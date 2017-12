COMITETUL ADMINISTRATIV AL JOCURILOR “MĂRII NEGRE“

Cei 24 de membri ai ţărilor participante la ediţia a II-a a Jocurilor “Mării Negre“ se vor reuni, astăzi, la Hotelul “Malibu” din staţiunea Mamaia, acolo unde se va desfăşura cea de-a doua reuniune a Comitetului Administrativ al competiţiei. “Astăzi, de la ora 14.30, va avea loc prima sesiune de dezbateri, iar de la ora 20.00 a doua şedinţă de lucru. Joi este programată vizitarea bazelor sportive propuse pentru organizarea Jocurilor“, a declarat directorul DSJ Constanţa, Elena Frâncu. Preşedintele acestei reuniuni a Comitetului Administrativ a JMN este Claudia Georgescu (director programe în cadrul MTS).

CSV 2004 TOMIS, VERIFICARE LA GALAŢI

Formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa va susţine astăzi, în deplasare, de la ora 17.00, un meci de verificare în compania campioanei en titre, CSU Metal Galaţi. „Este o partidă de care aveam nevoie. În ultima perioadă noi ne-am antrenat la o intensitate destul de mare şi trebuia să ne testăm şi în compania unei adversare mai puternice, care să poată să ne pună mai multe probleme. În ultimele etape din campionat nu am avut adversare care să ne opună prea multă rezistenţă”, a declarat antrenorul secund Constantin Alexe. CSV 2004 Tomis va juca şi în campionat înainte de a pleca spre Limassol. Sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor, echipa constănţeană va întâlni formaţia CSU Tg. Mureş. Partida cu AEL Limassol, din Cupa CEV, va avea loc miercuri, 2 decembrie, de la ora 20.00.

PREMII MAI MARI LA CROSUL “1 DECEMBRIE”

Organizatorii tradiţionalului cros care se desfăşoară la Constanţa cu ocazia Zilei Naţionale a României, Crosul “1 Decembrie”, au dublat premiile pentru ediţia din acest an. Pentru o participare cât mai numeroasă, aceştia au hotărât ca locul I să fie răsplătit cu 200 de lei, locul II - 150 lei, locul III - 100 lei, locul IV - 60 lei, locul V - 50 lei, iar locul VI - 40 lei. În plus, primii 300 de clasaţi vor primii câte un tricou. Startul din acest an va avea loc marţi, 1 decembrie, ora 11.00, în faţa Sălii Sporturilor, traseul pe care îl vor urma participanţii fiind: Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Ferdinand - Bd-ul Mircea cel Bătrân - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Tomis - Liceul Internaţional de Informatică. Tot pe 1 decembrie, la Adamclisi, Consiliul Judeţean Constanţa va organiza un cros pentru mediul rural.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

Echipa de handbal masculin Steaua Bucureşti va întâlni formaţia ucraineană HC Portovik Yuzhny, în optimile de finală ale Cupei Cupelor, conform tragerii la sorţi desfăşurate ieri, la Viena. Meciul tur este programat pe 13 sau 14 februarie, la Bucureşti, iar returul o săptămână mai târziu, în Ucraina. În turul 4 al Cupei Challenge, cele trei formaţii româneşti prezente în competiţie vor juca astfel: Ştiinţa Bacău - HC Motor-ZNTU-Zas (Ucraina), MMTS Kwidzyn (Polonia) - HC Odorhei, CSU Bucovina Suceava - SC Time-Burevetsnik (Ucraina). Partidele tur vor avea loc pe 13-14 februarie 2010 pe terenul primei formaţii, iar returul se va desfăşura o săptămână mai târziu.

TÂRCĂ AŞTEAPTĂ O MEDALIE LA CM

Antrenoarea naţionalei feminine de handbal tineret, Mariana Târcă, a declarat, ieri, că speră ca selecţionata de senioare a României să termine pe podium la Campionatul Mondial din China, considerând că acum este un moment prielnic pentru handbalul românesc. „Am urmărit partidele jucate în turneul din Norvegia, dar nu cred că aceea este faţa naţionalei României. Personal, cred că fetele vor avea un cuvânt greu de spus la Campionatul Mondial din China. Avem un lot care poate realiza o performanţă bună, şi consider că este şi momentul prielnic pentru a lua o medalie”, a spus Târcă, aflată în cantonament în Poiana Braşov, cu lotul de tineret, care va susţine la Braşov, vineri, sâmbătă şi duminică, trei partide cu selecţionata de tineret a Franţei. În schimb, echipa de senioare a României va disputa ultimele două partide de verificare înainte de plecarea la CM cu lotul B al tricolorelor. Partidele vor avea loc, astăzi şi mâine, la Rm. Vâlcea, vineri fiind programată plecarea spre China.

EŞEC PENTRU CSU PLOIEŞTI

Campioana României la baschet masculin, CSU Ploieşti, a fost învinsă ieri, în deplasare, de formaţia rusă Enisei Krasnoiarsk, cu scorul de 74-73 (33-35), în meciul de debut din grupa E a Eurochallenge Cup. În grupa ploieştenilor, E, se mai află echipele Belgacom Liege (Belgia) şi BC Doneţk (Ucraina). Conform regulamentului, primele două clasate din cele opt grupe se vor califica în faza optimilor de finală, în care se vor constitui alte patru noi grupe a câte patru echipe.

CAMPIONUL MONDIAL LA ŞAH, SIMULTAN LA BUCUREŞTI

Campionul mondial la şah, indianul Viswanathan Anand, va sosi vineri în România, el urmând să susţină a doua zi un simultan în compania a 20 de personalităţi politice şi culturale. „Sosirea lui Viswanathan Anand reprezintă o apreciere a şahului românesc. La acest eveniment au fost invitaţi academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, pianistul Dan Grigore, preşedintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, fostul preşedinte Ion Iliescu, Valeriu Tabără şi alţii”, a declarat organizatorul acestui eveniment, Marea Maestră Internaţională Elisabeta Polihroniade, care a menţionat că niciun şahist român nu va lua parte la acest simultan, aceştia fiind doar invitaţi. Viswanathan Anand, 40 de ani, va sosi în România împreună cu Aruna, soţia sa. Anand a fost campion mondial în versiunea FIDE între anii 2000 şi 2002, într-un moment când titlul mondial a fost împărţit. El a devenit campion mondial indiscutabil în 2007, iar în 2008 şi-a apărat titlul împotriva rusului Vladimir Kramnik. Cu această victorie, el a devenit primul jucător din istorie care a câştigat Campionatul Mondial în trei formate diferite: knockout, turneu şi meciuri. Indianul îşi va apăra titlul în 2010, împotriva bulgarului Veselin Topalov. Anand este unul dintre cei cinci jucători din istoria şahului care au depăşit pragul celor 2.800 puncte pe lista ELO.

HOCHEIST SUSPENDAT PENTRU DOPAJ

Jucătorul echipei de hochei pe gheaţă Sportul Studenţesc, Victor Vlad, a fost suspendat pentru trei luni de Agenţia Naţională Antidoping, ca urmare a depistării pozitive la un control antidoping. La audierile de la sediul Agenţiei Naţionale Antidoping, jucătorul a declarat că a fost o acţiune independentă de voinţa sa însă a renunţat la efectuarea probei B. Surse din conducerea Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă au declarat că hocheistul ar fi fumat canabis într-un club bucureştean în seara care a precedat controlul antidoping.