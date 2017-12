SPECTACOL LA TECHIRGHIOL

Ieri a continuat faza pe judeţ a Memorialelor “Gheorghe Ola” şi “Gheorghe Ene” la fotbal pe teren redus, turnee organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal. Prima competiţie este rezervată copiilor născuţi în anul 2001, iar cealaltă copiilor născuţi în 2002. Micuţii fotbalişti au oferit multe faze şi goluri spectaculoase în partidele jucate în Sala Sporturilor din Techirghiol. Copiii de la grupa 2002 a Academiei Gheorghe Hagi au trei victorii în trei meciuri şi cu greu mai pot pierde prima poziţie în clasamentul final, care asigură calificarea la turneul zonal. Iată rezultatele de ieri - Grupa 2001: Academia Hagi - GSIB Mangalia 3-0 (neprezentare), FC Viitorul - Metalul Constanţa 4-1, Palatul Copiilor - Atletic Năvodari 11-0, CS Bogdan Ciubotariu - Atletic Năvodari 10-1, Metalul - Palatul Copiilor 0-0; Grupa 2002: FC Viitorul - ACSSF Farul 2010 Constanţa 5-3, Academia Hagi - FC Viitorul 7-0, ACSSF Farul - Atletic Năvodari 6-1, Academia Hagi - CS Bogdan Ciubotariu 10-1. Clasament: 1. Academia Hagi 9p (3j); 2. Metalul 4p (2j); 3. Farul 3p (2j); 4. Viitorul 3p (2j); 5. Bogdan Ciubotariu 1p (2j); 6. Atletic 0p (3j). Astăzi sunt programate nouă partide, cu începere de la ora 9.00.

PROGRAMUL SFERTURILOR CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat programul jocurilor din sferturile de finală ale Cupei României - Timişoreana. Acesta se prezintă astfel - miercuri, 10 noiembrie: FC Braşov - FC Timişoara (ora 17.00, Sport.ro) şi Dinamo Bucureşti - U. Craiova (ora 20.45, Pro TV); joi, 11 noiembrie: CFR Cluj - Gloria Bistriţa (ora 17.00, Sport.ro) şi Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti (ora 20.45, Pro TV). Finala Cupei României-Timişoreana, ediţia 2010-2011, va avea loc la pe 25 mai 2011, pe Stadionul Tineretului din Braşov.

SĂPUNARU, CONVOCAT

Fundaşul formaţiei FC Porto, Cristian Săpunaru, a fost convocat la echipa naţională a României pentru partida amicală cu reprezentativa Italiei, informează cotidianul Mais Futebol. Sursa citată notează că internaţionalul român şi-a câştigat postul de titular la FC Porto, după “un duel interesant cu Jorge Fucile”. Selecţionerul României, Răzvan Lucescu, nu a anunţat încă oficial lotul pentru partida amicală cu Italia, care va avea loc pe 17 noiembrie, de la ora 21.30, la Klagenfurt (Austria), pe “Woerthersee Arena”.

DINAMO, LOCUL 98 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Dinamo Bucureşti a coborât patru poziţii şi ocupă locul 98, cu 128,5 puncte, în clasamentul pe luna octombrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România din topul IFFHS este campioana CFR Cluj, locul 138, cu 111p. După o coborâre de patru locului Steaua Bucureşti se află poziţia 146, cu 107,5p. În schimb, FC Timişoara a urcat două locuri, de pe 155 pe 153, cu 105,5p. Unirea Urziceni, cu o cădere de 42 de locuri, a ajuns pe 162, cu 101,5p. FC Vaslui a coborât de pe 162 pe 188, cu 94p, iar Rapid Bucureşti a ajuns pe 293 de pe 361, cu 74p. Liderul Ligii I, Oţelul Galaţi, ocupă locul 329, cu 69p.

INTER MILANO SE MENŢINE PE LOCUL 1 ÎN IERARHIA IFFHS

Internazionale Milano continuă să se afle pe prima poziţie, cu 303 de puncte, în clasamentul stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) şi în luna octombrie. Pe poziţia secundă se află spaniolii de la FC Barcelona, cu 279p, iar pe locul 3 se situează nemţii de la Bayern Munchen, cu 262p. În continuare, clasamentul se prezintă astfel: 4. Chelsea Londra 238p, 5. FC Liverpool 237p, 6. Atletico Madrid 234p, 7. Estudiantes La Plata 233p, 8. Real Madrid 222p, 9-10. Anderlecht Bruxelles şi Internacional Porto Alegre 221p. Real Madrid a fost desemnată echipa lunii octombrie, după ce se impusese şi în luna septembrie. Real Madrid este doar a treia formaţie, după Liverpool (aprilie - mai 2001) şi Newcastle United FC (februarie - martie 2005), care este echipa lunii în IFFHS de două ori consecutiv.

