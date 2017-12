ETAPA A 7-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 7-a (ora 11.00) - SERIA NORD: Gloria Seimeni - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu (se joacă la Dunărea); CSS Medgidia - Dunaris Topalu (stadion Municipal); Viitorul Nisipari - Viitorul Fîntînele (ora 12.00); Pescarul Ghindăreşti - Steaua Speranţei Siliştea (ora 13.00); Sportul Tortoman - Pescăruşul Gîrliciu; Ulmetum Pantelimon - Dunărea Ciobanu; Recolta Nicolae Bălcescu - Marcon Star Medgidia (se joacă la Dorobanţu). SERIA SUD: Dunărea Ostrov - Progresul Dobromir; Trophaeum Adamclisi - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Sacidava Aliman - Viitorul Cobadin (se joacă la Dunăreni); Danubius II Rasova - Marmura Deleni (se joacă la Cochirleni); Voinţa Valu lui Traian - CS II Peştera (se joacă la Poarta Albă); Tineretul Valea Dacilor - AS Ciocîrlia; Voinţa Siminoc - Inter Ion Corvin (se joacă la Murfatlar, de la ora 12.00). SERIA EST: Sparta II Techirghiol - Fulgerul Chirnogeni; CFR Constanţa - ELIF Fîntîna Mare; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Viitorul Cerchezu; Recolta Negru Vodă - Luceafărul Amzacea; Avîntul Comana - Unirea Topraisar; AS Bărăganu - AS Independenţa (se joacă la Lanurile); Viitorul Mereni - Vulturii Cazino Constanţa (se joacă la Osmancea).

ETAPA A 4-A DIN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, programează la sfârşitul acestei săptămâni, la Constanţa, pe terenul bazei sportive “Friends” (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian), meciurile etapei a 4-a. Iată partidele de sâmbătă: Store - Porto (15.00); Tomis Junior - Rezervele (16.00); Melody - Vudena (17.00); Juventus - ALMA Soveja (18.00); Crazy Team - Velez Costineşti (19.00). Programul jocurilor de duminică: Scuba - Gepa (11.00); Telegraf - Vulturul Nisipari (12.00); Steaua Mării - Club Auto Tomis (13.00); Americanul - Black Sea Knights (14.00); FZN - Real Poarta 6 (15.00); Palas - Rechinii (16.00); Old-Boys - Trîntorii (ora 17.00); Friends - Progresul Năvodari (18.00).

ETAPA A 5-A ÎN CN AL JUNIORILOR A, B, C ŞI D

Sâmbătă şi duminică, Campionatul Naţional al juniorilor A, B, C şi D îşi va derula a 5-a etapă, după următorul program - duminică, juniori A (de la ora 12.30) şi juniori B (ora 14.30): Dunărea Galaţi - Callatis Mangalia, CF Brăila - Săgeata Năvodari, Oţelul Galaţi - FC Viitorul Constanţa, Unirea Slobozia - LPS Galaţi, Metalul Constanţa - FC Farul, Delta Tulcea - Gloria Buzău; juniori C, seria Sud - sâmbătă: CS Agigea - Sparta Techirghiol (ora 15.30), Marmura Deleni - GSIB Mangalia (ora 17.00); duminică: Callatis Mangalia - Portul Constanţa (ora 10.00), CS Eforie - FC Viitorul (ora 9.30). FC Farul stă; juniori D, duminică: Callatis Mangalia - Portul Constanţa (ora 11.30), CS Eforie - Academia Hagi (ora 11.00). Partida Trophaeum Adamclisi - FC Farul a fost amânată. GSIB Mangalia şi Sparta Techirghiol stau.

