pe 9 martie.

STEAUA, CEA MAI BINE CLASATĂ ECHIPĂ ÎN IERARHIA IFFHS

Steaua Bucureşti a urcat două poziţii şi ocupă locul 124, cu 115,5 puncte, în clasamentul pe luna ianuarie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România din topul IFFHS este Dinamo Bucureşti, care a urcat o poziţie şi se află pe locul 139, cu 109,5p. CFR Cluj a urcat două locuri, de pe 142 pe 140, cu 108,5p. Echipa FC Timişoara a urcat patru locuri şi se află pe poziţia 183, cu 93,5p. FC Vaslui a urcat patru poziţii şi se află pe pe locul 228, cu 83p. Astra Ploieşti a urcat de pe locul 307 pe 302, cu 71,5p. Oţelul Galaţi a urcat de pe 311 pe 307, cu 70,5p. Unirea Urziceni a ajuns de pe 314 pe 312, cu 70p. Rapid Bucureşti ocupă locul 324 (332 în decembrie), cu 68p. Gloria Bistriţa se află pe poziţia 334, urcare de trei locuri, cu 67p. FC Braşov a coborât o poziţie şi se află pe locul 389, cu 61p.

VICTORIE PENTRU DINAMO

Rezultatele înregistrate de formaţiile româneşti de fotbal în partidele de verificare susţinute ieri: Steaua - Dinamo Zagreb 1-1 (pentru Steaua a punctat Bilaşco, în min. 49); Dinamo - Dacia Chişinău 4-0 (Popovici 28, Păun 81, Ţucudean 87, Stănescu 89); FC Timişoara - Dnepr Dnepropetrovsk 1-3 (golul timişorenilor a fost marcat de Zicu, în min. 9); FC Braşov - NK Celik 2-0 (Cristescu 8, Chipciu 36); U. Cluj - Varteks Varazdin 1-2 (pentru clujeni a înscris Adrian Cristea, în min. 43).

INTER MILANO, LIDERUL CLASAMENTULUI IFFHS

Echipa italiană Internazionale Milano se menţine pe primul loc, cu 312 puncte, în clasamentul pe luna ianuarie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Pe poziţia secundă se află FC Barcelona, cu 292p, iar pe 3, Bayern Munchen, cu 278p. Real Madrid ocupă locul 4, cu 244p, urmată de FC Liverpool, cu 234p. Pe locul 6 sunt, la egalitate, Internacional Porto Alegre şi Estudiantes La Plata, ambele cu câte 231p. Poziţia a opta este ocupată de FC Porto, cu 229. Pe locurile 9 şi 10 se află, la egalitate, Manchester United şi Atletico Madrid, ambele cu câte 226p. Formaţia italiană AC Milan a fost desemnată echipa lunii ianuarie.

“MĂCEL” LA MECIUL MILAN - LAZIO

Doi fundaşi ai formaţiei AC Milan, Nicola Legrottaglie şi Daniele Bonera, au fost transportaţi la spital după ce s-au accidentat la meciul cu Lazio Roma, scor 0-0, disputat marţi seară, în cadrul etapei a 23-a din campionatul Italiei. Bonera a suferit un traumatism cranian, însă, după ce a fost supus mai multor teste a fost externat, a anunţat antrenorul milanezilor, Massimiliano Allegri. Bonera a fost înlocuit la pauză de Legrottaglie, aflat la primul său meci pentru AC Milan după transferul de la Juventus, acesta din urmă fiind la rândul său scos din teren în urma unui duel cu atacantul echipei Lazio, Libor Kozak, care l-a lovit în cap cu genunchiul. Legrottaglie a fost scos pe targă, cu faţa plină de sânge, fiind ţinut în spital pe timpul nopţii. Antrenorul formaţiei Lazio, Edy Reja, şi-a apărat jucătorul: „Nu a fost un gest intenţionat. Kozak nu are agilitatea lui Zlatan Ibrahimovici şi nu l-a putut evita. Acestea sunt accidente, Kozak este un băiat bun, la antrenament îi spun mereu să fie mai rău”.

CARROLL, FORŢAT SĂ PLECE LA LIVERPOOL

Noul atacant al formaţiei FC Liverpool, Andy Carroll, a afirmat că fostul său club, Newcastle United, l-a forţat să plece pentru a primi cele 35 de milioane de lire sterline (40 de milioane de euro) oferite de “cormorani”. „Directorul executiv Derek Llambias mi-a spus să-i dau o cerere de transfer. Am fost şocat, dar nu am avut de ales. Ei nu mă mai voiau şi era clar că doresc doar banii”, a declarat jucătorul englez pentru “Evening Chronicle”. Liverpool l-a achiziţionat pe Carroll, în vârstă de 22 de ani, pentru a-l înlocui pe Fernando Torres, vândut la Chelsea pentru 50 de milioane de lire sterline (58 milioane de euro). Toate transferurile au avut loc luni seară, cu câteva ore înainte de încheierea mercato. Antrenorul formaţiei Newcastle, Alan Pardew, a dezminţit afirmaţiile jucătorului. „Nu am forţat pe nimeni să plece”, a declarat Pardew, adăugând că jucătorul a plecat după ce i s-a refuzat o îmbunătăţire a contractului.

