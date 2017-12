LOTUL TRICOLOR PENTRU MECIUL CU FRANŢA

Selecţionerul Răzvan Lucescu a anunţat, sâmbătă seară, jucătorii convocaţi în vederea meciului cu Franţa, din 9 octombrie, de la ora 22.00, din preliminariile Campionatului European din 2012. Singura surpriză o constituie rechemarea lui Ianis Zicu, după mai multe luni de absenţă, mijlocaşul lui FC Timişoara având şanse chiar la un loc de titular. Totodată, arabii de la Al-Hilal au fost de acord să-i permită lui Mirel Rădoi să vină azi la reunirea lotului, chiar dacă miercuri joacă în semifinalele Ligii Campionilor Asiei. Componenţa lotului: Pantilimon (FC Timişoara), Lobonţ (AS Roma) şi Tătăruşanu (Steaua) - portari; Săpunaru (FC Porto), M. Constantin (Rapid), Maftei (Unirea Urziceni), Tamaş (West Bromwich Albion), Rădoi (Al-Hilal), Şt. Radu (Lazio), Raţ (Şahtior Doneţk) şi Neşu (FC Utrecht) - fundaşi; M. Roman (Rapid), Zicu (FC Timişoara), Cociş (Al-Nassr Sports), C. Lazăr (Rapid), I. Apostol (Steaua), Florescu (Alania Vladikavkaz), Deac (Schalke ’04 Gelsenkirchen) şi Chivu (Inter Milano) - mijlocaşi; B. Stancu (Steaua), D. Niculae (AS Monaco), Marica (VfB Stuttgart) şi Bilaşco (Steaua) - atacanţi. Meciul Franţa - România va fi transmis în direct de Pro TV şi pe www.sport.ro.

ETAPA A 4-A ÎN CN AL JUNIORILOR A, B, C ŞI D

Sâmbătă şi duminică s-au disputat partidele etapei a 4-a a Campionatului Naţional de juniori A, B, C şi D, încheiate cu următoarele rezultate - juniori A: Viitorul Constanţa - Unirea Slobozia 3-0 (11-0 la juniori B), FC Farul Constanţa - Delta Tulcea 1-0 (3-0), Săgeata Năvodari - Oţelul Galaţi 1-3 (2-2), LPS Galaţi - Metalul Constanţa 3-2 (1-0), Callatis Mangalia - Gloria Buzău 1-2 (2-2), Dunărea Galaţi - CF Brăila 6-2 (2-0); juniori C, Seria Sud: FC Farul Constanţa - Callatis Mangalia 7-1, Viitorul Constanţa - CS Agigea 11-1, Portul Constanţa - Marmura Deleni 5-0, GSIB Mangalia - CS Eforie 6-0. Sparta Techirghiol stă; juniori D, Seria Sud: FC Farul Constanţa - Callatis Mangalia 7-0, Sparta Techirghiol - Trophaeum Adamclisi 3-1, GSIB Mangalia - CS Eforie 3-0. Academia Hagi şi Portul Constanţa stau.

ETAPA A 3-A ÎN CN AL JUNIORILOR E ŞI CUPA “HAGI-DANONE”

Rezultate înregistrate în etapa a 3-a a Campionatului Naţional al juniorilor E şi Cupa “Hagi-Danone“ - juniori E, Seria Sud: Academia Hagi - FC Constanţa 19-0, FC Farul - GSIB Mangalia 2-9. Partida CS Eforie - Callatis Mangalia a fost amânată; Seria Nord: Metalul Constanţa - ACSSF Farul 2010 2-1, Viitorul Constanţa - Atletic Năvodari 14-1, Palatul Copiilor - Săgeata Năvodari 0-0; Cupa “Hagi-Danone“: Palatul Copiilor - CSS Medgidia 4-6, GSIB Mangalia - Academia Hagi 0-11, Viitorul Constanţa - ACSSF Farul 2010 4-3.

