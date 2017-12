CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

Cea de-a 7-a ediţie a FIFA World Cup Club a debutat ieri, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, cu o partidă preliminară, învingătoarea calificându-se în sferturile de finală: Al Wahda (EAU) - Hekari United (Papua Noua Guinee) 3-0 (Hugo 40, F. Baiano 44, Abdulraheem 71). Ajunsă în premieră într-o competiţie oficială a FIFA pentru echipe de club, campioana din Papua Noua Guinee, Hekari United, n-a rezistat prea mult, pierzând partida la un scor de forfait. Doi dintre brazilienii echipei gazdă, Hugo şi Baiano, au lămurit situaţia până la pauză, aducând victoria pentru Al Wahda şi calificarea în sferturile de finală, unde campioana EAU va avea un adversar mult mai puternic - Seongnam Ilhwa Chunma (Coreea de Sud). Astăzi este zi de pauză, primul meci din sferturile de finală fiind programat mâine: TP Mazembe (RD Congo) - CF Pachuca (Mexic).

ŞTEFAN RADU, SUPUS UNEI INTERVENŢII CHIRURGICALE

Fundaşul Ştefan Radu a fost supus, marţi după-masă, unei intervenţii chirurgicale la genunchiul drept, operaţia fiind o reuşită, conform anunţului clubului Lazio Roma. Fundaşul a fost operat la clinica Paideia din Roma de medicul ortoped Stefano Lovati, el fiind supus unei intervenţie de meniscectomie parţială artroscopică medială la genunchiul drept. „Operaţia a reuşit perfect iar perioada de recuperare este de circa 30 de zile”, a anunţat clubul Lazio. Românul ar urma să revină pe teren pe 6 ianuarie, în meciul cu echipa Genoa.

AMICAL BRAZILIA - OLANDA, PE 4 IUNIE 2011

Brazilia va întâlni Olanda, care a eliminat-o în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în meci amical, pe 4 iunie 2011, a anunţat preşedintele Federaţiei Braziliene de Fotbal (CBF), Ricardo Teixeira. Meciul se va juca pe unul dintre cele 12 stadioane reţinute în vederea Cupei Mondiale din 2014, din Brazilia. Federaţia Braziliană a confirmat şi meciurile amicale cu Franţa, pe 9 februarie, pe “Stade de France”, şi cu Germania, pe 10 august, la Stuttgart. În luna iulie, naţionala Braziliei va juca la Copa America, unde va încerca obţinerea celui de-al treilea succes consecutiv. Olanda a învins Brazilia, scor 2-1, pe 2 iulie, la Port Elizabeth, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Africa de Sud.

VACANŢĂ PRELUNGITĂ PENTRU LUIS SUAREZ

Atacantul şi căpitanul formaţiei Ajax Amsterdam, uruguayanul Luis Suarez, va beneficia de trei săptămâni de vacanţă, începând de joi, după meciul cu AC Milan, din Liga Campionilor, a anunţat agenţia ANP. Suarez, suspendat până la finalul lunii ianuarie în campionatul Olandei după ce a muşcat un adversar la meciul cu PSV Eindhoven, nu a avut vacanţă vara trecută. El şi-a reluat antrenamentele cu echipa de club la doar câteva zile după încheierea Cupei Mondiale din Africa de Sud. Luis Suarez este starul şi căpitanul formaţiei Ajax. La Amsterdam din 2007, uruguayanul a marcat 113 goluri în 157 de meciuri. Ajax, care s-a despărţit de antrenorul Martin Jol (înlocuit de Frank de Boer), va acorda vacanţă prelungită şi internaţionalilor olandezi Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel şi Demy de Zeeuw.