CAMPIONATUL DE FOTBAL AL BRAZILIEI, CEL MAI PUTERNIC ÎN AMERICA DE SUD

Liga braziliană de fotbal a fost cea mai puternică din America de Sud în primul deceniu al secolului XXI, potrivit datelor furnizate de Federaţia internaţională de istorie şi statistică a fotbalului (IFFHS). Potrivit acestei statistici, care se bazează pe rezultatele celor mai puternice cinci cluburi din cele zece campionat interne ale Conmebol, Brazilia conduce clar, cu 9.376 puncte, urmată de Argentina, cu 8.753p. Cele două mari puteri sunt urmate de Columbia, Chile, Peru, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia şi Venezuela.

MOURINHO, NEMULŢUMIT DE JUCĂTORII REALULUI

Jose Mourinho, antrenorul lui Real Madrid, a declarat că fotbaliştii săi nu pot juca mai multe partide într-o săptămână. „După meciul cu Real Mallorca, am fost criticat că am făcut rotaţii pe posturi şi echipa nu a avut o prestaţie bună în prima repriză. În luna ianuarie am jucat nouă meciuri şi sunt jucători care sunt obişnuiţi cu un astfel de ritm, însă aceşti fotbalişti nu sunt obişnuiţi, deoarece în ultimii ani Real Madrid a fost eliminată în primele faze ale Cupei Spaniei. La fel şi în Liga Campionilor. Aceşti jucători sunt obişnuiţi să evolueze doar în campionat”, a spus Jose Mourinho. Aseară, la numai trei zile după ce a pierdut meciul cu Osasuna şi, foarte probabil, campionatul, Real Madrid a jucat pe teren propriu cu Sevilla, în returul semifinalelor Cupei Spaniei. În tur, madrilenii au câştigat cu 1-0.

THORPE VA CONCURA LA JO DIN 2012

Înotătorul australian Ian Thorpe, cvintuplu campion olimpic, şi-a anunţat revenirea în competiţie pentru Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. Thorpe, cel mai decorat campion olimpic australian, a declarat că a luat decizia revenirii în luna septembrie. El s-a antrenat în secret, în opt bazine diferite, pentru a nu trezi suspiciuni şi a cerut prietenilor „să mintă pe faţă” dacă erau întrebaţi despre proiectele lui. „Decizia revenirii nu a fost luată uşor. Nu aş fi crezut niciodată că pot participa din nou la o competiţie. Dar sunt fericit. Fericit că am petrecut patru ani departe de bazin. Aveam nevoie de aceşti ani”, a declarat Thorpe, care s-a retras din activitate în noiembrie 2006, la 24 de ani, după ce a dominat timp de opt ani înotul masculin. Cvintuplu campion olimpic, el a fost de 11 ori campion mondial şi a stabilit 23 de recorduri mondiale.

NADAL ARE NEVOIE DE ZECE ZILE DE RECUPERARE

Nr. 1 mondial în tenis, spaniolul Rafael Nadal, s-a accidentat la coapsa dreaptă şi are o ruptură musculară, astfel că are nevoie de zece zile de recuperare, începând de la 1 februarie. Nadal a suferit o “ruptură a muşchiului lung aductor al coapsei drepte”, leziune confirmată în urma testelor medicale de marţi. Nadal va putea participa la meciul de Cupa Davis al Spaniei cu Belgia, programat în perioada 4-6 martie, la Charleroi.

DJOKOVIC VREA SĂ JOACE LA DUBLU CU MURRAY

Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 3 mondial, a declarat că a discutat cu britanicul Andy Murray (nr. 5 ATP), pe care l-a învins în finală la Australian Open, despre posibilitatea de a juca împreună la dublu, la Masters 1000 de la Indian Wells. „Am vorbit la Melbourne despre posibilitatea de a juca împreună la Indian Wells şi vom discuta din nou despre această posibilitate”, a declarat Djokovic, sârbul adăugând că nu a insistat asupra acestei chestiuni după finala de la Melbourne: „Dacă vrea să joace la dublu, cu siguranţă vom juca împreună”. Cei doi jucători, născuţi la un interval de o săptămâna în mai 1987, sunt prieteni buni încă din copilărie.

ARD ŞI ZDF NU VOR MAI RETRANSMITE TURUL FRANŢEI

Posturile naţionale germane de televiziune ARD şi ZDF au anunţat, ieri, că nu vor mai retransmite în direct Turul Franţei la ciclism începând din 2012, din cauza scăderii audienţei. ARD şi ZDF nu îşi reînnoiesc înţelegerile cu Uniunea europeană de Radio-Televiziune (UER) pentru a retransmite în direct Turul Franţei, urmând să difuzeze doar momentele importante ale competiţiei. Pe lângă scăderea audienţei, alt motiv ar putea fi suspendarea pentru un an a câştigătorului din 2010, spaniolul Alberto Contador. În 2007, cele două posturi au anulat retransmisia în direct a turului, din cauza numeroaselor acuzaţii de dopaj.