TRICOLORII MICI SE LUPTĂ PENTRU UN LOC LA CE 2011

Selecţionerul Emil Săndoi a anunţat, sâmbătă seară, componenţa lotului de tineret în vederea “dublei” cu Anglia, din play-off-ul de calificare la Campionatul European de tineret din 2011, care va avea loc în Danemarca. Meciurile sunt programate pe 8 şi 12 octombrie. Printre jucători se află şi doi jucători din Liga a II-a, portarul de la Steaua II, Cezar Lungu, şi atacantul de la Petrolul Ploieşti, Constantin Budescu. Componenţa lotului: S. Lung jr. (U. Craiova), C. Lungu (Steaua) şi Straton (Rapid) - portari; Măţel (Astra), Râpă (Oţelul Galaţi), V. Găman (U. Craiova), Papp (FC Vaslui), Gardoş (Steaua), Chiricheş (Pandurii Tg. Jiu) şi Bărboianu (U Craiova) - fundaşi; Bicfalvi (Steaua), I. Neagu (Oţelul Galaţi), Torje (Dinamo), Răduţ şi Ad. Ionescu (ambii de la Steaua), Hora (CFR Cluj), Chipciu (FC Braşov), Gângioveanu (U Craiova) şi M. Alexe (Dinamo) - mijlocaşi; Sburlea (Rapid), L. Ganea (Dinamo), M. Costea (U. Craiova), Rusescu (Unirea Urziceni) şi Budescu (Petrolul Ploieşti) - atacanţi.

GRIGORAŞ, LA PANDURII TG. JIU

Tehnicianul Ionuţ Badea a fost demis, sâmbătă, de la Pandurii Tg. Jiu, ocupanta ultimului loc în Liga I, alături de staff-ul tehnic fiind înlocuit şi preşedintele Eugen Pârvulescu, se arată într-un comunicat al grupării gorjene. Locul lui Badea pe banca tehnică va fi luat de Petre Grigoraş, care a ajuns la un acord verbal cu preşedintele CA al clubului Pandurii, Marin Condescu, în vederea preluării postului de antrenor principal. Grig se va deplasa azi la Tg. Jiu, pentru a semna contractul cu gruparea gorjeană. Grigoraş va merge la Pandurii împreună cu staff-ul său, format din Marian Dinu, Dan Moţei şi Gheorghe Avram. Grigoraş a antrenat ultima dată formaţia Poli Iaşi, de la care a plecat în luna aprilie.

PRIMUL EŞEC PENTRU PETROLUL PLOIEŞTI

Etapa a 6-a a Ligii a II-a a adus primul eşec din actualul sezon pentru Petrolul Ploieşti, scor 1-2 la Slatina, dar “găzarii” şi-au păstrat primul loc în clasamentul Seriei a II-a. Totodată, după runda desfăşurată la finalul săptămânii trecute, conducerea grupării Minerul Lupeni a anunţat că va retrage echipa din campionat din cauza problemelor financiare. Rezultate - vineri: ACSMU Iaşi - Mureşul Deva 2-0; sâmbătă: CSM Rm. Vîlcea - FC Bihor 2-1; Minerul Lupeni - CS Mioveni 0-3; FC Silvania - ACU Arad 0-0; Unirea Alba Iulia - Voinţa Sibiu 1-2; FC Argeş - Gaz Metan CFR Craiova 1-1; UTA - Arieşul Turda 4-1; duminică: ALRO Slatina - Petrolul Ploieşti 2-1. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 15p; 2.CS Mioveni 14p (golaveraj: 10-2); 3. Voinţa Sibiu 14p (8-2).

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET FEMININ

Sferturile de finală ale Campionatului Mondial de baschet feminin, care se desfăşoară în Cehia, au adus două uriaşe surprize - eliminările marilor favorite, Rusia şi Australia! Astfel, SUA a avut cale deschisă spre finala disputată aseară în compania Cehiei. Rezultate din sferturi: Belarus - Rusia 70-53; SUA - Coreea de Sud 106-44; Australia - Cehia 68-79; Franţa - Spania 71-74; semifinale: Cehia - Belarus 81-77; SUA - Spania 106-70; finala 7-8: Coreea de Sud - Rusia 76-87; finala 5-6: Franţa - Australia 62-74.

