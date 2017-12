DERBY CU MIZĂ PENTRU TRICOLORII MICI

Naţionala de tineret a României susţine azi, de la ora 18.00, ultimul meci din preliminariile Campionatului European din 2011, din Danemarca, întâlnind principala contracandidată la prima poziţie în Grupa I, Rusia, de la ora 18.00, la Sankt Petersburg. Graţie parcursului bun din preliminarii, elevii lui Emil Săndoi şi-au asigurat deja calificarea în play-off, astfel că miza partidei de azi este postura de cap de serie pe care-l va primi câştigătoarea grupei. Clasament grupa 1: 1. România 24p (9j); 2. Rusia 21p (9j); 3. Moldova 13p (9j); 4. Letonia 12p (9 j); 5. Insulele Feroe 11p (10j); 6. Andorra 1p (10j). Tot azi are loc alt meci din Grupa 1, Letonia - Moldova (ora 17.30).

TIBOR SELYMES, NOUL ANTRENOR AL ASTREI PLOIEŞTI

Antrenorul Tibor Selymes, care în primele şase etape a pregătit echipa Sportul Studenţesc, a semnat, ieri, un contract pe două sezoane cu gruparea Astra Ploieşti. Selymes va fi ajutat de Gabriel Manu, metodist, Cezar Zamfir, secund, cu aceştia colaborând şi la Sportul Studenţesc, Valentin Sinescu, antrenor secund, şi Mihai Barbu, antrenor cu portarii. Tibor Selymes îl înlocuieşte la conducerea tehnică a Astrei pe Mihai Stoichiţă, care şi-a reziliat contractul pe cale amiabilă cu gruparea prahoveană. Înainte de a antrena pe Sportul Studenţesc, echipă cu care a promovat în Liga I, Selymes (40 de ani) a fost tehnician al formaţiilor FC Sopron (Ungaria) şi Liberty Salonta. După disputarea a şase etape, Astra Ploieşti ocupă locul 15 cu patru egaluri şi două înfrângeri.

GAZDELE CONTINUĂ ÎN FORŢĂ LA CM BASCHET

Echipa gazdă a actualului Campionat Mondial de baschet, Turcia, are o prestaţie neaşteptat de bună, egalând, deja, cea mai bună performanţă din istoria naţionalei, calificarea în sferturi de finală. Meciul din optimi, împotriva Franţei, a fost o simplă formalitate, Turcia fiind la conducerea ostilităţilor încă din startul partidei, scorul ajungând la proporţii rezonabile abia în finalul meciului. Victorie clară şi în celălalt meci din optimi jucat duminică, Slovenia trecând neaşteptat de uşor de o Australie cotată cu şanse mari la sferturi. Se cunosc, deja, primele două sferturi, învingătoarele urmând să joace prima semifinală: Serbia – Spania; Slovenia – Turcia. Rezultate din meciurile de duminică: Slovenia – Australia 87-58; Turcia – Franţa 95-77. Programul de azi: Lituania – China; Argentina – Brazilia.