CHIVU S-A CONTRAT, DIN NOU, CU BENITEZ

Fundaşul Cristian Chivu a avut o nouă discuţie în contradictoriu cu antrenorul său, Rafael Benitez, în timpul meciului Tottenham - Internazionale Milano, scor 3-1, din etapa a patra a Ligii Campionilor. Conform Gazzetta dello Sport, Chivu i-a strigat lui Benitez: „Dacă facem aşa, riscăm”, tehnicianul răspunzându-i: „Trebuie să rămâi acolo”. Însă românul a insistat: „Nu, nu e aşa”. Potrivit quotidiano.net, Benitez i-a cerut lui Chivu să rămână pe o poziţie mai prudentă, pentru a limita accelerările lui Lennon. Fiind nemulţumit în continuare de evoluţia jucătorului în teren, Benitez a fost nevoit să-i ceară din nou lui Chivu să-şi schimbe poziţia. Căpitanul naţionalei României este la al doilea episod de insubordonare, după ce la meciul cu AS Roma, pierdut de Inter cu 0-1pe 25 septembrie, românul a ameninţat că va ieşi de pe teren. „Dacă nu schimbi ceva, dacă nu aleargă şi ei, eu ies de pe teren”, i-a strigat atunci Chivu lui Benitez.

MESSI, CEL MAI BUN MARCATOR

Argentinianul Lionel Messi, care a înscris al cincilea gol în actualul sezon al Ligii Campionilor, marţi seară, în partida încheiată la egalitate, scor 1-1, cu FC Copenhaga, a devenit cel mai bun marcator al FC Barcelona în competiţiile internaţionale, cu 32 de goluri. Messi, care a debutat pentru FC Barcelona în cupele europene în meciul cu Şahtior Doneţk, disputat pe 7 decembrie 2004, a marcat în total 30 de goluri în Liga Campionilor şi două la Campionatul Mondial al cluburilor. Messi are un gol mai mult decât brazilianul Rivaldo (25 în Liga Campionilor, 5 în Cup UEFA şi 1 în Supercupa Europa).

ALTERCAŢIE ÎNTRE SOLBAKKEN ŞI GUARDIOLA

Antrenorii Staale Solbakken şi Josep Guardiola au avut o altercaţie la marginea terenului, marţi seară, după meciul dintre FC Copenhaga şi FC Barcelona, scor 1-1, din etapa a 4-a a grupelor Ligii Campionilor. Discuţie între cei doi antrenori a degenerat, iar mijlocaşul Barcelonei, Sergio Busquets, s-a interpus pentru a-l îndepărta pe norvegianul Solbakken, înainte de intervenţia forţelor de ordine pentru separarea protagoniştilor. Intervievat de postul TV3+, Guardiola nu a dorit să explice motivele acestui incident: „Ceea ce s-a petrecut după meci rămâne între el şi mine. Însă probabil că el va vorbi despre asta la conferinţa de presă. El spune multe lucruri”. Antrenorul FC Copenhaga a explicat că disputa s-a născut dintr-o discuţie privind portarul de rezervă a Barcelonei, Pinto, care a fluierat la meciul tur, stopând acţiunea atacantului Santin, care a crezut că este în ofsaid. Solbakken afirmase, luni, că Pinto merita cinci sau şase meciuri de suspendare. „Cred că Guardiola nu înţelege umorul norvegian. A fost o glumă proastă din partea mea să spun câte meciuri merita Pinto şi mi-o asum”, a spus Solbakken. „Am încercat să-i explic, dar s-a supărat”, a declarat el, lăudându-l pe Guardiola “un om care merită respect şi cu care nu-ţi doreşti să fii în relaţii proaste”.