SVEN-GORAN ERIKSSON, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI LEICESTER CITY

Fostul selecţioner al Angliei, suedezul Sven-Göran Eriksson, este noul antrenor al echipei Leicester City, din a doua ligă engleză, el semnând un contract pe două sezoane. Eriksson, în vârstă de 62 de ani, îl înlocuieşte pe tehnicianul portughez Paulo Sosa, demis, vineri, din cauza rezultatelor slabe. Leicester ocupă în prezent locul 22 în liga secundă engleză, din 24 de echipe.

ZICO A DEMISIONAT DE LA FLAMENGO

Brazilianul Zico a anunţat, pe site-ul său oficial, că a demisionat din funcţia de director executiv al clubului Flamengo, la patru luni de când a preluat acest post. „Consider că nu pot să realizez în acest moment la Flamengo ceea ce mi-aş dori. De când am venit, am nemulţumit mulţi oameni. Nu s-au întrunit condiţiile pentru ca eu să rămân. Sper că înţelegeţi că nu pot să suport suspiciunile unei secţii importante a clubului, cea financiară. Şi nu pot discuta cu aceste persoane care sunt în slujba cine ştie cui sau a ce, dispuşi să îşi vadă de propriul interes şi să prejudicieze clubul. Flamengo, reprezentat de aceşti oameni, a murit astăzi în inima mea. Ei se comportă ca şi cum gruparea le-ar aparţine”, a spus Zico, o legendă a clubului Flamengo, pentru care a marcat 508 goluri în perioadele 1971-1983 şi 1985-89. Flamengo, campioana en titre a Braziliei, ocupă în prezent locul 15 în clasament, după 26 de etape.

90 DE MILIOANE DE LIRE STERLINE PENTRU PIQUE

Clubul Manchester City vrea să-l achiziţioneze pe fundaşul central Gerard Pique, de la FC Barcelona, pentru care intenţionează să prezinte o ofertă de 90 de milioane de lire sterline. Conform publicaţiei Sunday People, antrenorul echipei din Machester, Roberto Mancini, l-a transformat pe spaniol în principala ţintă şi a cerut conducerii clubului să ofere 50 de milioane de lire sterline pentru transfer şi un salariu pe cinci ani de opt milioane anual. Mancini a discutat cu mijlocaşul Yaya Toure, care îl cunoaşte pe Pique din vremea când juca pe Nou Camp, iar ivorianul i-a cerut antrenorului să insiste pentru campionul mondial spaniol. „City este în faţa unei bătălii importante. Pique este fericit la Barcelona”, adaugă Sunday People.

RONALDO SE RETRAGE ÎN 2011

Atacantul brazilian Ronaldo, campion mondial în 1994 şi 2002, a declarat pentru TV Globo că îşi va încheia cariera la sfârşitul anului 2011. Fostul internaţional, în vârstă de 34 de ani, evoluează acum pentru Corinthians, însă unele probleme fizice şi greutatea cam mare pentru fotbalul de înalt nivel îl ţin deocamdată pe tuşă.

OZIL, FAN AL CANCELARULUI ANGELA MERKEL

Internaţionalul german de origine turcă Mesut Ozil, simbol al naţionalei multiculturale a Germaniei care s-a clasat pe locul 3 la CM din Africa de Sud, a declarat că este „un mare fan” al cancelarului Angela Merkel. „O admir pentru parcursul său şi pentru ceea ce a făcut pentru Germania. O stimez mult”, a spus Ozil. Fotbalistul a cunoscut-o pe Merkel în luna iunie, după victoria cu scorul de 4-0 din meciul cu Argentina, din sferturile de finală ale CM. „A fost foarte drăguţă, foarte atentă şi relaxată”, îşi aminteşte Ozil, care a părăsit echipa Werder Bremen în luna august şi s-a transferat la Real Madrid.

