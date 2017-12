Debut cu dreptul pentru Samara şi Filimon la CE de dublu mixt

Perechea formată din constănţenii Elizabeta Samara şi Andrei Filimon au debutat cu o victorie în cadrul Grupei B de la Campionatul European de dublu mixt pentru seniori, ce se desfăşoară în aceste zile la Subotica (Serbia). Samara şi Filimon au trecut cu 3-0 (11-8, 11-5, 11-7) de perechea Michail Bardon/Andrea Todorovic (Slovacia/Serbia), iar sîmbătă vor susţine alte trei partide în cadrul grupei cu următoarele perechi: Marko Petkov /Marija Galonja (Serbia), Filip Szymanski / Monika Pietkievicz (Polonia), Bojan Milosevic / Monika Molnar (Serbia). Şi perechea formată din constănţeanul Constantin Cioti şi Andrea Dospina au debutat cu o victorie, trecînd cu 3-1 de cuplul Gencay Menge / Fulya Ozler (Turcia). În schimb, Alexandru Cazacu şi Andrada Vincze au fost înfrînţi în prima partidă din Grupa A, cedînd cu 1-3 în faţa perechii Cem Zeng / Melek Hu (Turcia). Tot la Subotica se desfăşoară în aceste zile şi Open-ul Serbiei. Vineri s-au încheiat întrecerile din cadrul grupelor, pe tabloul principal al probei de simplu asigurîndu-şi prezenţa Elizabeta Samara, Andrei Filimon, Constantin Cioti şi Alexandru Cazacu. Cea de-a doua sportivă de la LPS CSS „Nicolae Rotaru” – CS Farul prezentă în întrecerea senioarelor, Ioana Ghemeş a ratat accederea pe tabloul principal după ce s-a clasat pe poziţia a treia în grupă.

RCJ Farul vrea victorie cu bonus

În penultima etapă a play-off-ului Diviziei Naţionale de rugby, RCJ Farul Constanţa întîlneşte, sîmbătă, de la ora 11.00, la Mangalia, pe U. Cluj. Întîlnirea se dispută la Mangalia deoarece RCJ Farul are terenul suspendat o etapă din cauza suporterilor care au aruncat cu torţe pe teren la partida cu Dinamo din etapa a 17-a a returului. Pentru RCJ Farul nu vor evolua în acest meci Natriashvili, Makapelu, Aoina, Carpo, Gheară şi Cl. Dumitru. Celelalte partide din play-off vor avea loc sîmbătă, de la ora 11.00, astfel: CSM Baia Mare - Steaua, Dinamo - RCM Timişoara.

Ultima reprezentaţie pentru RC Cleopatra

La capătul primului sezon din istoria clubului în Divizia Naţională de rugby, RC Cleopatra şi-a îndeplinit obiectivul, evitarea retrogradării. Echipa pregătită de Cristian Brănescu susţine sîmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, ultimul meci din acest campionat, întîlnind Olimpia Bucureşti în etapa a 10-a a play-out-ului. Constănţenii au drept obiectiv măcar punctul bonus defensiv, pentru a-şi păstra poziţia a treia în clasamentul play-out-ului. În cazul unui eşec, coroborat cu o victorie de cinci puncte a sucevenilor la Braşov, RC Cleopatra va fi depăşită în clasament de Bucovina Suceava. “Olimpia este o echipă bună, care a făcut un sezon normal pentru lotul de care dispune, dar nu ştiu cît de motivată va fi în meciul de sîmbătă. Bucureştenii nu pot urca în clasament, indiferent de rezultatul de sîmbătă. În schimb, noi putem pierde o poziţie şi le-am cerrut băieţilor să joace cît mai bine pentru a obţine un rezultat pozitiv”, a spus antrenorul Cristian Brănescu. Delegaţia constănţeană va pleca spre Bucureşti chiar în dimineaţa meciului. Celelalte meciuri ale etapei: RC Bîrlad - Poli Iaşi; CFR Braşov - Bucovina Suceava. Clasament: 1. Iaşi 56p; 2. Olimpia 51p; 3. Cleopatra 37p; 4. Suceava 33p; 5. Bîrlad 24p; 6. Braşov 0p.

