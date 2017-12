PE ULTIMA LINIE DREAPTĂ ÎN F1

Formula 1 şi-a luat adio de la Europa după cursa din Italia, ultimele cinci curse ale sezonului fiind în Asia şi Brazilia. Programat în nocturnă, GP-ul Singapore promite o dispută aprigă pentru victorie, care devine din ce în ce mai preţioasă pe măsură ce ne apropiem de finalul sezonului. Antrenamentele de vineri au adus - din nou - o dominare a celor de la Red Bull, Webber fiind cel mai rapid în prima sesiune, iar Vettel în cea de-a doua. Germanul a fost singurul care a coborât sub 1.47, Vettel având nevoie de victorie în Singapore pentru a rămâne cu şanse reale în lupta pentru titlul mondial. La mai mult de o secundă de lider s-au regăsit toţi ceilalţi candidaţi la titlul mondial. Antrenamentele oficiale, care vor stabili grila de start, sunt programate sâmbătă, de la ora 17.00, ora României, cursa fiind programată duminică de la ora 15.00. Anul trecut la Singapore s-a impus Hamilton.

ETAPA A 3-A ÎN CN DE JUNIORI REPUBLICANI A ŞI B

Duminică va avea loc etapa a 3-a a Campionatului Naţional de juniori republicani A şi B, după următorul program - juniori republicani A, ora 12.30: Metalul Constanţa - FC Viitorul Constanţa (teren Metalul), Gloria Buzău - FC Farul, Unirea Slobozia - Săgeata Năvodari, CF Brăila - Callatis Mangalia, Oţelul Galaţi - Dunărea Galaţi, Delta Tulcea - LPS Galaţi; juniori republicani B, ora 14.30: Metalul Constanţa - Viitorul Constanţa (teren Metalul), Gloria Buzău - FC Farul, Unirea Slobozia - Săgeata Năvodari, CF Brăila - Callatis Mangalia, Oţelul Galaţi - Dunărea Galaţi, Delta Tulcea - LPS Galaţi.

ETAPA A 2-A ÎN CN AL JUNIORILOR C, D, E ŞI CUPA “HAGI-DANONE“

Sâmbătă şi duminică vor avea loc partidele etapei a 2-a a Campionatului Naţional de juniori C, D, E şi “Cupa Hagi-Danone“, după următorul program - juniori C, Seria Sud - sâmbătă, ora 15.00: Viitorul Constanţa - Callatis Mangalia (stadion Petromidia din Năvodari), ora 16.30: Marmura Deleni - CS Agigea (se joacă la Pietreni); duminică, ora 13.30, Sparta Techirghiol - FC Farul, ora 14.00: Portul Constanţa - CS Eforie. GSIB Mangalia stă; juniori D, Seria Sud - sâmbătă, ora 16.30: Academia Hagi - Callatis Mangalia (stadion Petromidia din Năvodari); duminică, ora 15.30: Portul Constanţa - CS Eforie, ora 15.00: Sparta Techirghiol - FC Farul. Partida GSIB Mangalia - Trophaeum Adamclisi a fost amânată; juniori E, Seria Sud - sâmbătă, ora 9.00: Callatis Mangalia - FC Farul (se joacă la Neptun), ora 16.00: GSIB Mangalia - Academia Hagi (teren GSIB), duminică, ora 10.00: FC Constanţa - CS Eforie (teren Km. 4-5); Seria Nord - sâmbătă, ora 12.30: ACSSF Farul 2010 Constanţa - Viitorul Constanţa (teren Farul-sintetic), ora 17.00: Săgeata Năvodari - Metalul Constanţa (stadion Petromidia din Năvodari). Palatul Copiilor stă; Cupa “Hagi-Danone“ - sâmbătă, ora 9.30: Academia Hagi - FC Viitorul (teren T5 Academie), ora 14.00: ACSSF Farul 2010 Constanţa - Palatul Copiilor Constanţa (teren Farul-sintetic). Partida CSS Medgidia - GSIB Mangalia a fost amânată.

ETAPA A DOUA DIN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a doua, va continua la Constanţa cu meciurile etapei a doua, programate sâmbătă şi duminică pe terenul bazei sportive “Friends”. Iată meciurile de sâmbătă (prima partidă va începe la ora 13.00): Tomis Junior - Vudena; Vulturul Nisipari - ALMA Soveja; Store - Velez Costineşti; Americanul - Palas; Friends - Gepa; Rechinii - Melody. Iată şi jocurile de duminică (primul meci va începe la ora 12.00): Steaua Mării - Black Sea Knights; Telegraf - Old-Boys (echipa care a înlocuit-o pe Cosmos ’71); Scuba - Club Auto Tomis; FZN - Rezervele; Real Poarta 6 - Crazy Team; Trîntorii - Porto; Progresul Năvodari - Juventus.

