Start în Cupa “Mării Negre” la fotbal, ediţia a II-a

În această săptămînă a început a doua ediţie a Cupei “Mării Negre” la fotbal, competiţie organizată de Consiliul Judeţean Constanţa iar parteneri sînt Primăria Municipiului Constanţa, primăriile localităţilor înscrise în competiţie, Direcţia pentru Sport a Judeţului, Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Rezultatele înregistrate în prima etapă - miercuri - Grupa A: Hîrşova - Gîrliciu 4-2 şi Topalu - Horia 2-3; Grupa B: Medgidia - Tortomanu 0-3 şi Cernavodă - Mircea Vodă 1-2; Grupa C: Independenţa - Bărăganu 3-1 şi Topraisar - Ciocîrlia 3-4; Grupa D: Ostrov - Ion Corvin 7-0 şi Băneasa - Dobromir 5-2; joi - Grupa E: Adamclisi - Deleni 3-1 şi Aliman - Lipniţa 0-4; Grupa F: Pantelimon - Nicolae Bălcescu 0-2 şi Mihail Kogălniceanu - Grădina 6-2; Grupa G: Cerchezu - Chirnogeni 1-4 şi Amzacea - Negru Vodă 3-5; Grupa H: Municipal Constanţa - Cumpăna 6-0 şi Pecineaga - Lumina 2-3. Etapa a doua este programată săptămînă viitoare.

Raul l-a egalat pe Inzaghi în topul celor mai buni marcatori din istoria cupelor europene

Atacantul echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, l-a egalat pe Filippo Inzaghi în fruntea clasamentului celor mai buni marcatori din istoria cupelor europene, cu 68 de reuşite, ultima înregistrată în meciul de miercuri seară, cu AC Milan, din Liga Campionilor, scor 2-3. Raul a marcat în min. 19 al partidei de la Madrid, în care Inzaghi a jucat o oră la AC Milan, însă nu a reuşit să înscrie. Clasamentul celor mai buni marcatori din istoria cupelor europene: 1-2. Filippo Inzaghi (AC Milan) şi Raul (Real Madrid) - cîte 68 de goluri; 3. Gerd Muller 62g; 4. Andrei Şevcenko (Dinamo Kiev) 61g; 5. Ruud van Nistelrooy (Real Madrid) 60g; 6-7. Thierry Henry (FC Barcelona) şi Henrik Larsson - cîte 59g; 8. Eusebio 54g; 9. Alessandro Del Piero (Juventus Torino) 51g; 10. Alfredo Di Stefano 50g. Clasamentul celor mai buni marcatori din istoria C1 (Cupa Campionilor Europeni şi Liga Campionilor): 1. Raul (Real Madrid) 66g; 2. Ruud van Nistelrooy (Real Madrid) 60g; 3. Andrei Şevcenko (Dinamo Kiev) 56g; 4. Thierry Henry (FC Barcelona) 51g; 5. Alfredo Di Stefano 49g; 6. Filippo Inzaghi (AC Milan) 48g; 7. Eusebio 47g; 8. Alessandro Del Piero (Juventus) 44g. Cei mai buni marcatori ai ediţiei 2009-2010 a Ligii Campionilor (faza grupelor): 1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 4g; 2. Grafite (VfL Wolfsburg) - 3g.

Real Madrid a rămas fără “socio” numărul 1

Felix Perez Alvarez, “socio” (suporter-membru) numărul 1 al clubului Real Madrid, a decedat, ieri dimineaţă, la vîrsta de 99 de ani, după ce a fost “legat” de clubul spaniol din 1923, informează cotidianul As. Născut la 1 iunie 1910, Felix Perez Alvarez era suporter-membru al echipei Real Madrid din 1923. Gruparea Real Madrid i-a acordat insigna de argint în sezonul 1979-1980, pe cea de aur în sezonul 1987-1988, şi pe cea de aur cu briliante în octombrie 1992. “Real Madrid se antrena la intersecţia străzilor Narvaez şi O’Donell. Eu mă plimbam mereu cu tatăl meu pe acolo şi mă gîndeam că aş putea să devin socio. Într-o zi am decis să intru pe teren. Acolo, într-o căsuţă de lemn, se afla tot personalul administrativ al clubului: Carlos Alonso. Mi-a dat nişte acte, le-am semnat şi încă le mai am”, şi-a amintit Alvarez cu ocazia unei eveniment organizat recent de Real Madrid. Corpul neînsufleţit al lui Alvarez a fost depus la capela sanatoriului din Guadalajara, unde s-au prezentat şi reprezentanţi ai echipei Real Madrid, foştii jucători Amancio şi Emilio Butragueno. Potrivit sursei citate, jucătorii echipei de baschet Real Madrid au purtat la un meci disputat joi banderole negre în memoria lui Felix Perez Alvarez şi a lui Pedro Maria Arsuaga, fost component al echipei de baschet, care a decedat tot joi, în timp ce asista la un meci. Echipa de fotbal Real Madrid va aduce un omagiu special celor doi cu ocazia meciului de sîmbătă, cu Sporting Gijon, din campionat. După moartea lui Felix Perez Alvarez, “socio” numărul unu al clubului a devenit Jose Eulogio Aranguena, în vîrstă de 88 de ani, care şi-a primit carnetul de membru tot în 1923. În acest an, şi gruparea FC Barcelona a rămas fără “socio” numărul 1, Josep Boada decedînd, în luna martie, la 88 de ani, după ce fusese legat de clubul catalan încă de la 2 ani, respectiv din 1 septembrie 1923.

