HAGI, LA PRIMA VICTORIE ÎN AL DOILEA SĂU MANDAT

Galatasaray Istanbul a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu 2-1 (Servet 31, Pino 34 / Nizam 55), pe Antalyaspor, în campionatul Turciei, aceasta fiind prima victorie obţinută de Gheorghe Hagi în al doilea său mandat ca antrenor principal la Galata. Hagi a folosit următoarea formulă: Ufuk - Serkan (43 Ali Turan), Neill, Servet, Hakan Balta - Sabri, Bariş, Cana - Mustafa Sarp, Misimovic, Pino. „Obiectivele mele sunt pentru o săptămână, când mă gândesc ce jucători voi folosi. Am venit ştiind situaţia echipei. Galatasaray este casa mea. Şi nu am nimic de pierdut. Acum nu mă gândesc la titlu, ci doar la meciul următor. Fiecare sfârşit de săptămână este pentru noi o finală. Trebuie să mergem pas cu pas pentru a ajunge sus”, a spus Hagi. Întrebat, după meciul cu Antalyaspor, cum este să se afle din nou pe stadionul Ali Sami Yen, Hagi a răspuns, în limba turcă “Muhteşem” (n.r. - minunat).

BALAJ VA ARBITRA LA COPENHAGA

Meciul FC Copenhaga - FC Barcelona, care va avea loc, marţi, 2 noiembrie, în etapa a 4-a a Grupei D a Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din România, avându-l la centru pe Cristian Balaj, care va fi ajutat de Zoltan Szekely şi Sebastian Gheorghe. Rezervă va fi Augustus Constantin. Marius Avram şi Istvan Kovacs au fost desemnaţi asistenţii suplimentari la meciul care va începe la ora 21.45. Balaj a mai condus, în acest sezon, partida dintre AC Milan şi Auxerre, din prima etapă a Grupei G a Ligii Campionilor.

PETROLUL PLOIEŞTI, ÎN FRUNTEA SERIEI A II-A

Petrolul Ploieşti rămâne lider în Seria a II-a a Ligii a II-a şi după etapa a 10-a, disputată sâmbătă, dar lupta pentru promovare rămâne echilibrată, după ce echipele din fruntea clasamentului s-a impus in corpore. Surpriza rundei s-a înregistrat la Craiova, unde Gaz Metan CFR va pierde la “masa verde” disputa cu ACSMU Iaşi, deoarece nu a avut doi jucători sub 21 de ani în teren pe tot parcursul partidei. Rezultate: Unirea Alba Iulia - CSM Rm. Vîlcea 1-1, FC Argeş - CS Mioveni 0-1, ALRO Slatina - ACU Arad 1-0, Mureşul Deva - Voinţa Sibiu 0-1, Petrolul Ploieşti - FC Arieşul Turda 2-0, Gaz Metan CFR Craiova - ACSMU Iaşi 1-0, UTA - FC Bihor 2-1. FC Silvania a stat. Clasament: 1. Petrolul 19p, 2. CS Mioveni 18p (13-6), 3. ALRO Slatina 18p (14-9), 4. Voinţa Sibiu 17p (9-3), 6. UTA 17p (20-15), 6. FC Bihor 16p.

UEFA A DEPUS, OFICIAL, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA LUI MARANGOS

UEFA a anunţat, sâmbătă, că a depus plângere în Elveţia şi Cipru împotriva fostului responsabil al Federaţiei Cipriote de Fotbal (CFA), Spyros Marangos, ca urmare a acuzaţiilor de corupţie formulate de acesta în privinţa atribuirii EURO 2012. UEFA a explicat că a fost nevoită să sesizeze justiţia pentru a verifica dacă afirmaţiile lui Marangos au fundament şi “pentru a proteja integritatea şi renumele forului european, care au fost serios afectate de aceste acuzaţii”. Preşedinte FRF, Mircea Sandu, reprezentantul României în Comitetul Executiv al UEFA, a respins acuzaţiile cipriotului, precizând că nu are niciun fel de probleme în legătură cu acest caz. Cu toate acestea, Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, vineri, că, în urma informaţiilor apărute în presa internaţională şi preluate de mass-media din România, s-a sesizat “din oficiu” şi face verificări privind “presupuse fapte de corupţie în urma cărora, anumiţi membri ai Comitetului executiv al UEFA ar fi favorizat, la atribuirea organizării Campionatului european de fotbal din anul 2012, două ţări în detrimentul altei ţări”. Într-un interviu acordat cotidianului ProSport şi publicat sâmbătă, Marangos a declarat că nu deţine dovezi care să-l vizeze pe preşedintele FRF, Mircea Sandu. Marangos a adăugat că acuzaţiile sale vizează Ucraina şi patru oficiali ai UEFA şi că nu există niciun român între aceşti patru oficiali.