BECKHAM, PRESUPUS AMANT AL DESIGNERULUI DE BIJUTERII SHERY SHABANI

Fotbalistul David Beckham este menţionat în documentele de la un proces al designerului de bijuterii Shery Shabani, în vârstă de 33 de ani, care susţine că soţul ei a acuzat-o pe nedrept că a avut o relaţie amoroasă cu jucătorul. „David Beckham a fost prins într-o luptă pentru divorţ al unui designer de bijuterii de soţul ei milionar”, notează The Sun, care menţionează că Shabani a cerut în proces custodia celor doi copii şi un ordin de restricţie pentru soţul ei. Shery Shabani susţine că soţul ei, Joseph Kambiz, un avocat în vârstă de 42 de ani, a încercat chiar să îl scoată o dată pe Beckham de pe şosea cu maşina. Ea a precizat că incidentul, care ar fi avut loc în faţa şcolii frecventate de copiii ei şi de cei trei fii ai fotbalistului, i-a fost relatat de David Beckham. Shery neagă în documentele de la procesul judecat la Curtea Superioadă din Los Angeles că ar fi avut o relaţie cu David Beckham. Fotbalistul a purtat bijuterii concepute de Shabani în luna mai, când şi-a dus familia la un concert Jonas Brothers.

HUSHOVD, CAMPION MONDIAL ÎN PROBA DE FOND

Ciclistul norvegian Thor Hushovd (32 de ani) este noul campion mondial în cursa pe şosea, după ce i-a devansat ieri, la Geelong (Australia), pe Matti Breschel (Danemarca) şi Allan Davis (Australia). Hushovd, în vârstă de 32 de ani, s-a impus la sprint după ce a acoperit traseul în lungime de 260 km în 6 ore, 21 de minute şi 49 de secunde. În acelaşi timp au sosit şi următorii 17 clasaţi, printre care s-au numărat spaniolul Oscar Freire (locul 6), luxemburghezul Frank Schleck (locul 16) şi australianul Cadel Evans (locul 17).

LOEB, CAMPION MONDIAL DE RALIURI PENTRU A ŞAPTEA OARĂ CONSECUTIV

Sebastien Loeb a câştigat al şaptelea său titlu consecutiv în Campionatul Mondial de raliuri, după ce s-a impus ieri în Raliul Franţei, desfăşurat anul acesta în Alsacia, regiunea din care provine pilotul francez. Mai mult, sosirea în ultima probă specială şi festivitatea de premiere au avut loc la Haguenau, localitatea în care s-a născut! Loeb a fost urmat de doi coechipieri, spaniolul Dani Sordo şi norvegianul Petter Solberg, toţi pilotând maşini Citroen C4. Loeb şi copilotul monegasc Daniel Elena au obţinut a 60-a victorie într-un raliu din cadrul CM! Sebastien Loeb, în vârstă de 36 de ani, a câştigat titlul mondial cu două etape înainte de finalul competiţiei. Raliul Spaniei va avea loc în perioada 22-24 octombrie, iar Raliul Marii Britanii între 12 şi 14 noiembrie.

WOZNIACKI A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA TOKYO

Jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki, cap de serie nr. 1, a câştigat, sâmbătă, turneul WTA de la Tokyo, după ce a învins-o, în finală, cu 1-6, 6-2, 6-3, pe rusoaica Elena Dementieva (nr. 7). Acest nou titlu este al cincilea în acest sezon pentru sportiva daneză, după cele de la Ponte Vedra Beach, Copenhaga, Montreal şi New Haven. Nr. 2 mondial, Wozniacki ar putea prelua primul loc în clasamentul WTA săptămâna viitoare la turneul de la Beijing, unde nr. 1, Serena Williams, a declarat forfait.