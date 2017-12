Primul eşec pentru Grecia la Europenele de volei masculin

Ieri, la Campionatul European de volei masculin din Turcia, au avut loc primele meciuri contînd pentru cele două grupe semifinale. Iată rezultatele înregistrate pînă la închiderea ediţiei: Germania - Grecia 3-1 (25-14, 33-31, 21-25, 25-21); Rusia - Serbia 3-1 (25-15, 17-25, 25-21, 25-19); Polonia - Spania 3-2 (18-25, 25-20, 25-18, 23-25, 17-15); Olanda - Italia 3-1 (25-22, 23-25, 25-21, 27-25). Aseară s-ai jucat partidele: Franţa - Slovacia şi Bulgaria - Finlanda. Programul de astăzi: la Izmir (Grupa E), ora 15.00: Spania - Germania; ora 17.30: Polonia - Slovacia; ora 20.00: Franţa - Grecia; la Istanbul (Grupa F), ora 15.00: Rusia - Italia; ora 17.30: Bulgaria - Olanda; ora 20.00: Serbia - Finlanda.

Campionatul European de baschet

În Polonia au debutat, luni, întrecerile Campionatului European de baschet masculin, competiţie în care am înregistrat o mare surpriză chiar în prima zi – Turcia a învins Lituania! Să notăm şi revenirea Serbiei – victorie cu campioana mondială en titre – după mulţi ani cu rezultate modeste. Rezultate înregistrate în prima zi – grupa A: Macedonia – Grecia 54-86, Croaţia – Israel 86-79; grupa B: Rusia – Letonia 81-68, Franţa – Germania 70-65; grupa C: Marea Britanie – Slovenia 59-72. Serbia – Spania 66-57; grupa D: Polonia – Bulgaria 90-78, Turcia – Lituania 84-76. Îm ăromeşe ăartide de ieri: Israel – Macedonia 79-82! şi Germania – Rusia 76-73.

Mutu a propus ca în schimbul datoriei către Chelsea să facă donaţii organizaţiilor antidrog

Atacantul Fiorentinei, Adrian Mutu, a trimis o scrisoare clubului Chelsea, Comitetului Disciplinar al FIFA şi preşedintelui Josep Blatter, în care spune că nu are posibilitatea să achite 17 milioane de euro şi propune să facă donaţii către organizaţiile antidrog. “Avînd în vedere cazul lung şi complex între mine şi Chelsea în faţa FIFA, în urma căruia am fost condamnat să plătesc suma de 17.183.990 de euro plus cheltuielile de judecată, am spus public că respect verdictul dictat de orice autoritate internaţională. În cazul în care va fi necesar, voi continua bătălia prin toate mijloacele posibile pentru a-mi apăra drepturile de om şi fotbalist”, a spus Adrian Mutu. Jucătorul român a explicat că nu poate să plătească respectiva suma şi nicio persoană fizică în aceleaşi condiţii ca ale lui, sau chiar o companie, nu ar putea achita respectivii bani. “Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întîmplat cît am jucat la Chelsea şi nu am putut să mă ridic la nivelul aşteptărilor, dar consider că se poate ajunge la o înţelegere din partea ambelor părţi. Propun în schimbul sumei în discuţie efectuarea unei trazacţii importante unei asociaţii din Florenţa, sau din alt oraş italian, care se ocupă cu recuperarea tinerilor care au avut probleme cu consumul de substanţe interzise, alături de o altă donaţie unei organizaţii alese de Chelsea în Londra sau în Anglia, plus încă una în România”, a explicat Adrian Mutu. El a precizat că vrea să facă aceste lucruri pentru a demonstra, alături de Chelsea, că sportul are o importantă funcţie socială şi educativă. Atacantul a cerut un răspuns clubului Chelsea, iar o eventuală înţelegere ar fi efectuată sub patronajul FIFA.

Henry a infirmat conflictul cu Domenech

Atacantul francez Thierry Henry a infirmat într-un interviu acordat postului TF 1 că ar fi avut un conflict cu selecţionerul Raymond Domenech înaintea meciului cu România, cînd i-ar fi reproşat acestuia metodele de lucru, dar nu neagă că a existat o discuţie. „Cuvintele mi-au fost distorsionate, nu ştiu de unde a apărut aşa ceva. Nu pot spune exact care a fost conţinutul discuţiei, asta trebuie să rămînă între antrenor şi jucători. Nu am contestat calităţile de antrenor ale lui Raymond Domenech. Nu s-a întîmplat nimic senzaţional. Am avut o discuţie aşa cum sînt adesea între jucători şi antrenor, dar a fost un dialog constructiv. Nu a fost niciun conflict, nu am pronunţat cuvintele care au apărut în presă”, a spus Henry. Atacantul echipei FC Barcelona a afirmat că Franţa a făcut un joc bun cu România, iar publicul a fost mulţumit, chiar dacă rezultatul a fost egal. „Toţi ne-am dorit să luăm toate cele trei puncte. Discuţiile dintre noi trebuie să rămînă acolo, nu ştiu cine a spus mai departe. Sînt căpitan, aşa că e normal să vorbesc. Vă pot spune că atmosfera în lot e foarte bună, sîntem împreună, jucători şi staff tehnic”, a comentat Henry.