DERBY DE TRADIŢIE ÎN SERIA A II-A

Cu punctaj maxim după primele patru etape, Petrolul Ploieşti primeşte sâmbătă vizita celor de la FC Argeş, într-un meci de tradiţie, desfăşurat de cele mai multe ori în prima ligă, programat în etapa a 5-a a Seriei a II-a a Ligii a II-a. Meciurile etapei - sâmbătă, ora 11.00: FC Bihor - ACSMU Iaşi; ACU Arad - Minerul Lupeni; Voinţa Sibiu - FC Silvania; Arieşul Turda - Unirea Alba Iulia; Petrolul Ploieşti - FC Argeş; Mureşul Deva - ALRO Slatina; duminică, ora 11.00: Gaz Metan CFR Craiova - UTA. Vineri s-a disputat jocul CS Mioveni - CS Rm. Vîlcea 1-0. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 12p; 2.CS Mioveni 11p; 3. Voinţa Sibiu 8p.

MESSI, CHEMAT ACCIDENTAT LA NAŢIONALA ARGENTINEI

Selecţionerul Sergio Batista l-a convocat pe Lionel Messi, atacantul formaţiei FC Barcelona, în prezent accidentat, în lotul Argentinei pentru meciul amical cu Japonia, din 8 octombrie, de la Tokyo. Messi, accidentat la glezna dreaptă a suferit o întindere a ligamentelor laterale de la gleznă şi va lipsi de la următoarele două meciuri ale echipei sale. Lotul Argentinei este următorul - portari: S. Romero (AZ Alkmaar), Ustari (Getafe), Andujar (Catania); fundaşi: G. Milito (FC Barcelona), J. Zanetti (Inter Milano), P. Zabaleta (Manchester City), N. Burdisso (AS Roma), Samuel (Inter Milano), Demichelis (Bayern Munchen), Heinze (Olympique Marseille); mijlocaşi: Di Maria (Real Madrid), Gago (Real Madrid), Mascherano (FC Barcelona), J. Sosa (Napoli), Bolatti (Fiorentina), Pastore (Palermo), Gaitan (Benfica), Cambiasso (Inter Milano), Andres D\'Alessandro (Internacional); atacanţi: Higuain (Real Madrid), Messi (FC Barcelona), Aguero (Atletico Madrid), D. Milito (Inter Milano), Lavezzi (Napoli), Tevez (Manchester City).

RONALDINHO ŞI NEYMAR, IGNORAŢI DE SELECŢIONERUL BRAZILIEI

Jucătorul formaţiei Santos, Neymar, sancţionat recent de club pentru că şi-a insultat antrenorul şi coechipierii, nu a fost convocat la naţionala Braziliei de către selecţionerul Mano Menezes, pentru meciurile amicale din octombrie, din Europa. Menezes nu l-a convocat nici pe Ronaldinho, în ciuda prestaţiilor bune ale jucătorului la AC Milan. Brazilia va disputa meciuri amicale în Europa la 6 şi 13 octombrie. Lotul Braziliei este următorul - portari: Victor (Gremio), Jefferson (Botafogo), Neto (Atletico-PR); fundaşi: D. Alves (FC Barcelona), Mariano (Fluminense), D. Luiz (Benfica), Alex (Chelsea), T. Silva (AC Milan), Rever (Atletico-MG), A. Santos (Fenerbahce), Adriano (FC Barcelona); mijlocaşi: Lucas (Liverpool), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham), Elias (Corinthians), Eduardo (Rubin Kazan), Coutinho (Inter), Wesley (Werder Bremen), Giuliano (Internacional); atacanţi: Pato (AC Milan), Robinho (AC Milan), Andre (Dinamo Kiev), Nilmar (Villarreal).

DE GEA, ÎN ATENŢIA LUI MANCHESTER UNITED

Managerul grupării Manchester United, Alex Ferguson, s-a deplasat recent în Spania pentru a-l urmări pe portarul formaţiei Atletico Madrid, David de Gea. Ferguson s-a aflat la Valencia, miercuri, unde a asistat la partida dintre echipa din acest oraş şi Atletico Madrid, scor 1-1. Valencia este următoarea adversară a formaţiei Manchester United în Liga Campionilor, dar potrivit jurnalului AS Ferguson a făcut deplasarea şi pentru a-l vedea jucând pe portarul în vârstă de 19 ani. Clubul englez, care caută un succesor pentru olandezul Edwin van der Sar (40 de ani), ar fi gata să facă o ofertă de 14 milioane de euro pentru De Gea.