ETAPA A 4-A ÎN CUPA HAGI-DANONE ŞI CN AL JUNIORILOR E

Etapa a 4-a în Cupa Hagi-Danone şi Campionatul Naţional al Juniorilor E se dispută după următorul program - Cupa Hagi-Danone, sâmbătă, ora 9.30: Academia Hagi - ACSSF Farul 2010, CSS Medgidia - FC Viitorul. Partida GSIB Mangalia - Palatul Copiilor a fost amânată; juniori E, Seria Sud, sâmbătă: FC Constanţa - Callatis Mangalia (ora 13.30), Academia Hagi - FC Farul (ora 12.30); duminică, ora 10.00: GSIB Mangalia - CS Eforie; Seria Nord, sâmbătă: FC Viitorul - Metalul Constanţa (ora 11.00), Atletic Năvodari - Săgeata Năvodari (ora 9.00); duminică: ACSSF Farul 2010 - Palatul Copiilor (ora 10.00).

MISIUNE UŞOARĂ PENTRU PETROLUL PLOIEŞTI

Lider în Seria a II-a a Ligii a II-a, în ciuda eşecului înregistrat săptămâna viitoare, Petrolul Ploieşti are şansa de a-şi păstra prima poziţie şi după etapa a 7-a, programată sâmbătă, când va da piept, pe teren propriu, cu Mureşul Deva. Programul etapei - sâmbătă, ora 11.00: CSM Rm. Vîlcea - ACSMU Poli Iaşi; CS Mioveni - FC Silvania; ACU Arad - Unirea Alba Iulia; Voinţa Sibiu - UTA; Arieşul Turda - FC Argeş; Gaz Metan CFR Craiova - ALRO Slatina; Petrolul Ploieşti - Mureşul Deva. Meciul FC Bihor - Minerul Lupeni nu se dispută, întrucât formaţia oaspete s-a retras din campionat. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 15p; 2. CS Mioveni 14p (golaveraj: 10-2); 3. Voinţa Sibiu 14p (8-2).

RED BULL DOMINĂ ÎN JAPONIA

Primele antrenamente contând pentru GP-ul Japoniei de Formula 1 au adus o dominare autoritară pentru Red Bull, Vettel şi Webber clasându-se pe primele două poziţii în ambele sesiuni de vineri. Şi asta în timp ce Hamilton a “reuşit” să lovească un zid de pneuri în prima sesiune, fiind la un pas să rateze şi a doua sesiune, mecanicii reuşind să-i repare maşina abia spre final, englezul alergând doar şapte tururi! Nici Alonso n-a strălucit, el terminând la aproape o secundă distanţă de Vettel în cea de-a doua sesiune. Singurul care le-a făcut faţă piloţilor dela Red Bull a fost Kubica, polonezul reuşind poziţia a treia în ambele sesiuni. Antrenamentele oficiale ar trebui să aibă loc în această dimineaţă, de la ora 8.00, dar meteorologii au anunţat o posibilă furtună tropicală la Suzuka, ceea ce ar putea duce la amânarea şedinţei oficiale. Cursa este programată duminică, de la ora 9.00. Anul trecut la Suzuka s-a impus Sebastian Vettel. Clasamente la zi - piloţi: 1. M. Webber (Australia) 202p; 2. F. Alonso (Spania) 191p; 3. L. Hamilton (Anglia) 182p; 4. S. Vettel (Germania) 181p; 5. J. Button (Anglia) 177p; firme: 1. Red Bull 383p; 2. McLaren-Mercedes 359p; 3. Ferrari 319p; 4. Mercedes GP 168p.

JAPONIA ÎNVINGE ARGENTINA, ÎNTR-UN MECI AMICAL

Reprezentativa Argentinei a fost învinsă, vineri, de naţionala Japoniei, scor 1-0 (1-0), într-un meci amical disputat la Saitama. Unicul gol al partidei a fost marcat de Okazaki, în min. 18. Aceasta a fost prima înfrângere a Argentinei, cu Messi, Tevez, Cambiasso şi Mascherano pe teren, de când conducerea tehnică a fost preluată de Sergio Batista, care l-a înlocuit pe Diego Maradona. La rândul lor, japonezii, antrenaţi de italianul Alberto Zaccheroni, se află la prima victorie asupra formaţiei sud-americane, după ce au pierdut cele şase partide jucate până acum! Brazilia a învins, joi seară, cu 3-0 (Dani Alves 14, Pato 69, Nilmar 90+2), Iranul, într-un meci amical disputat la Abu Dhabi. Într-un alt meci amical, disputat pe stadionul Tahuichi Aguilera din Santa Cruz, Venezuela a învins, cu 3-1 (Chourio 9, 36, Vizcarrondo 28 / Martins 52), Bolivia.