MAI MULTE ECHIPE LA CE DE BASCHET MASCULIN

Comitetul Executiv al forului european de baschet (FIBA Europe) a aprobat ca la CE din 2011, să fie mărit numărul echipelor de la 16 la 24. Această decizie face ca şi România să aibă posibilitatea de a participa la competiţia organizată de Lituania. „Expansiunea are menirea de a dezvolta rapid baschetul european. Dovada acestei dezvoltări poate fi observată în aceste zile la Campionatul Mondial din Turcia, la care nouă din cele zece echipe europene participante au trecut de faza preliminară“, a declarat secretarul general al FIBA Europe, Nar Zanolin. „Nu s-a luat încă o decizie privind sistemul de calificare, pentru cele nouă locuri vacante în plus. Cert este că nu e deloc corect ca naţiunile puternice europene să se califice tot timpul, după participarea la Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale, iar celelalte să joace la nesfârşit meciuri de calificare, fără şanse prea mari. Echipele puternice nu au jucat un meci acasă, de calificare, în ultimii şapte ani, merg direct la turneele finale. Pentru România ar fi bine să ajungă cât mai sus în preliminarii, pentru că echipele calificate în Turneul Final Four din Divizia B europeană, vor obţine calificarea la CE din 2011. Divizia B se va desfiinţa, însă avem nevoie de rezultate cât mai bune înainte de asta. Va conta şi rankingul de ţară“, a precizat preşedintele FR Baschet, Carmen Tocală. În preliminariile CE din 2011, Divizia B, naţionala masculină a României are un bilanţ de trei victorii şi o înfrângere, ocupând locul locul doi, cu 7 puncte, la egalitate cu liderul Suedia, în grupa B. Anul viitor, tricolorii antrenaţi de americanul Carl John Neumann vor juca meciurile retur. Prima clasată din fiecare din cele trei grupe, plus naţionala cu cea mai bună linie de clasament de pe locul secund, se vor califica la Turneul Final Four.

PANDURII TG. JIU ŞI-A AFLAT ADVERSARA DIN CUPA EHF

Formaţia de handbal masculin Energia Pandurii Tg. Jiu şi-a aflat advesara din turul secund al Cupei EHF, după disputarea turneelor de calificare din turul II al Ligii Campionilor. Conform regulamentului EHF, câştigătoarele grupelor de calificare din turul doi al Ligii Campionilor vor evolua în grupele principale ale competiţiei, iar formaţiile clasate pe locul secund, în turul doi al Cupei EHF. În grupa a doua de calificare, din care urma să provină adversara Energiei Pandurii Tg. Jiu, Dinamo Minsk s-a clasat pe locul I, duminică seară, astfel că formaţia de pe locul secund, FC Porto, a devenit adversara echipei antrenate de Vasile Stângă. Gorjenii vor disputa manşa tur, din turul doi al Cupei EHF, pe teren propriu, în 2 sau 3 octombrie, iar cea retur, o săptămână mai târziu, în deplasare.

PREMIUL PRINŢUL DE ASTURIA PENTRU CAMPIOANA MONDIALĂ LA FOTBAL

Naţionala de fotbal a Spaniei, campioană mondială în Africa de Sud, va primi Premiul Prinţul de Asturia pentru Sport în anul 2010. Printre ceilalţi nominalizaţi s-au mai aflat motocicliştii Valentino Rossi, Dani Pedrosa şi Jorge Lorenzo sau atletul Haile Gebreselassie. În 2009 premiul a revenit atletei Elena Isinbaieva, în 2008 tenismanului Rafael Nadal, în 2007, septuplului campion mondial de Formula 1, pilotul german Michael Schumacher, în 2006 a fost obţinut de reprezentativa de baschet a Spaniei, campioană mondială în acel an, iar în 2005 de pilotul spaniol de Formula 1 Fernando Alonso. Fundaţia Prinţul de Asturia, patronată de Felipe de Bourbon, moştenitorul tronului Spaniei, oferă în fiecare an opt premii de câte 50.000 de euro. Aceste premii sunt printre cele mai prestigioase din Spania şi vor fi decernate oficial în luna octombrie, la Oviedo.

FIUL LUI ZIDANE AR PUTEA JUCA PENTRU SPANIA

Enzo Zidane, fiul fostului căpitan al naţionalei de fotbal a Franţei, Zinedine Zidane, ar putea juca pentru reprezentativa de juniori a Spaniei. Potrivit cotidianului sportiv AS, noul selecţioner al naţionalei Under 16 a Spaniei, Santi Denia, a urmărit în direct evoluţiile fiului lui Zidane, care joacă pentru echipa de juniori a clubului Real Madrid, şi l-ar putea convoca la următoarea acţiune a selecţionatei. Enzo Zidane, în vârstă de 15 ani, s-a născut la Bordeaux (Franţa), dar deţine paşaport spaniol, bunicii săi din partea mamei locuind în localitatea El Chive (provincia Almeria). Micul Zidane este perfect integrat în cultura spaniolă, trăind de nouă ani în această ţară. Ultimul cuvânt în privinţa alegerii selecţionatei în care va juca fiul său îl va avea, însă, Zinedine Zidane, fosta vedetă a lui Real Madrid, adaugă sursa citată.