AMERICA DE SUD ŞI-A PUTEA PĂSTRA COTA DE 4,5 LOCURI PENTRU CM DIN 2014

America de Sud ar putea să-şi menţină cota de patru locuri şi jumătate pentru turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din 2014, pe lângă locul asigurat Braziliei în calitate de ţară organizatoare, a anunţat Confederaţia Sud-americană de Fotbal (Conmebol). „Aceasta este ultima informaţie venită de la Zurich, după reuniunea Comitetului Executiv al FIFA, care a răspuns favorabil la cererea de a se menţine cota Americii de Sud”, a declarat un purtător de cuvânt al Conmebol, Nestor Benitez. La rândul său, secretarul general al Conmebol, Eduardo Deluca, a precizat că aceste veşti sunt “liniştitoare”, însă a menţionat că nu este vorba despre o decizie oficială. Cinci echipe sud-americane au participat la ediţia trecută a Cupei Mondiale, patru calificate direct (Argentina, Brazilia, Chile şi Paraguay) şi o a cincea (Uruguay) care a disputat un meci de baraj cu Costa Rica, locul 4 din zona Concacaf (America de Nord, Centrală şi regiunea Caraibelor). Cu Brazilia, care este calificată automat la CM din 2014, în calitate de ţară gazdă, America de Sud ar putea avea şase reprezentante la competiţia din 2014, dacă această decizie se confirmă.

LOTUL ARGENTINEI PENTRU AMICALUL CU BRAZILIA

Selecţionerul Argentinei, Sergio Batista, a anunţat lotul celor 25 de jucători convocaţi pentru meciul amical cu Brazilia, programat pe 17 noiembrie, la Doha. Batista a anunţat un lot fără surprize, singura noutate fiind mijlocaşul Lucas Biglia (Anderlecht /Belgia). Cei 25 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Sergio Romero (AZ Alkmaar / Olanda) şi Mariano Andujar (Catania / Italia); Fundaşi: Gabriel Milito (FC Barcelona / Spania), Walter Samuel (Inter Milano / Italia), Javier Zanetti (Inter Milano / Italia), Nicolas Burdisso (AS Roma / Italia), Martin Demichelis (Bayern Munchen / Germania), Gabriel Heinze (Olympique Marseille / Franţa), Pablo Zabaleta (Manchester City / Anglia) şi Nicolas Pareja (Spartak Moscova / Rusia); mijlocaşi: Mario Bolatti (Fiorentina / Italia), Lucas Biglia (Anderlecht / Belgia), Javier Mascherano (FC Barcelona / Spania), Javier Pastore (Palermo / Italia), Jose Sosa (Napoli / Italia), Angel Di Maria (Real Madrid / Spania), Ever Banega (Valencia / Spania) şi Andres D’Alessandro (Inter Milano / Italia); atacanţi: Gonzalo Higuain (Real Madrid /S pania), Lionel Messi (FC Barcelona / Spania), Kun Aguero (Atletico Madrid / Spania), Diego Milito (Inter Milano / Italia), Ezequiel Lavezzi (Napoli / Italia), Carlos Tevez (Manchester City / Anglia) şi Nicolas Gaitan (Benfica Lisabona / Portugalia). Batista, care i-a succedat în mod provizoriu lui Diego Maradona în fruntea naţionalei Argentinei, a fost confirmat în funcţie până la Cupa Mondială din 2014, a anunţat preşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal, Julio Grondona. Reprezentativa Argentinei nu a mai câştigat niciun trofeu de la Copa America din 1993.

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU FREY

Portarul formaţiei Fiorentina, Sebastien Frey, va fi indisponibil între patru şi şase luni, după ce s-a accidentat la ligamentele încrucişate de la genunchiul drept. Francezul s-a lovit la antrenamentul de marţi şi va fi supus zilele acestea unei intervenţii chirurgicale. Frey este al doilea jucător de la Fiorentina accidentat la ligamentele încrucişate, după atacantul muntenegrean Stevan Jovetic, care a fost operat în august şi va reveni abia în martie anul viitor.

KEZMAN ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU PSG

Paris Saint-Germain şi atacantul sârb Mateja Kezman, în vârstă de 31 de ani, au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, a anunţat clubul francez. „Paris Saint-Germain ţine să-i mulţumească lui Mateja pentru profesionalismul său, demonstrat de-a lungul perioadei petrecute aici, şi îi urează mult succes în carieră”, scrie site-ul oficial al PSG. Venit la Paris în 2008, de la Fenerbahce Istanbul, fostul atacant de la PSV Eindhoven, Chelsea ori Atletico Madrid nu a reuşit să se impună niciodată la echipa franceză, care s-a bazat mai mult pe Guillaume Hoarau, Mevlut Erding sau Peguy Luyindula. În 35 de meciuri jucate în campionatul Franţei, Kezman a marcat şase goluri, iar în nouă partide în Liga Europa a înscris de trei ori.