Manchester United ameninţă cu justiţia clubul Le Havre, pentru defăimare

Gruparea engleză Manchester United ameninţă cu urmărirea în justiţie a clubului Le Havre (liga secundă franceză) pentru defăimare, dacă gruparea din Hexagon îi va mai acuza pe britanici de folosirea unor metode ilicite pentru atragerea tînărului fotbalist francez Paul Pogba. Le Havre a acuzat campioana Angliei că i-a oferit familiei lui Pogba sume importante de bani pentru a-l transfera la Manchester. Comunicatul lansat de Manchester United vine la cîteva zile după interdicţia impusă clubului englez Chelsea de a aduce jucători în următoarele două perioade de transfer, din cauza utilizării unor metode ilicite pentru achiziţionarea, în anul 2007, a francezului Gael Kakuta, de la centrul de formare al clubului RC Lens.

Fotbalist irlandez, depistat pozitiv cu efedrină

Portarul irlandez al echipei Sheffield United (a doua ligă engleză), Paddy Kenny, a fost suspendat nouă luni pentru că a fost depistat pozitiv cu efedrină, chiar dacă Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a recunoscut că jucătorul a luat acest produs fără intenţie. „Jucătorul ne-a convins că nu a luat produsul cu intenţia de a-şi îmbunătăţi performanţele sportive, însă conduita sa nu este mai puţin gravă. Un sportiv profesionist are responsabilitatea strictă de a se asigura că nicio substanţă interzisă nu intră în organismul său. Jucătorul a luat efedrină peste doza prescrisă, fără a citi prospectul şi fără a apela la medicii clubului”, se arată în motivaţia comisiei FA. Jucătorul a fost depistat pozitiv în luna iulie, după barajul de promovare în prima ligă cu Burnley. „Comisia a recunoscut că nu a luat produsul cu scopul de a se dopa, ci pentru a-şi calma durerile din piept. Sîntem surprinşi că a fost suspendat nouă luni”, a declarat antrenorul Kevin Blackwell. Suspendarea lui Kenny a intrat în vigoare pe 22 iulie şi se va încheia în aprilie 2010.

Club Bolivar va juca în Copa Libertadores, după ce a primit înapoi titlul de campioană

Echipa de fotbal din La Paz, Club Bolivar, a primit înapoi titlul de campioană pe care îl pierduse la masa verde la data de 5 iulie, iar bolivienii vor evolua în Copa Libertadores. Club Bolivar a pierdut titlul la masa verde pentru că, în campionat, a folosit un fotbalist care, conform Comisiei de Disciplină a Ligii Profesioniste din Bolivia, avea anumite probleme cu dreptul de joc. Astfel, echipa din La Paz a pierdut titlul, deşi de impusese clar pe terenul de joc. Tribunalul de Arbitraj Sportiv din cadrul federaţiei de specialitate din Bolivia a anulat prima decizie, le-a dat înapoi punctele celor de la Bolivar, iar aceştia vor putea evolua acum în Copa Libertadores, ediţia 2010.

Gloriile lui AC Milan şi Real Madrid au disputat un meci caritabil

Echipa formată din foste glorii ale formaţiei italiene AC Milan a cîştigat cu 2-0 meciul caritabil disputat luni seară, pe stadionul “San Siro” din Milano, în faţa veteranilor lui Real Madrid, partida ce s-a disputat în scopuri caritabile. Golurile învingătorilor au fost reuşite de Marco Simone şi Diego Fuser, iar jocul a fost condus de fostul număr 1 din arbitrajul mondial, Pierluigi Collina. Încasările de la acest eveniment au fost donate unei fundaţii înfiinţate de fostul fotbalist Stefano Borgonovo, care este bolnav de scleroză laterală amiotrofică, din cauza căreia este imbolizat într-un scaun cu rotile. Primul “11” al italienilor, trimis în teren de antrenorul Arrigo Sacchi, a fost următorul: Rossi - Tassotti, Costacurta, Baresi, F. Galli - Boban, Donadoni, Ancelotti, Simone - Van Basten şi Leonardo. De asemenea, au mai evoluat Carbone, Colombo, Eranio, Evani, Fuser, G. Galli, Ganz, Lentini, Mannari, Mussi, Nava, Rossi, Stroppa şi Virdis. De partea cealaltă, Real Madrid a fost antrenată de Victor, iar acesta a început jocul cu următoarea formulă: Buyo - Sanchis, Ramis, Karanka, Llorente - Sabido, Gallego, Amavisca, Alfonso - Esnaider şi Butragueno. Pe parcursul jocului au mai intrat Conteras, Velasco, Ivan Perez, Geni, Morales, De las Heras, Juanma şi Mesas.

Americanca Melanie Oudin în sferturi la US Open, după ce a eliminat patru rusoaice

Sportiva americană Melanie Oudin, în vîrstă de 17 ani, numărul 70 mondial, s-a calificat în sferturi la US Open, după ce a trecut de rusoaica Nadia Petrova, favorită 13, cu scorul 1-6, 7-6 (7/2), 6-3. Adolescenta din statul Georgia, marea surpriză a turneului, le-a mai eliminat pe Elena Dementieva (numărul 4) în turul 2, pe Maria Şarapova (favorita 29) în turul trei, după ce trecuse deja în runda inaugurală de Anastasia Pavlyucenkova.

Oudin, care are un străbunic francez, este cea mai tînără americancă în sferturi, de la Serena Williams în 1999.

În sferturi, adversara Melaniei va fi daneza Caroline Wozniacki (numărul 9), care a trecut de Svetlana Kuznetsova (Rusia/numărul 6), cu scorul de 2-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3).