Raul a refuzat o ofertă de transfer din Uzbekistan

Atacantul echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, a refuzat o ofertă de transfer de la formaţia uzbekă Buniodkor Taşkent, unde evoluează Rivaldo, iar antrenor este Luiz Felipe Scolari, informează cotidianul spaniol El Confidencial, citat de Corriere dello Sport. Sursa citată notează că Raul, al cărui contract cu Real Madrid se va încheia în 2011, ar fi primit la gruparea uzbekă un salariu anual de aproximativ 15 milioane de euro. „Mulţumesc pentru ofertă, dar locul meu este la Real Madrid şi doresc să-mi închei cariera aici”, a declarat Raul. Echipa Buniodkor Taşkent a mai încercat să-l achiziţioneze şi pe atacantul Samuel Eto’o, dar camerunezul a refuzat oferta şi s-a transferat la Internazionale Milano. În vârstă de 32 de ani, Raul a evoluat în cariera sa doar la formaţia Real Madrid.

Michael Laudrup îl va înlocui pe Abel Resino la Atletico Madrid

Antrenorul danez Michael Laudrup îl va înlocui pe spaniolul Abel Resino la conducerea tehnică a echipei Atletico Madrid, ca urmare a unei serii de rezultate nesatisfăcătoare, a anunţat cotidianul Marca. În vârstă de 45 de ani, Michael Laudrup a mai antrenat o echipă spaniolă, pe Getafe, în sezonul 2007-2008, ajungînd cu aceasta în finala Cupei Spaniei şi în sferturile de finală ale Cupei UEFA. Danezul a mai pregătit echipele Brondby şi Spartak Moscova. Atletico a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu 4-0, de Chelsea, în Grupa D a Ligii Campionilor. În campionatul Spaniei, formaţia antrenată de Resino ocupă locul 15. Abel Resino, în vîrstă de 49 de ani, pregăteşte echipa madrilenă din luna februarie.

Pedro Mendes va fi indisponibil cel puţin două luni

Mijlocaşul lui Glasgow Rangers, Pedro Mendes, care s-a accidentat în timpul meciului cu Unirea Urziceni din Liga Campionilor, va fi indisponibil cel puţin două luni. Potrivit cotidianului Daily Record, Mendes a suferit o leziune a ligamentelor de la genunchi şi va rata celelalte jocuri din faza grupelor. În meciul cu Unirea Urziceni, pierdut cu 1-4 de scoţieni, Mendes a fost înlocuit la pauză de antrenorul Walter Smith.

Postul lui Rafa Benitez nu este în pericol

Unul dintre proprietarii lui Liverpool, George Gillett, a afirmat că oficialii grupării îl susţin în continuare pe antrenorul Rafael Benitez, deşi echipa a înregistrat patru înfrîngeri consecutive, situaţie care nu s-a mai întîmplat de 22 de ani. Întrebat dacă îl susţine în continuare pe Benitez, Gillett a răspuns: „Absolut. Avem o înţelegere pe termen lung cu Rafa. Sîntem foarte mulţumiţi de el şi sînt sigur că şi ceilalţi din conducere simt la fel”. Benitez şi-a prelungit recent contractul cu Liverpool pînă în 2014.

Fotbalist italian, decedat în timpul unui antrenament

Fotbalisul echipei italiene Dalmine Futura, Damiano Capitanio, în vîrstă de 18 ani, a decedat, miercuri seară, în timpul unui antrenament, informează datasport.it. Tînărul alerga pe teren, iar la un moment dat s-a oprit şi s-a prăbuşit pe gazon. Medicii chemaţi la faţa locului nu au reuşit să-l resusciteze. Trupul neînsufleţit al jucătorului se află în morga spitalului Riuniti din Bergamo, unde se va face autopsia pentru a se stabili cauza decesului. Oficialii formaţiei au cerut forurilor superioare ca Dalmina Futura să nu joace următoarea etapă din campionat în semn de doliu pentru Damiano Capitanio.

A fost aprinsă flacăra olimpică a JO de iarnă de la Vancouver

Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver a fost aprinsă ieri, la Olympia, evenimentul fiind marcat printr-o ceremonie similară cu aceea folosită pentru JO de vară. Torţa a fost aprinsă de o “mare preoteasă”, cu ajutorul unei oglinzi concave ce a captat razele soarelui, în faţa tempului zeiţei Hera. La eveniment au fost prezenţi preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Jacques Rogge, şi directorul general al comitetului de organizare a JO de la Vancouver, John Furlong. Comitetul Olimpic Elen a acceptat ca pentru această ediţie a Jocurilor de iarnă să se folosească ritualul tradiţional de la JO de vară, la solicitarea organizatorilor canadieni. Timp de opt zile, flacăra olimpică va parcurge 2.180 km în Grecia, după care, pe 29 octombrie, va fi înmînată organizatorilor canadieni, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Atena. Purtată de 12.000 de persoane ce vor face parte din ştafetă, flacăra olimpică va traversa apoi Canada pentru a ajunge la Vancouver în 12 februarie, cînd va avea loc ceremonia de deschidere a JO de iarnă.