Campionatul Judeţean de volei pe plajă se încheie duminică

Organizată de Asociaţia Judeţeană de Volei, Direcţia pentru Sport a Judeţului, Aqua Magic şi Club Volei Municipal Tomis Constanţa, ediţia din acest an a Campionatului Judeţean de volei pe plajă rezervat cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor a început, vineri, pe terenurile amenajate în Mamaia, pe plaja de lîngă Cazino. În întrecerea cadetelor s-au înscris 16 echipe, care au jucat pe tablou în sistem dublă eliminare, iar la cadeţi au participat 12 formaţii, în sistem eliminare directă. Sîmbătă sînt programate semifinalele şi finalele cadetelor şi cadeţilor, iar după amiază vor începe partidele junioarelor şi juniorilor. Competiţia se va încheia duminică, odată cu disputarea finalelor în competiţia junioarelor şi juniorilor.

Cristina Bujin va concura în prima zi la CM de atletism

De sîmbătă, Berlinul devine, pentru opt zile, capitala atletismului mondial. Stadionul Olimpic din capitala Germaniei îşi va deschide porţile pentru a 12-a ediţie a Campionatelor Mondiale de atletism pentru seniori. 2.200 de sportivi din 203 ţări vor participa la cea mai importantă întîlnire a atleţilor din acest an, unde la bătaie sînt puse 47 de titluri. România este reprezentată de 17 sportive, trei dintre ele urmînd să concureze încă din prima zi a competiţiei. Printre ele se numără şi sportiva constănţeană Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo Bucureşti) care, sîmbătă, de la ora 11.00, participă în calificările probei de triplusalt. Eleva Lenuţei Dragomir a fost repartizată în cea de-a doua grupă de calificări, unde deţine a cincea performanţă, 14,42 m, realizată în urmă cu două la Campionatul Naţional. Ana Maria Greceanu (CS Farul) şi Anca Heltne (CSS Alexandria - CS Farul) vor intra în febra întrecerii duminică. Greceanu va concura la 20 km marş, de la ora 12.00, unde sportivii vor lua startul direct în finală, în timp ce Anca Heltne va concura dimineaţă, de la ora 10.05, în calificările probei de aruncare a greutăţii, finala urmînd a avea loc în reuniunea de seară, de la ora 20.20. Celelalte două sportive legitimate la CS Farul, Nicoleta Grasu (aruncarea discului) şi Andreea Ogrăzeanu (200 m) vor intra în competiţie miercuri.

CSM Medgidia a disputat primele meciuri de verificare

În ciuda problemelor financiare, formaţia masculină de handbal CSM Medgidia continuă pregătirea pentru sezonul următor al Ligii Naţionale. Noul antrenor al constănţenilor, Florin Cazan, a început formarea unei noi echipe, alcătuită în mare majoritate din tineri. Astfel, CSM Medgidia a susţinut, vineri, două meciuri de verificare la Călăraşi, întîlnind echipa gazdă CS Triumf şi Universitatea Galaţi. Partidele s-au desfăşurat pe durata a două reprize a cîte 20 de minute. Elevii lui Florin Cazan au trecut fără probleme, cu 28-19, de CS Triumf Călăraşi şi au cedat la limită, scor 16-17, în disputa cu gălăţenii. “Au fost două meciuri în care am pus accentul pe apărare şi pe circulaţia mingii, pentru că nu am apucat să lucrăm prea mult tactic. După jocul practicat de tinerii veniţi în această vară sînt ceva speranţe pentru sezonul viitor. În privinţa banilor, încă aşteptăm să primim restanţele pentru ultimele două luni şi jumătate din sezonul trecut. Din cîte am înţeles, nu vor fi probleme cu salariile pe luna august, pentru că am luat-o de la început, dar Primăria din Medgidia trebuie să ne achite restanţele”, a declarat Cazan. CSM Medgidia va susţine, miercuri, pe teren propriu, un nou amical cu Universitatea Galaţi.