DEL PIERO RESCRIE ISTORIA LUI JUVENTUS

Alessandro Del Piero l-a depăşit pe Giampiero Boniperti la numărul de goluri marcate în campionatul Italiei pentru Juventus Torino, după ce a înscris pentru a 179-a oară în meciul de sâmbătă cu AC Milan. Del Piero (35 de ani), care joacă la Juve din sezonul 1991-1992, a majorat scorul la 2-0 în partida care s-a terminat 2-1. Boniperti a marcat 178 de goluri în perioada 1946-1961.

SFERTURILE CUPEI LIGII ANGLIEI

Arsenal Londra va întâlni pe Wigan, iar Manchester United pe West Ham, în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei la fotbal, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc sâmbătă. În celelalte două meciuri din sferturi, Birmingham va înfrunta pe Aston Villa, iar Ipswich va juca în compania celor de la West Bromwich Albion. Partidele vor avea loc în perioada 29 noiembrie - 5 decembrie.

ROONEY ŞI LISANDRO LOPEZ, INDISPONIBILI

Atacantul formaţiei Manchester United, Wayne Rooney, va fi indisponibil încă cinci săptămâni din cauza unei accidentări la o gleznă, a anunţat managerul Alex Ferguson. „Cred că Wayne va mai lipsi încă cinci săptămâni. Va trebui să revină în formă. Cred că după cinci săptămâni va reveni”, a declarat Ferguson pentru The Sunday Express. Rooney s-a accidentat în urmă cu zece zile. El a asistat, sâmbătă, pe Old Trafford la victoria echipei Manchester United, 2-0 cu Tottenham. Rooney nu a mai jucat de când a semnat un nou contract, pe cinci sezoane. Atacantul formaţiei Olympique Lyon, Lisandro Lopez, accidentat la pulpă, va fi indisponibil trei săptămâni, a anunţat antrenorul Claude Puel. Lisandro Lopez s-a accidentat la pulpă, vineri seară, la antrenament şi nu a jucat în meciul cu Sochaux, scor 2-1, din etapa a 11-a a campionatului Franţei. De asemenea, atacantul brazilian Michel Bastos, care a ieşit în min. 39 al meciului cu Sochaux, din cauza unei accidentări la genunchiul drept, este incert pentru meciul cu Benfica, de marţi, din etapa a 4-a a Ligii Campionilor.

SAMPDORIA VREA SĂ-L DEA AFARĂ PE CASSANO

Clubul Sampdoria a solicitat Ligii Italiene de Fotbal să deschidă o procedură disciplinară împotriva atacantului Antonio Cassano, ca urmare a comportamentului pe care acesta l-a avut în timpul unei întâlniri cu preşedintele clubului, marţea trecută, la baza de pregătire a echipei. „Antonio Cassano a lansat critici violente şi lipsite de respect la adresa preşedintelui Riccardo Garrone, motiv pentru care Sampdoria a solicitat autorităţilor avizate să deschisă o procedură disciplinară împotriva jucătorului”, se arată într-un comunicat al clubului italian. Deşi Cassano şi-a cerut ulterior scuze, el nu a participat la antrenamentul de sâmbătă dimineaţă şi nici nu a fost inclus în lotul pentru partida cu Cesena, de ieri. Publicaţiile italiene scriu că Sampdoria ar fi cerut Ligii Italiene rezilierea unilaterală cu efect imediat a contractului lui Cassano.