RIISE S-A ACCIDENTAT ŞI NU VA JUCA ÎMPOTRIVA PORTUGALIEI

Fundaşul norvegian John Arne Riise a suferit un traumatism cranian în timpul antrenamentului de luni şi nu va juca în meciul cu Portugalia din preliminariile EURO 2012, a anunţat Federaţia Norvegiană de Fotbal. Imediat după accident, jucătorul formaţiei AS Roma a fost transportat la spital. Conform cotidianului Verdens Gang, Riise, în vârstă de 29 de ani, s-a accidentat după o ciocnire cu coechipierul său Espen Ruud şi a rămas câteva minute întins pe gazon. Partida Norvegia - Portugalia, din Grupa H a preliminariilor EURO 2012, se va disputa marţi, de la ora 21.30.

MARADONA VREA SĂ ANIVERSEZE 50 DE ANI LA NAPOLI

Fostul internaţional argentinian Diego Maradona intenţionează să-şi sărbătorească împlinirea vârstei de 50 de ani prin organizarea unui meci amical pe 30 octombrie, la Napoli, unde a evoluat şapte sezoane. „Napoletani, vă invit la aniversarea mea! Am avut totul în viaţă: o familie pe care o ador, o carieră strălucitoare şi acum nu mai am nevoie de nimic, nici de bani. Singura mea dorinţă este să revin la Napoli, pentru a îmbrăţişa oraşul şi oamenii care nu m-au uitat niciodată”, a declarat Maradona informează Gazzetta dello Sport. Clubul Napoli nu s-a pronunţat oficial pe această temă, însă preşedintele Aurelio de Laurentiis a afirmat, în iunie, că îl „aşteaptă pe Diego”. O partidă amicală ar urma să fie organizată, cu participarea foştilor membri ai trioului de foc (Ma-Gi-Ca) din marea echipă Napoli, campioană a Italiei în 1987 şi 1990: Maradona, Bruno Giordano şi brazilianul Careca. Campion mondial în 1986 cu naţionala Argentinei, Maradona a marcat 115 goluri în 259 de meciuri pentru Napoli, echipă la care a jucat între 1984 şi 1991.

TRAGEDIE ÎN ATLETISMUL DIN GRECIA

Antrenorul grec de atletism Costas Spanidis a decedat, ieri, într-un accident rutier petrecut în nordul ţării, a anunţat poliţia din Salonic. Spanidis, în vârstă de 51 de ani, a decedat după ce maşina sa a intrat în coliziune cu o camionetă staţionată pe banda de urgenţă a autostrăzii dintre Salonic şi Moudania, conform poliţiei locale. La sosirea ambulanţei s-a constatat că Spanidis nu prezenta răni, fapt pentru care s-a presupus că antrenorul a decedat din cauza unei crize cardiace. Costas Spanidis a antrenat-o, printre alţii, pe fosta atletă Anastasida Kelesidou, câştigătoare a numeroase medalii la competiţiile importante, în proba de aruncarea discului.

NOUA ZEELANDĂ A CÂŞTIGAT CM DE RUGBY FEMININ

Reprezentativa feminină de rugby a Noii Zeelande a câştigat al patrulea titlu mondial, după cele din 1998, 2002 şi 2006, impunându-se cu scorul de 13-10 în faţa Angliei, în finala competiţiei, disputată pe Twickenham Stoop. Locul trei a revenit Australiei, care a învins Franţa cu 22-8. Noua Zeelandă a triumfat pentru a treia oară consecutiv în finală în faţa Angliei.