DOMENECH VREA TREI MILIOANE DE EURO!

Deşi se părea că între fostul selecţioner Raymond Domenech şi Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a avut loc o despărţire amiabilă, ultimele evenimente contrazic această teză. Domenech pretinde suma de 2,9 milioane de euro ca despăgubire pentru demiterea sa, ceea ce ar însemna salarii restante şi daune morale! Demis din funcţie pe 3 septembrie, după evoluţia catastrofală a naţionalei Franţei la CM 2010, Domenech a ales să-şi ceară drepturile în justiţie, cu toate că întâlnirea avocaţilor celor două părţi, de la sfârşitul lunii septembrie, lăsase impresia unui consens în privinţa despărţirii.

BRYANT VREA SĂ PRINDĂ ŞI TURNEUL OLIMPIC DIN 2012

Baschetbalistul Kobe Bryant, vedeta echipei Los Angeles Lakers, a anunţat că este dispus să joace pentru naţionala Statelor Unite şi la Jocurile Olimpice de la Londra, din anul 2012. „Dacă va fi nevoie de mine acolo, sunt dispus să joc şi să apăr titlul olimpic”, a declarat Bryant, care a făcut parte, în urmă cu doi ani, din selecţionata ţării sale care a cucerit medalia de aur la Beijing. În vârstă de 32 ani, Kobe Bryant are în palmares şi cinci titluri de campion al NBA, cucerite cu Lakers.

TRIPLU CAMPION MONDIAL LA SURF, DECEDAT LA 32 DE ANI

Americanul Andy Irons, triplu campion mondial la surf în perioada 2002-2004, a murit la vârsta de 32 de ani, a anunţat tatăl său, Phil. Corpul lui Irons a fost descoperit, marţi seară, într-o cameră a hotelului Grand Hyatt, din apropiere de Fort Worth (Dallas, Texas), unde făcuse o escală înainte de a merge acasă, în insula Kauai din Hawai. O autopsie urmează să fie făcută pentru determinarea cauzelor exacte ale decesului. Potrivit unui comunicat trimis din Hawai, Irons s-a îmbolnăvit de “malarie”. Andy Irons, “suferind”, nu a participat la o competiţie weekend-ul trecut. Irons era căsătorit cu Lyndie, care va naşte primul lor copil în decembrie.

FIA A CONFIRMAT CALENDARUL DIN FORMULA 1, EDIŢIA 2011

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a confirmat, ieri, în cadrul Consiliului Mondial al forului, calendarul Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011, care va cuprinde 20 de curse. Noutatea faţă de acest an este Marele Premiu al Indiei, programat pe 30 octombrie, şi care a fost trecut în programul oficial sub rezerva omologării circuitului de la New Delhi. Sezonul viitor va fi cel mai lung din istoria F1 şi va începe pe 13 martie, în Bahrain. Campionatul Mondial se va încheia la sfârşitul lunii noiembrie, în Brazilia, şi nu la Abu Dhabi, ca în 2010. Calendarul Campionatului Mondial de F1 din 2011 este următorul - 13 martie: Marele Premiu al Bahrainului; 27 martie: Marele Premiu al Australiei; 10 aprilie: Marele Premiu al Malaysiei; 17 aprilie: Marele Premiu al Chinei; 8 mai: Marele Premiu al Turciei; 22 mai: Marele Premiu al Spaniei; 29 mai: Marele Premiu al Principatului Monaco; 12 iunie: Marele Premiu al Canadei; 26 iunie: Marele Premiu al Europei; 10 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii; 24 iulie: Marele Premiu al Germaniei; 31 iulie: Marele Premiu al Ungariei; 28 august: Marele Premiu al Belgiei; 11 septembrie: Marele Premiu al Italiei; 25 septembrie: Marele Premiu al statului Singapore; 9 octombrie: Marele Premiu al Japoniei; 16 octombrie: Marele Premiu al Coreei de Sud; 30 octombrie: Marele Premiu al Indiei; 13 noiembrie: Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi; 27 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei.