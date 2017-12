FOSTUL JUCĂTOR RAPIDIST SANDU NEAGU A DECEDAT

Fostul jucător al echipei Rapid, Sandu Neagu, a decedat, sâmbătă, după ora 13.00, după ce a suferit un al doilea stop cardiorespirator, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Universitar Bucureşti, dr. Bogdan Popescu. Potrivit medicului, Sandu Neagu a fost internat în spital cu o fractură de şold, suferind şi de o ciroză. În dimineaţa de sâmbătă, fostul fotbalist a făcut un stop cardiac, fiind resuscitat, însă, după ora 13.00, a mai făcut un infarct, nemaiputând fi resuscitat. Neagu a făcut parte din echipa Rapidului care a câştigat primul titlu la sfârşitul sezonul 1966-1967, precum şi două Cupe ale României. Născut pe 19 iulie 1948, Sandu Neagu a participat la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Mexic, 1970, marcând împotriva Cehoslovaciei, la Guadalajara, golul egalizator în victoria cu 2-1 obţinută de România.

UTA, PE PRIMUL LOC ÎN SERIA A 2-A A LIGII SECUNDE

Rezultate înregistrate în etapa a 24-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: Mureşul Deva - Fortuna Covaci 2-1, Arieşul Turda - FC Silvania 1-0, Minerul Lupeni - Gaz Metan CFR Craiova 1-0, CS Otopeni - FC Baia Mare 2-2, FC Argeş - FC Bihor 0-0, U. Cluj - Dacia Mioveni 2-1, UT Arad - CSM Rm. Vîlcea 4-1. Clasament: 1. UTA 45p; 2. Tg. Mureş 44p; 3. FC Argeş 43p; 4. Cluj 42p; 5. Mioveni 41p; 6. Otopeni 32p*; 7. Rm. Vîlcea 29p; 8. Craiova 27p; 9-10. Lupeni şi Jiul 26p (golaveraj: 21-29); 11. Silvania 26p (22-32); 12. FC Bihor 25p (30-31); 13. Deva 25p (18-32); 14. Turda 24p (26-33); 15. Baia Mare 24p (17-29); 16. Covaci 19p; 17. Tr. Severin 17p. (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut). Jiul Petroşani şi Drobeta Tr. Severin au fost excluse din campionat. CFR Timişoara s-a retras în turul campionatului.

DUBLĂ PENTRU BUTTON ŞI MCLAREN ÎN CHINA

O nouă cursă de Formula 1 perturbată de ploaie şi o nouă victorie pentru campionul mondial en titre, care a luat o decizie strategică excelentă la momentul potrivit! Antrenamentele pentru GP-ul Chinei au consemnat o nouă pole-position pentru Vettel, urmat de Webber, Alonso, Rosberg, Button, Hamilton, Massa, Kubica, Schumacher şi Sutil. Cursa a debutat sub ameninţarea ploii, un start furat de Alonso şi un acroşaj între Liuzzi, Buemi şi Kobayashi, astfel că safety car a intrat pe pistă la finalul primului tur! Cum ploaia începuse puternic, toată lumea a intrat la boxe exceptîndu-i pe Rosberg, Button, Kubica şi Petrov, rămaşi în frunte în această ordine. Schimbarea pneurilor s-a dovedit o decizie eronată, ploaia încetând atunci când... safety car a ieşit de pe pistă!!! Astfel că majoritatea piloţilor au revenit la standuri pentru schimba pneurile, iar Rosberg şi Button au rămas să lupte pentru prima poziţie! Englezul s-a dovedit mai bun, a preluat conducerea după 19 tururi şi s-a impus finalmente după o cursă excelentă decisă de decizia de a... nu schimba pneurile, exact invers cum a făcut în Australia! În spatele său depăşirile au făcut deliciul spectatorilor, ploaia redefinind ierarhiile. Poziţia secundă i-a revenit celui de-al doilea pilot de la McLaren - prima dublă a sezonului pentru echipa engleză, Hamilton depăşindu-l pe Rosberg în urma intrărilor la boxe. Penalizat cu o trecere pe la boxe, Alonso a reuşit să urce pe poziţia a patra şi dacă n-ar fi furat startul poate că ar fi câştigat. Cursă excelentă făcută de rusul Petrov, care l-a depăşit de justeţe pe Schumacher (germanul ar trebui să se retragă după ce a fost depăşit de un debutant, pe ploaie şi cu o maşină mai slabă decât a sa!) şi a obţinut primele puncte în F1 la al patrulea start. Vettel n-a mai strălucit, terminând doar al şaselea, dar în cursele europene germanul poate reveni la victorie. Clasamentul de la Shanghai: 1. J. Button (McLaren-Mercedes) în 1h 46.42:163; 2. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) la 01:530; 3. N. Rosberg (Mercedes GP) la 09:484; 4. F. Alonso (Ferrari); 5. R. Kubica (Renault); 6. S. Vettel (Red Bull); 7. V. Petrov (Renault); 8. M. Webber (Red Bull); 9. F. Massa (Ferrari); 10. M. Schumacher (Mercedes GP).

SEMIFINALA CUPEI EHF, AMÂNATĂ DIN CAUZA ERUPŢIEI VULCANICE DIN ISLANDA

Meciul retur din semifinala feminină a Cupei EHF la handbal, dintre Bayer 04 Leverkusen şi Elda Prestigio a fost amânat, din cauza restricţiilor aviatice impuse în Europa, ca urmare a erupţiei vulcanice din Islanda. La echipa Elda Prestigio evoluează şi interul Oana Şoit. Anunţul a fost făcut sâmbătă de Federaţia Europeană de Handbal, anularea partidei din Germania, programată la finalul acestei săptămâni, venind după un comunicat similar, emis vineri de EHF. Conform acestuia, au fost anulate meciurile din grupa a doua de calificare la CE de tineret masculin, care urma să fie găzduită chiar de Islanda, începând de vineri. De asemenea, partida retur din semifinalele Challenge Cup la feminin, dintre Buxtehuder Sportverein (Germania) şi HC Metalurg (Macedonia) a fost anulată din acelaşi motiv. Toate partidele vor fi reprogramate. Un nor de cenuşă provocat de erupţia vulcanului de sub gheţarul Eyjafjallajokull din sudul Islandei a perturbat, începând de joi, traficul aerian al mai multor ţări din Europa, determinând închiderea spaţiilor aeriene şi anularea a mii de curse aviatice.

START NORMAL ÎN PLAY-OFF-UL NBA

Primele partide din play-off-ul NBA au adus rezultate scontate, favoritele impunându-se clar. Carmelo Anthony a ţinut capul de afiş al serii de sâmbătă, înscriind 42 de puncte (nou record personal pentru play-off) cu care şi-a dus echipa la victorie. Liderul lui Nuggets l-a pus în umbră pe LeBron James, revenit după accidentare, jucătorul lui Cavs reuşind doar 24 de puncte. Rezultate de sâmbătă seară: Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 96-83; Boston Celtics - Miami Heat 85-76; Denver Nuggets - Utah Jazz 126-113; Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 102-92.

1-1 PESTE TOT ÎN PLAY-OFF-UL NHL

Echilibru aproape perfect în play-off-ul NHL, acolo unde scorul de 1-1 se înregistrează în şapte dintre cele opt dispute ale primului tur! Excepţia este disputa dintre Chicago şi Nashville, dar numai din cauza faptului că în această serie s-a disputat un singur meci. Primele două partide au avut loc pe terenul echipei mai bine clasate la finalul sezonului, următoare două meciuri fiind programate pe terenul echipei mai slab clasate. Rezultate din week-end - Eastern Conference: Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 2-1 (1-1 la general); New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 5-3 (1-1 la general); Washington Capitals - Montreal Canadiens 6-5 (1-1 la general); Buffalo Sabres - Boston Bruins 3-5 (1-1 la general); Western Conference: San Jose Sharks - Colorado Avalanche 6-5 (1-1 la general); Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 2-3 (1-1 la general); Phoenix Coyotes - Detroit Red Wings 4-7 (1-1 la general); Chicago Blackhawks - Nashville Predators 1-4 (0-1 la general).

SCHIAVONE A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA BARCELONA

Jucătoarea italiană de tenis Francesca Schiavone, cap de serie nr. 1, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Barcelona, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Schiavone, nr. 17 mondial, a dispus, în finală, cu 6-1, 6-1, de compatrioata sa, Roberta Vinci, locul 54 în clasamentul WTA şi care o eliminase în semifinale pe românca Alexandra Dulgheru. Schiavone a câştigat, astfel, al treilea titlu din carieră, după turneele de la Bad Gastein (2007) şi Moscova (2009).