ZE ROBERTO VREA SĂ PLECE ÎN BRAZILIA

Brazilianul Ze Roberto, jucător aflat sub contract cu SV Hamburg până la finalul sezonului, vrea să-şi încheie cariera în Brazilia, unde este dorit de mai multe echipe, a anunţat agentul jucătorului, citat de Bild. Potrivit lui Juan Figer, Fluminense, Corinthians, Gremio Porto Alegre şi FC Santos l-ar dori pe fostul internaţional brazilian, în vârstă de 36 de ani. De asemenea, Ze Roberto este dorit şi de New York Red Bulls. Fostul jucător al echipelor Bayer Leverkusen şi Bayern Munchen, selecţionat de 91 de ori în echipa Braziliei, a disputat 319 meciuri în Bundesliga şi a câştigat cu Bayern Munchen patru titluri de campion al Germaniei şi de patru ori Cupa Germaniei.

RONALDO RECUNOAŞTE CĂ ESTE TATĂL UNUI BĂIAT DE CINCI ANI

Atacantul brazilian Ronaldo a recunoscut că este tatăl unui băiat de cinci ani, născut în Japonia şi care trăieşte în Singapore, după ce a fost supus unui test ADN. „Alex este fiul meu, fratele celorlaţi trei copii ai mei. Mă voi comporta mereu ca tatăl lui. Rezultatul testului ADN a confirmat sentimentul pe care l-am avut atunci când l-am întâlnit pe Alex”, a scris Ronaldo, în vârstă de 34 de ani, pe Twitter. El l-a întâlnit prima oară pe Alex luni, când a şi efectuat testul ADN, care a confirmat că este tatăl băieţelului născut în Japonia şi care are naţionalitate braziliană. Mama lui Alex, Michele Umezu, a cerut în 2009 efectuarea unui test de paternitate. Potrivit acestei cereri, Michele a făcut cunoştinţă cu Ronaldo la o petrecere la Tokyo, în 2002, cu ocazia Cupei Mondiale câştigată de Brazilia. Cei doi s-au revăzut în 2004 la Tokyo, în cursul unui turneu al echipei Real Madrid, iar cu această ocazie tânăra ar fi rămas însărcinată. Potrivit presei, Michele Umezu este de origine braziliană şi locuieşte în Singapore. Dublu campion mondial, în 1994 şi 2002, Ronaldo are trei copii: Ronald (10 ani, cu fosta sa soţie Milene Dominguez) şi Maria Sophia (21 de luni) şi Maria Alice (8 luni) cu actuala soţie, Bia Anthony.

PROSINECKI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI STEAUA ROŞIE BELGRAD

Fostul internaţional croat Robert Prosinecki a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei Steaua Roşie Belgrad, înlocuindu-l pe Aleksandar Krstic, informează agenţia Calciomercato. Prosinecki, în vârstă de 41 de ani, câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1991 cu Steaua Roşie Belgrad, va semna astăzi contractul cu gruparea sârbă. După disputarea a 15 etape din campionatul Serbiei, Steaua Roşie Belgrad ocupă locul secund, cu 35 de puncte, la cinci puncte în urma rivalei Partizan Belgrad.

ANDELKOVICI A SEMNAT CU PALERMO

Mijlocaşul sloven Sinisa Andelkovici (Maribor) a semnat un contract pe patru sezoane şi jumătate cu Palermo, a anunţat directorul sportiv al grupării din Slovenia, Zlatko Zahovici. Andelkovici, în vârstă de 24 de ani, se alătură altor doi sloveni legitimaţi la Palermo, Armin Bacinovici şi Josip Ilicici. La clubul sicilian evoluează şi fundaşul român Dorin Goian.

PARDEW, MANAGER LA NEWCASTLE

Alan Pardew va fi numit în funcţia de manager al clubului englez Newcastle United, unde îl va înlocui pe Chris Hughton, demis luni. Alan Pardew, în vârstă de 49 de ani, a mai antrenat formaţiile Reading, West Ham, Charlton şi Southampton, de la ultima fiind demis în luna august. Potrivit BBC, negocierile dintre Newcastle şi Pardew au loc de zece zile. Newcastle ocupă locul 11 în campionatul Angliei, cu 19 puncte adunate în 16 etape, şi nu a mai câştigat de cinci etape.