SNEIJDER STĂ LA INTER PÂNĂ ÎN 2015

Mijlocaşul olandez Wesley Sneijder a declarat că îşi va prelungi contractul cu Internazionale Milano până în 2015. „Există alte cluburi care ar dori să mă transfere, dar eu mă simt bine la Milano, la un club atât de mare cum este Inter”, a declarat Sneijder, după un antrenament efectuat cu echipa naţională. Olandezul a câştigat cu Inter, în 2010, campionatul, Cupa Italiei şi Liga Campionilor, devenind candidat la cucerirea trofeului „Balonul de Aur”.

RIBERY REVINE ÎN NOIEMBRIE, ROBBEN ÎN IANUARIE

Oficialii clubului Bayern Munchen au anunţat că francezul Franck Ribery va reveni pe teren cel mai târziu în luna noiembrie, iar olandezul Arjen Robben în ianuarie, scrie cotidianul Bild. „Când Ribery va reveni la antrenamente, va trebui să lucreze la aspectul fizic, însă pleacă de la un nivel mult mai bun ca anul trecut, deoarece era înainte bine pregătit. Cred că Ribery va putea face meciuri mari încă din tur”, a declarat antrenorul Louis Van Gaal. Ribery, absent mai multe luni în sezonul trecut, a suferit pe 21 septembrie o ruptură de ligament exterior la gleznă. Iniţial, indisponibilitatea sa fusese estimată la patru săptămâni. În ceea ce-l priveşte pe Robben, revenit de la CM cu o accidentare la coapsă, el va putea participa la stagiul din ianuarie, după pauza competiţională.

MANOLO JIMENEZ VA PRELUA AEK ATENA

Clubul AEK Atena a anunţat că fostul antrenor al echipei FC Sevilla, Manolo Jimenez, va prelua conducerea tehnică a formaţiei. Jimenez, în vârstă de 46 de ani, va ajunge sâmbătă în Grecia pentru a semna un contract pe două sezoane, în care va câştiga 800.000 de euro pe an, fără a lua în calcul şi bonusuri legate de rezultate. Jimenez îl înlocuieşte pe Duşan Bajevici, care a renunţat la funcţie din cauza rezultatelor slabe.

NEWCASTLE NU VA CĂUTA UN ÎNLOCUITOR PENTRU BEN ARFA

Clubul Newcastle a anunţat că nu va căuta un înlocuitor, în perioada de transferuri din iarnă, pentru Hatem Ben Arfa, victimă a unei duble fracturi de tibie şi peroneu, duminica trecută, la meciul cu Manchester City. „Sunt dezamăgit că am pierdut un jucător de calitatea lui Hatem, dar nu trebuie să reacţionăm exagerat la o accidentare care afectează un grup foarte puternic. Nu va veni un nou jucător în ianuarie”, a declarat antrenorul Chris Hughton. Mijlocaşul francez a fost accidentat grav de olandezul Nigel De Jong, a fost operat şi va absenta mai multe luni.

A RĂMAS FĂRĂ UN OCHI ÎN TIMPUL UNUI MECI DE RUGBY

Rugbistul echipei Llanelli Scarlets, Gavin Quinnell, a rămas fără un ochi în cursul unui meci din campionatul Ţării Galilor, cu formaţia Cross Keys. Gavin Quinnell, în vârstă de 26 de ani, fratele internaţionalilor galezi Scott şi Graig Quinnell, a fost operat, sâmbătă, la Newport, dar intervenţia nu i-a permis recuperarea ochiului stâng, a anunţat gruparea Scarlets, într-un comunicat. Clubul a depus plângere la federaţia galeză (WRU), iar poliţia a anunţat că va deschide o anchetă. Gavin Quinnell a revenit în această vară la Llanelli de la clubul italian Viadana.