BECKHAM SOLICITĂ DAUNE DE LA O PROSTITUATĂ

Fotbalistul David Beckham va da în judecată şi va solicita daune de 5 milioane de lire sterline (aproximativ 5,8 milioane de euro) unei prostituate care susţine că jucătorul englez a făcut sex în grup cu ea şi cu încă o tânără. Irma Nici a declarat pentru publicaţia In Touch că Beckham a făcut sex cu ea şi cu încă o prostituată, în 2007, într-o cameră a hotelului Le Parker Meridien din New York. Ea a mai spus că Beckham a plătit-o cu 3.200 de lire sterline pentru partida de sex respectivă, plus 1.500 de lire sterline pentru a doua prostituată. Beckham consideră că afirmaţiile prostituatei sunt „o serie de minciuni sfruntate” şi le-a dat avocaţilor săi „un cec în alb” ca să îl reabiliteze. Avocaţii vor cere şi ca revista In Touch să îşi ceară scuze pe prima pagină.

MESSI A REVENIT LA ANTRENAMENTE

Atacantul formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, accidentat la glezna dreaptă duminică, a revenit la antrenamente alături de coechipieri. „În cadrul programului de recuperare, Lionel Messi a început vineri un program de alergări uşoare pe teren, individual”, a anunţat clubul catalan pe site-ul oficial. Messi este încă în recuperare după o „întindere a ligamentelor laterale interne şi externe de la glezna dreaptă”, în urma unui fault comis de fundaşul echipei Atletico Madrid, Tomas Ujfalusi.

VAN GAAL ÎŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL CU BAYERN

Preşedintele clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, este aproape sigur că olandezul Louis van Gaal îşi va prelungi până în 2012 contractul cu gruparea bavareză, contract care expiră în luna iunie a anului viitor. „Nu cred că avem mare lucru de discutat. Pot să vă spun că sunt aproape sigur că va rămâne”, a declarat Uli Hoeness. Van Gaal (59 de ani) asigurase că vrea să aştepte finalul anului 2010 înainte de a lua o decizie, în timp ce oficialii bavarezi vor neapărat o prelungire pentru cel puţin încă un sezon. În primul său sezon la Bayern Munchen, el a reuşit dubla Cupă-campionat şi a condus echipa în finala Ligii Campionilor, pierdută cu Internazionale Milano, scor 0-2.

UEFA A RESPINS MEMORIUL LUI FC SEVILLA CONTRA LUI EDEL

Comisia de control şi de disciplină a UEFA a respins vineri memoriul lui FC Sevilla contra lui Edel Apoula Bete, portarul lui Paris Saint Germain, pentru o presupusă neregularitate în legitimarea jucătorului armean. Astfel, victoria parizienilor pe terenul spaniolilor (0-1), obţinută joia trecută, a fost validată de UEFA. Reamintim că Edel a fost audiat în calitate de martor în cadrul unei plângeri depusă pentru “tentativă de escrocherie” împotriva fostului său agent Nicolas Philibert, care îi cere suma de 30.000 de euro ca datorie neplătită. Philibert îl acuză pe jucător şi că numele lui ar fi Ambroise Beyamena şi ar avea 29 de ani, nu 24, aşa cum susţine Apoula Bete.

SERBIA A NATURALIZAT UN FOTBALIST BRAZILIAN

Cleo, atacant brazilian legitimat la Partizan Belgrad, în vârstă de 25 de ani, a fost naturalizat sârb, a anunţat guvernul Serbiei. Fotbalistul care a contribuit decisiv la calificarea clubului din Belgrad în grupele Ligii Campionilor ar putea fi convocat pentru naţionala Serbiei implicată în preliminariile EURO 2012.

ÎNOTĂTOAREA MIRNA JUKICI SE RETRAGE DIN ACTIVITATE LA 24 DE ANI

Înotătoarea austriacă Mirna Jukici, în vârstă de 24 de ani, medaliată cu bronz în proba de 100 metri bras la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008 şi la Campionatele Mondiale din 2009, şi-a anunţat retragerea din activitate. În august, sportiva cu cinci titluri de campioană europeană şi deţinătoarea mai multor recorduri, a renunţat să-şi apere titlul în proba de 100 metri la CE de la Budapesta. Mirna Jukici, originară din Croaţia, austriacă din 2000, şi-a anunţat decizia retragerii la Viena, în faţa familiei, a prietenilor şi a presei, dar şi a iubitului ei, tenismanul Jurgen Melzer.