NADAL S-A IMPUS LA MONTE CARLO

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a câştigat, ieri, Mastersul 1000 de la Monte Carlos pentru al şaselea an consecutiv, după ce l-a surclasat pe compatriotul său Fernando Verdasco, în două seturi, scor 6-0, 6-1. Este pentru prima oară de la începutul erei Open, în 1968, când un jucător realizează o astfel de performanţă la un asemenea turneu. El va avea ocazia să reediteze performanţa de la Monte Carlo şi săptămâna viitoare la Barcelona, unde este cvintuplu deţinător al titlului. Această a şasea victorie de la Monte Carlo îi permite nr. 3 mondial să pună capăt unei perioade de 11 luni fără niciun titlu. Precedenta sa victorie data din 3 mai 2009, de la Roma. Nadal a câştigat, la Monte Carlo, al 37-lea titlu din carieră, al 26-lea pe zgură, suprafaţă pe care a obţinut 159 de victorii începând cu 2005.

NADAL L-A EGALAT PE FEDERER

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care s-a impus, ieri, în finală la Monte Carlo, s-a alăturat datorită acestui succes elveţianului Roger Federer pe locul secund în clasamentul câştigătorilor de Masters 1000, a doua categorie de turnee după cele de Grand Slam. Nadal şi Federer au câte 16 titluri Masters 1000, în timp ce ocupantul primului loc, americanul Andre Agassi, are 17 victorii. Clasamentul câştigătorilor de turnee Masters 1000: 1. Andre Agassi (SUA) 17; 2-3. Roger Federer (Elveţia) şi Rafael Nadal (Spania) 16; 4. Pete Sampras (SUA) 11; 5. Thomas Muster (Austria) 8; 6. Michael Chang (SUA) 7; 7-12. Boris Becker (Germania), Jim Courier (SUA), Marcelo Rios (Chile), Gustavo Kuerten (Brazilia), Marat Safin (Rusia) şi Novak Djokovic (Serbia).

LOEB A CÂŞTIGAT RALIUL TURCIEI

Campionul mondial Sebastien Loeb (Citroen C4) a câştigat duminică Raliul Turciei, a patra etapă a Campionatului Mondial de raliuri (WRC). Pilotul francez i-a devansat pe norvegianul Petter Solberg (Citroen C4) şi finlandezul Mikko Hirvonen (Ford Focus). Loeb a obţinut a 57-a victorie în WRC şi a treia consecutivă în acest sezon, după cele din Mexic şi Turcia.

ANDERLECHT BRUXELLES, CAMPIOANA BELGIEI

Formaţia Anderlecht Bruxelles a câştigat, ieri, al 30-lea titlu de campioană a Belgiei din istoria sa, după ce a învins, scor 2-1, pe FC Bruges, în a şasea etapă din play-off. După două sezoane dominate de Standard Liege, clubul din Bruxelles a recuperat titlul care confirmă statutul de cea mai titrată gruparea belgiană. Anderlecht va evolua în al treilea tur preliminar al Ligii Campionilor, în sezonul viitor. Cu patru etape înainte de încheierea play-off-ului, Anderlecht are 49 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de FC Bruges, ocupanta locului 2, cu 35p.

SEMIFINALELE LIGII CAMPIONILOR NU SE AMÂNĂ

Partidele din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, programate marţi şi miercuri, vor avea loc, a anunţat UEFA, care a precizat că luni va avea loc o reuniune în care se va stabili dacă joia aceasta se vor disputa şi meciurile din Liga Europa. UEFA a făcut aceste precizări în contextul în care un nor de praf şi cenuşă vulcanică, eliberat în atmosferă de erupţia unui vulcan islandez, perturbă traficul aerian din cea mai mare parte a Europei. „În mod normal, avem dinainte activităţi ce privesc meciurile şi arbitrii sunt anunţaţi cu 48 de ore înainte, dar acum situaţia este extraordinară şi am lucrat în acest week-end pentru deplasări şi am stabilit deja arbitrii. Mai sunt doar mici probleme de rezolvat. Suntem în contact cu cluburile şi totul este în regulă”, a declarat un purtător de cuvânt al forului european.

FC BARCELONA MERGE LA MILANO CU AUTOCARUL

Echipa FC Barcelona a plecat ieri spre Milano, cu autocarul, făcând o escală la Cannes, deoarece nu poate face deplasarea cu avionul pentru întâlnirea de marţi, cu Internazionale, din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor. Deplasarea a fost devansată în raport cu programul iniţial, soluţia plecării cu autocarul fiind aleasă ca urmare a închiderii aeroportului din Barcelona, din cauza norului de cenuşă vulcanică ce perturbă traficul aerian. Jucătorii îşi continuă în această dimineaţă drumul spre Milano, într-o călătorie de circa 1.000 km.