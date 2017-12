CEL MAI LUNG MECI DIN ISTORIA TENISULUI CONTINUĂ... AZI

Record demn de Cartea Recordurilor în turneul de la Wimbledon. Partida dintre americanul John Isner, cap de serie nr. 23, şi francezul Nicolas Mahut, din primul tur, a devenit cea mai lungă din istorie, dar şi meciul cu cele mai multe ghemuri jucate, însă... fără a se încheia. Duelul dintre cei doi tenismani a început marţi şi a fost întrerupt, după patru seturi, din cauza întunericului, fiind reluat ieri. Confruntarea s-a întrerupt, a doua oară, din cauza întunericului, la scorul 4-6, 6-3, 7-6 (7), 6-7 (3) şi 59-59, după 9 ore şi 54 de minute de joc. Ieri, cei doi au jucat şapte ore şi şase minute, cel mai lung set din istorie, şi au servit împreună 193 de aşi. Întâlnirea va continua azi. Precedentul cel mai lung meci a fost cel disputat la 25 februarie 2009, între Chris Eaton şi James Ward, partidă ce stabilea un component al echipei de Cupa Davis a Marii Britanii. Eeaton a câştigat, cu 6-3, 6-2, 6-7(3), 2-6, 21-19, după 6 ore şi 40 de minute. Partida nu a fost recunoscută de ATP, aşa că recordul oficial aparţinea întâlnirii de la Roland Garros, din 2004, dintre Fabrice Santoro şi Arnaud Clement. Santoro l-a învins, cu 6-4, 6-3, 6-7(5), 3-6, 16-14, pe compatriotul său, după şase ore şi 33 de minute. Un alt meci maraton s-a disputat, tot ieri, la Wimbledon, între olandezul Thiemo de Bakker şi columbianul Santiago Giraldo, primul impunându-se cu 6-7 (4), 6-4, 6-3, 5-7, 16-14, după patru ore şi şase minute de joc.

TECĂU, ÎN TURUL SECUND LA WIMBLEDON

Clasat pe locul 32 în clasamentul ATP la dublu, cea mai bună poziţionare din cariera sa, Horia Tecău a păşit cu dreptul la cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului. Alături de suedezul Robert Lindstedt, constănţeanul în vârstă de 25 de ani s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Wimbledon. Cei doi tenismani, desemnaţi capi de serie nr. 16, au trecut în trei seturi, 6-4, 6-3, 7-6, de cuplul format din Leos Friedl şi David Skoch, ambii din Cehia. În turul secund, Tecău şi Lindstedt vor da piept cu dublul Jesse Levine / Ryan Sweeting (SUA).

HĂNESCU, ÎN TURUL 3 LA WIMBLEDON

Tenismanul Victor Hănescu (nr. 38 ATP, favorit nr. 31 la Wimbledon) l-a învins, ieri, cu 6-4, 6-4, 3-6, 6-3, pe turcul Marsel Ilhan (locul 118 ATP), în turul secund al turneului de la Wimbledon, după două ore şi 35 de minute de joc. Românul şi-a egalat, astfel, cea mai bună performanţă pe iarba londoneză, obţinută în 2003 şi 2009. El va primi pentru accederea în turul al treilea 31.350 de lire sterline (circa 38.000 de euro). Hănescu îl va întâlni în turul următor pe germanul Daniel Brands (locul 98 ATP), care l-a eliminat, cu 1-6, 7-6, 7-6, 6-1, pe rusul Nikolay Davydenko (locul 5 ATP, al şaptelea favorit al turneului de la Wimbledon).

GALLOVITS, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA DUBLU

Perechea Edina Gallovits / Klaudia Jans (România / Polonia) a fost eliminată, ieri, în primul tur de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, de perechea Dominika Cibulkova / Anastasia Pavliucenkova (Slovacia / Rusia). Gallovits şi Jans au fost învinse cu 4-6, 6-2, 6-4. Pentru participarea în proba de dublu, Gallovits şi Jans vor primi un cec în valoare de 5.250 de lire sterline.

RĂDOI, CEL MAI BUN JUCĂTOR DIN ARABIA SAUDITĂ

Fotbalistul român Mirel Rădoi a fost ales cel mai bun jucător din prima ligă saudită, într-un sondaj la care au votat peste 5 milioane de persoane. Românul a fost votat de 1.797.982 de oameni, adică 32,38% din totalul de 5.552.639 de voturi. Atacantul Mohammad Al-Sahlawi, de la Al Nasr, s-a clasat pe locul 2, cu 1.767.142 voturi, adică 31,38%. Internaţionalul român va fi invitat la o gală oficială, în Arabia Saudită, special pentru a primi premiul. Rădoi are acum oferte din Europa, dar niciun motiv să plece de la Al Hilal, fiind plătit regeşte de arabi! Presa din Franţa a anunţat că este dorit de PSG, însă Al Hilal cere pentru el 9 milioane de euro.

CHELSEA L-AR PUTEA EXECUTA SILIT PE MUTU

Clubul englez Chelsea Londra are două variante prin care poate cere executarea silită a fotbalistului Adrian Mutu, cea mai favorabilă jucătorului fiind aceea de a propune FIFA şi grupării londoneze un plan de plată, a declarat avocatul spaniol Josep Vandellos, specializat în drept sportiv. Hotărârea Tribunalului Federal Elveţian, din 10 iunie, prin care Mutu este obligat la plata unor despăgubiri de peste 17 milioane de euro plus dobândă, către Chelsea, pentru încălcarea contractului cu gruparea londoneză, este irevocabilă. Astfel, clubul englez poate apela fie la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată pe 10 iunie 1958, la New York, fie la procedura de executare a FIFA. În opinia avocatului spaniol, Mutu ar putea folosi procedura de executare a FIFA, care implică sancţiuni disciplinare. „În acest caz, Mutu ar face bine dacă ar propune FIFA şi clubului Chelsea un plan de plată. Cu asta ar câştiga timp. Dacă nu plăteşte, va fi suspendat”, a adăugat avocatul.

BALLACK ARE OFERTE DIN GERMANIA, ANGLIA ŞI SPANIA

Devenit jucător liber de contract luna trecută, după ce clubul englez Chelsea nu i-a mai prelungit contractul, mijlocaşul german Michael Ballack va anunţa cât de curând viitoarea sa destinaţie. „Voi lua o decizie cât de repede pot. În maximum două săptămâni voi anunţa unde urmează să joc”, a declarat Ballack pentru cotidianul Bild. Mai multe grupări din Bundesliga (Hamburger SV, Bayer Leverkusen şi VfL Wolfsburg) s-au interesat de internaţionalul german, ca şi două cluburi din Premier League şi o formaţie din Spania, FC Sevilla. Leverkusen i-a propus un contract pe doi ani, în valoare de 13 milioane de euro, în timp ce Wolfsburg, campioana din 2009, este gata să-i ofere în total 19 milioane de euro în doi ani, din salarii şi prime.

PIRELLI ÎN LOCUL LUI BRIDGESTONE

FIA a anunţat furnizorul unic de pneuri pentru sezonul viitor al Formulei 1, acesta urmând să fie Pirelli, care va lua locul japonezilor de la Bridgestone. Italienii de la Pirelli au semnat un contract pe trei ani cu FIA. La şedinţa consiliului FIA s-au mai făcut câteva modificări de regulament pentru cursele de F1, una dintre cele mai importante fiind cea privind calificările. Astfel, piloţii care nu vor obţine, în Q1, un timp de 107% faţă de cel mai bun timp din Q1, nu vor putea lua startul în cursă!