UCI A SANCŢIONAT ECHIPA RADIOSHACK

Johan Bruyneel, managerul echipei lui Lance Armstrong, RadioShack, a fost suspendat două luni şi amendat, după ce rutierii acestei grupări au îmbrăcat un echipament necorespunzător la finalul ultimei etape a Turului Franţei 2010, cu scopul de a promova lupta împotriva cancerului. „Comisia de disciplină a UCI l-a amendat cu suma de 10.000 de franci elveţieni (n.r. - 7.300 de euro) pe managerul RadioShack, Johan Bruyneel, cu 5000 de franci elveţieni pe directorul sportiv prezent la Turul Franţei 2010 şi a impus amenzi în valoare de 2.500 de franci elveţieni pentru toţi componenţii echipei”, se arată într-un comunicat al Uniunii Internaţionale de Ciclism (UCI). Bruyneel va fi suspendat în perioada 1 februarie - 31 martie 2011. Pe 26 iulie, rutierul Lance Armstrong şi coechipierii săi au dorit să-şi schimbe echipamentele în ultima etapă a competiţiei franceze, însă comisarii cursei le-au interzis acest lucru. Cu toate aceastea, ei au urcat pe podiumul de pe Champs-Elysees, după ce RadioShack a ocupat primul loc în clasamentul pe echipe, cu tricouri negre având inscripţionată cifra “28”, făcând referire la cele 28 de milioane de persoane bolnave de cancer din lume. UCI a anunţat că sumele acumulate în urma amendării celor de la RadioShack vor fi donate Ligii elveţiene de luptă contra cancerului.

PARKER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU SPURS

Tony Parker, conducătorul de joc al echipei de baschet San Antonio Spurs, şi-a prelungit contractul pentru încă patru sezoane şi pentru 50 de milioane de dolari, a anunţat baschetbalistul din NBA pe site-ul său oficial. „După un ultim an de contract cu Spurs de 13,5 de milioane de dolari, Tony Parker va începe un nou ciclu de patru ani cu San Antonio în octombre 2011”, se arată pe site-ul jucătorului francez.

CLIJSTERS A CÂŞTIGAT MASTERSUL DE LA DOHA

Jucătoarea belgiană Kim Clijsters a câştigat Mastersul feminin de la Doha, învingând-o, ieri, în finală, cu 6-3, 5-7, 6-3, pe sportiva daneză Caroline Wozniacki, nr. 1 mondial. În vârstă de 27 de ani, Clijsters a mai câştigat în acest an la US Open, Brisbane, Miami şi Cincinnati. Wozniacki încheie anul pe primul loc în clasamentul mondial, fără să fi câştigat vreun turneu major în acest sezon. Ea s-a impus la turneele de la Ponte Vedra Beach, Copenhaga, Montreal, New Haven, Tokyo şi Beijing. În semifinale, Wozniacki a învins-o pe rusoaica Vera Zvonareva, scor 7-5, 6-0. iar Clijsters a trecut de australianca Samantha Stosur, cu 7-6 (7/3), 6-1.

BRITANICUL WESTWOOD, NOUL NR. 1 MONDIAL ÎN GOLF

Americanul Tiger Woods a cedat locul 1 mondial, pe care îl ocupa din iunie 2005, britanicului Lee Westwood, care a profitat de contraperformanţa germanului Martin Kaymer la Mastersul Andaluziei, pentru a prelua şefia clasamentului mondial. Woods a dominat circuitul timp de 281 de săptămâni consecutive, un record. Însă problemele de familie de la începutul anului şi recentul său divorţ au dus la evoluţii slabe şi implicit la pierderea primului loc mondial. Doi jucători puteau să-i ia locul lui Woods: Westwood şi Kaymer. Era suficient ca Martin Kaymer să termine în primii doi turneul din Andaluzia, însă tânărul de 25 de ani a avut evoluţii sub aşteptări. Westwood, în vârstă de 37 de ani, nu a fost prezent în Andaluzia, însă sistemul de clasament îl transformă în nr. 1 mondial începând de azi. Britanicul a câştigat 20 de turnee în circuitul european, dar nu a reuşit să se impună la un Grand Slam.