Partidă de verificare pentru BC Athletic Constanţa

Proaspăta reprezentantă a Constanţei în Divizia B de baschet masculin, BC Athletic Constanţa, va susţine, sîmbătă, de la ora 14.00, la Sala “Tomis“ din strada “Flămînda“, o partidă de verificare. Jucătorii pregătiţi de Vasile Paşca şi Bogdan Ivanovici, vor întîlni o selecţionată formată din jucători americani aparţinînd bazei militare de la Mihail Kogălniceanu.

Spectacol la Festivalul Internaţional al Sporturilor Tradiţionale Înrudite cu Oina

Prima zi a Festivalului Internaţional al Sporturilor Tradiţionale Înrudite cu Oina, competiţie organizată de Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului a oferit un adevărat spectacol pe stadionul din localitate Techirghiol. Cele mai bune echipe de oină din România, Frontiera Tomis Constanţa şi Straja Bucureşti, au oferit un adevărat spectacol pentru oaspeţii din SUA, Germania şi Republica Moldova. După o serie de meciuri demonstrative, oaspeţii au luat primele lecţii de oină. “Este o acţiune inedită, care înseamnă multiculturaritate, prietenie şi o recunoaştere şi o reconstrucţie a oinei în plan internaţional”, a declarat Elena Frînc, director al DSJ Constanţa. Festivalul va continua sîmbătă şi duminică, cînd reprezentanţii echipelor SUA şi Germania vor oferi lecţii de baseball, respectiv schlagball pe stadionul din Techirghiol, începînd cu ora 9.30.

Spectacol în etapa a doua a Criteriului Juniorilor la ciclism

Vineri a avut loc a doua etapă din Criteriul Juniorilor la ciclism, desfăşurată pe Agigea-Techirghiol-Negru Vodă şi retur, pe distanţa a 80 de kilometri. Întrecerea a fost dominată cu autoritate de Nandor Lazar (Internaţional Miercurea Ciuc), care s-a impus detaşat. El a preluat şi conducerea clasamentului general, avînd un avans de două secunde. Sîmbătă, de la ora 10.00, este programată a treia etapă, ultima, pe un circuit de 40 de kilometri pe Bulevardul Aurel Vlaicu din Constanţa. Duminică, în staţiunea Mamaia este programat Campionatul Naţional de Triatlon.

Schimbări importante în conducerea IOTA

În urma unor şedinţe desfăşurate la Mamaia, în cele trei zile de concurs de la Class One Romanian Grand Prix, International Offshore Team Association (IOTA), forul care reprezintă echipele participante în Class One, a luat mai multe decizii importante. Astfel, Gianfranco Venturelli, team-managerul echipei Victory, a fost numit în funcţia de preşedinte al Consiliului de Conducere al IOTA, în timp ce Per Carsten Michelsen a devenit membru în Consiliul de Conducere, alături de Nicola Giorgi, copilot pe ambarcaţiunea Giorgioffshore 18, în urma demisiei lui Bill Barry-Cotter, patronul echipei Maritimo Australia. Prima acţiunea a noilor oficiali a fost de a înfiinţa o comisie, în care fiecare echipă participantă în actualul sezon al Class One va avea cîte un reprezentant. Comisia, care va fi prezidată de Per Carsten Michelsen, a luat fiinţă în urma cererilor echipelor de a implementa noi reguli, care să contribuie la dezvoltarea acestui sport. “A fost o perioadă dificilă, dar toată lumea a fost de acord că dezvoltarea acestui campionat trebuie să fie o prioritate şi, din dorinţa de a face paşi înainte, trebuie să luăm nişte măsuri. Comisia dă şanse egale tuturor echipelor pentru a face propuneri în acest sens. Vom evalua aceste propuneri şi echipele vor decide cum vom acţiona. Ne concentrăm pe cîteva subiecte-cheie, cum ar fi regulile tehnice şi organizarea curselor. Toate şedinţele vor fi conduse într-o manieră constructivă şi fermă şi sînt încrezător că este o dorinţă a tuturor echipelor de a găsi o formă comună pentru a merge mai departe”, a spus Per Carsten Michelsen. Toate echipele îşi prezenta propunerile, în scris, pînă pe 15 septembrie, iar prima şedinţă a comisiei va avea loc pe 28 septembrie, la Milano.