SE RETRAGE NEUVILLE

Internaţionalul german Oliver Neuville a decis, la 37 de ani, să se retragă din activitate, după decizia de marţi a clubului Arminia Bielefeld, din a doua ligă germană, de a-i rezilia contractul. „S-a terminat, mă gândeam la acest lucru de câtva timp, însă lucrurile nu s-au petrecut aşa cum am sperat, speram să joc mai mult”, a declarat Neuville pentru cotidianul Bild. Neuville, selecţionat de 69 de ori în echipa Germaniei şi autor a 10 goluri pentru naţională, venise la Arminia Bielefeld în această vară, după ce i-a expirat contractul cu Borussia Monchengladbach (2004-2010). Atacantul a evoluat în nouă meciuri pentru Arminia şi a marcat două goluri. El a participat cu naţionala Germaniei la două ediţii ale CM (2002, 2006) şi a făcut parte din echipa vicecampioană europeană în 2008.

HOŢII L-AU LĂSAT PE SAMPRAS FĂRĂ TROFEE

Fostul jucător american de tenis Pete Sampras (39 ani) a rămas fără majoritatea trofeelor cucerite pe parcursul carierei, furate din două containere în care le depozitase provizoriu, la Los Angeles. Potrivit cotidianului Los Angeles Times, hoţii au plecat cu cele mai multe dintre cele 64 de trofee ATP cucerite de-a lungul carierei, două inele de câştigător al Cupei Davis, precum şi şase trofee care i-au fost atribuite între 1993 şi 1998, pentru clasarea pe primul loc în ierarhia ATP, la final de an. Singura veste bună pentru Sampras a reprezentat-o faptul că dintre cele 14 trofee de Mare Şlem pe care le-a câştigat i-a dispărut doar unul, cel pe care îl primise la prima sa victorie de la Openul Australiei. „Nu sunt genul de persoană căreia îi place să-şi etaleze trofeele. Doream doar să le pot arăta copiilor mei. Ei nu m-au văzut jucând şi le rămâneau doar acele trofee. Este ca şi cum istoria mea din tenis a fost ştearsă. Sper că obiectele respective nu au fost distruse”, a explicat Sampras, care a pus capăt carierei în 2003.

TYSON, CHAVEZ ŞI STALLONE, INCLUŞI ÎN PANTHEONUL GLORIEI BOXULUI

Foştii pugilişti Mike Tyson şi Julio Cesar Chavez, precum şi actorul Sylvester Stallone vor fi incluşi în Pantheonul gloriei boxului (Hall of Fame) pe 12 iunie 2011. Americanul Mike Tyson, în vârstă de 44 de ani, a marcat istoria boxului, devenind în 1986, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial la categoria grea, pe care a dominat-o în perioada 1987-1990. „Sunt onorat să-mi fac intrarea în Hall of Fame. Boxul mi-a oferit atât de multe, sunt binecuvântat să fiu alături de idoli ai acestui sport, care au netezit drumul pentru mine”, a declarat Tyson. Mexicanul Julio Cesar Chavez, în vârstă de 48 de ani, a fost campion mondial la categoriile pană, uşoară şi semimijlocie. Mexicanul a fost neînvins în 90 de meciuri, înainte de a se înclina în faţa lui Frankie Randall, în 1994. „Mă simt foarte umil. Este minunat să ştiu că numele meu va fi inclus în lista celor mai buni, este minunat să mă alătur unora dintre eroii mei şi este extraordinar că las în urmă ceva important pentru familia şi ţara mea”, a declarat Chavez. Sylvester Stallone l-a încarnat pe pugilistul Rocky Balboa de şase ori, între 1976 şi 2006. Primul film al seriei a câştigat trei premii Oscar, între care şi cel atribuit celui mai bun film din anul 1976. „International Boxing Hall of Fame and Museum” a fost inaugurat în 1982. Un pugilist profesionist trebuie să aştepte cel puţin cinci ani după retragere pentru a fi inclus în Pantheon.