CS Tomis - Oltchim Rm. Vîlcea, primul joc la Memorialul “Constantin Stănculescu”

Debut de foc la Memorialul “Constantin Stănculescu” pentru formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa. Elevele lui Goran Kurtes vor da piept sîmbătă, în prima zi a turneului amical de la Rm. Vîlcea, atît cu Oltchim, campioana României, de la ora 11.30, dar şi cu Vrnjacka Banja, campioana Serbiei, de la ora 17.00. „Vom avea meciuri tari la Rm. Vîlcea, însă pentru noi în acest moment este important să începem să ne simţim pe teren şi să legăm cît mai bine relaţiile de joc. Nu cred că va conta acum ce rezultate vom obţine. Este mult mai important ce vom reuşi să construim pînă la debutul campionatului, unde avem un obiectiv de îndeplinit”, a declarat Andreea Tîlvîc, cea mai bună marcatoare a Tomisului în turneul de la Zalău. Cea de-a treia formaţie pe care CS Tomis o va întîlni în turneul de la Rm. Vîlcea este HCM Roman, meciul fiind programat duminică, de la ora 9.30. Tot duminică, de la ora 13.00, va avea loc şi festivitatea de premiere.

România a învins campioana europeană en titre, Danemarca, în primul meci la CE de handbal tineret

Naţionala de handbal feminin tineret a României a învins, vineri, reprezentativa Danemarcei, campioana europeană en titre, scor 27-25 (13-10), în meciul de debut din Grupa C de la Campionatul European din Ungaria. Echipa antrenată de Alexandrina Soare a dominat prima repriză, în care danezele - campioane europene en titre - au marcat doar patru goluri, în primele 22 de minute de joc (10-4). Nordicele au revenit în ultimele minute, marcînd şi ultimul gol al primei părţi, care a stabilit scorul pauzei: 13-10 în favoarea României. Tricolorele au rămas în avantaj şi pe parcursul reprizei secunde (19-16, min. 46), reuşind să obţină nu doar prima victorie la CE din Ungaria, ci şi una de moral, împotriva deţinătoarei titlului continental, care era considerată favorita Grupei C. În celălalt meci al zilei din Grupa C, ale cărei meciuri se dispută la Gyor, Olanda - Suedia 30-23. În continuare, handbalistele tricolore vor întîlni Olanda (sîmbătă, ora 16.00, la Papa) şi Suedia (duminică, ora 19.30, la Gyor). Primele două clasate din fiecare din cele patru grupe vor forma apoi două grupe principale, echipele din Grupa A cu echipele din Grupa B, şi echipele din Grupa C (a României) cu echipele din Grupa D, pe 18 şi 19 august, la Gyor. Echipele de pe locurile 3 şi 4, vor juca pentru clasarea pe locurile 9-16. Semifinalele sînt programate pe 21 august, iar finalele pe 23 august, ultima zi de competiţie. La ultima ediţie a CE under 19, din 2007, România a cîştigat medalia de bronz.

Monica Niculescu, în semifinalele probei de dublu de la Cincinnati

Perechea formată din Monica Niculescu şi uzbeka Akgul Amanmuradova s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu de la Cincinnati, după ce a învins cuplul Vera Duchevina / Anastasia Rodionova, informează site-ul oficial al competiţiei dotate cu premii în valoare de două milioane de dolari. Niculescu şi Amanmuradova au trecut de perechea din Rusia, cu 4-6, 6-3, 10-8, la capătul unui meci care a durat o oră şi 20 de minute. În semifinale, Niculescu şi Amanmuradova vor întîlni principalele favorite ale turneului de la Cincinnati, Cara Black (Zimbabwe) şi Liezel Huber (SUA). Pentru parcursul de pînă acum, Niculescu şi Amanmuradova şi-au asigurat un cec în valoare de 25.000 de dolari şi 350 de puncte WTA. La simplu, Sorana Cîrstea a fost învinsă, joi seară, de rusoaica Elena Dementieva, scor 6-4, 6-4, într-un meci din optimile de finală. Pentru prezenţa în optimi, Cîrstea va încasa un cec în valoare de 20.000 de dolari şi 110 puncte WTA.

Crivoi a ratat calificarea în semifinale la Cordenons

Victor Crivoi, cap de serie nr. 4, a ratat, vineri, calificarea în semifinalele turneului challenger de la Cordenons (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Crivoi a fost învins, în sferturile de finală, cu 6-2, 7-5, de italianul Filippo Volandri. Pentru accederea în sferturi, Crivoi va primi 18 puncte ATP şi un cec în valoare de 2.480 de euro.