Simona Halep şi Mădălina Stancu au ajuns în sferturi la turneele la care participă

După ce au trecut de primul tur, cele două constănţence, prezente în aceste zile la turnee de la Maribor (Slovenia) şi Brcko (Bosnia), îşi continuă parcursul pe tablourile principale în proba de simplu. Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numărul 8, s-a calificat în sferturile turneului challenger de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Halep a învins-o, în turul doi, pe Alexandra Damaschin, jucătoare venită din calificări, cu scorul de 6-0, 6-4. În sferturi, Halep o va întîlni pe rusoaica Natalia Orlova, cap de serie numărul 4. Şi Cristina-Mădălina Stancu, cap de serie numărul 5, s-a calificat în sferturi de finală la turneul challenger de la Brcko (Bosnia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, după ce a învins-o, în turul doi, pe Camelia-Elena Hristea, cu scorul de 6-1, 6-0. În schimb în proba de dublu de la Brcko, perechea Cristina-Mădălina Stancu/Zuzana Zlochiva (România/Slovacia), cap de serie numărul 3, a ratat accederea în semifinale, după ce au cedat, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-7, în faţa cuplului Patricia Chirea/Petra Pajalici (România/Slovenia).

Dănciulescu a fost prezentat oficial la Hercules Alicante

Fostul atacant al lui Dinamo, Ionel Dănciulescu, a fost prezentat oficial, joi seară, la noua sa echipă, Hercules Alicante, acesta devenind jucătorul grupării spaniole pentru următoarele două sezoane. “Sînt aici în primul rînd pentru Esteban Vigo, apoi pentru proiectul echipei, promovarea la sfîrşitul sezonului în prima ligă. Am lucrat cu dînsul acum cîţiva ani la Dinamo, însă doar pentru o lună. Este un antrenor foarte bun, dar pentru a te obişnui cu un tehnician trebuie să lucrezi cu el 3-4 ani. Fotbalul spaniol este foarte, foarte bun. Pentru mine promovarea în prima ligă în Spania este acelaşi lucru cu cîştigarea titlului în România”, a spus Dănciulescu, care va purta la echipa spaniolă numărul 25.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la US Open

Tenismena Sorana Cîrstea s-a impus în faţa canadiencei Stephanie Dubois, în turul 2 al turneului US Open, ultimul Grand Slam al anului, şi a avansat în runda următoare. Cîrstea, favorita numărul 24 a întrecerii, s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 5-7, 6-4, iar în turul 3 o va întîlni pe daneza Caroline Wozniacki, cap de serie numărul 9. Pentru accederea în această fază a competiţiei, românca şi-a asigurat un cec în valoare de 48.000 de dolari. Ceilalţi şapte reprezentanţi ai României pe tablourile principale ale US Open la simplu, Andrei Pavel, Victor Hănescu şi Victor Crivoi la masculin, respectiv Monica Niculescu, Raluca Olaru, Alexandra Dulgheru şi Edina Gallovits la feminin, au părăsit competiţia încă din primul tur.

Podaşcă şi Stan, eliminaţi de la CM de box

Pugilistul român Gabriel Podaşcă (categoria 60 kg) a fost eliminat în turul secund al Campionatelor Mondiale de box de la Milano, după ce a fost învins la puncte, scor 2-16, de georgianul Koba Pkhakadze. Tot în turul al doilea a pierdut şi Iulian Stan (57 kg), învins la puncte, scor 8-18, de filipinezul Charly Suarez. Vineri seară, Traian Lupu a boxat la categoria 64 kg cu mongolezul Munkh Uranchimeg. La 54 kg, Răzvan Andreiana va intra în competiţie direct în turul secund şi va lupta sîmbătă împotriva kenyanului Thomas Kasina, tur în care Ronald Gavril (75 kg) îl va întîlni pe brazilianul Yamaguchi Florentino. Ultimul român care va debuta la CM de la Milano va fi Constantin Bejenaru (81 kg), care îl va înfrunta duminică, în al doilea tur, pe turcul Onder Ozgul.