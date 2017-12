Portul Constanţa nu s-a înscris în Liga a III-a la fotbal

Conducerea clubului Portul Constanţa a decis să nu înscrie echipa în actualul sezon al Ligii a III-a la fotbal, astfel că formaţia pregătită de Gabriel Şimu va evolua în Liga a IV-a. “Consiliul de Administraţie al clubului a decis că nu există resurse financiare pentru a continua în Liga a III-a. Sînt vremuri grele pentru fiecare şi deocamdată nu se poate mai mult. La anul, dacă situaţia va fi mai bună, poate că vom încerca promovarea“, a declarat preşedintele clubului Portul Constanţa, Niculaie Stancă. Alături de Portul, din Seria a 2-a a eşalonului al treilea nu mai fac parte nici echipele Stăruinţa Baia şi CS Clinceni, locul lor fiind luat de Viitorul Chirnogi, CS Tunari şi Utchim Găeşti. În aceste condiţii, componenţa Seriei a 2-a din Liga a III-a este următoarea: Viitorul Constanţa, FC Farul II Constanţa, CS Eforie, Callatis Mangalia, CSM Medgidia, Oil Terminal Constanţa, Viitorul Chirnogi, Viitorul Ianca, Viitorul Însurăţei, Unirea Slobozia, Dunărea Călăraşi, Petrolul Berca, Partizanul Merei, Viscofil Popeşti Leordeni, CS Tunari, ACS Berceni, ACS Domneşti şi Utichim Găeşti.

Start în Cupa “Mamaia IDU” la tenis

Începînd de sîmbătă, la Baza sportivă Tenis Club IDU din Mamaia se va desfăşura tradiţionalul turneu de tenis Cupa “Mamaia IDU”. Competiţia este de categoria a III-a, cuprinzînd patru categorii de vîrstă, atît în întrecerea fetelor, cît şi în cea a băieţilor: 8-10 ani, 11-12 ani, 13-14 ani şi 15-16 ani. Turneul de la Mamaia se bucură de o participare numeroasă, peste 200 de sportivi de la cluburile din ţară urmînd a sosi pe litoral pentru a lupta pentru trofeele puse în joc. Organizatorii au anunţat că participarea este una de selectă, la Mamaia fiind prezentă “crema” tenisului juvenil românesc. „La toate categoriile de vîrstă avem cei mai buni sportivi din ţară. Se anunţă o competiţie spectaculoasă şi extrem de interesantă”, a declarat Marian Sandu, reprezentantul Tenis Club IDU Mamaia. Dacă la simplu se va concura pe patru categorii, la dublu se joacă doar la două categorii de vîrstă, 13-14 ani şi 15-16 ani. Toţi sportivii sînt înscrişi direct pe tabloul principal, fără a se juca calificări. Partidele vor avea loc pe arenele de la Tenis Club IDU Mamaia, începînd cu ora 9.00. Cîştigătorii vor fi recompensaţi cu premii constînd în cupe, diplome şi materiale sportive oferite.

Victorii şi înfrîngeri pentru românce la Open-ul Chinei la tenis de masă

După două zile de întreceri, cel mai puternic turneu din cadrul circuitului profesionist Pro Tour la tenis de masă, Open-ul Chinei, a continuat, vineri, cu primele partide de pe tabourile principale ale probelor de simplu şi dublu senioare. Ambele sportive ale noastre prezente în această fază a întrecerii de la Tianjin, Elizabeta Samara şi Daniela Dodean, au reuşit să se califice în cel de-al doilea tur. Eliza a trecut în primul tur, cu 4-0, de Kwok See Yu (Hong Kong), în timp ce Daniela Dodean a reuşit să se impună în faţa japonezei Saki Tashiro, scor 4-2. Româncele au ratat însă calificarea în optimi, după ce în cel de-al doilea tur au întîlnit jucătoare mult mai bine situate în clasamentul mondial. Deşi a început bine întîlnirea cu nr. 14 mondial, Liu Jia (Austria), impunîndu-se în primele două seturi, cu 12-10 şi 11-7, Eliza nu a putut ţine ritmul impus de asiatică pînă la final, care s-a impus în cele din urmă cu 4-3. Dodean a fost şi ea eliminată, după ce a cedat, cu 2-4 în faţa lui Lin Ling (Hong Kong). Tot vineri au avut loc şi partidele de pe tabloul principal în probele de dublu, Dodean şi Samara reuşind să se califice în sferturi după ce au trecut, cu 4-2, de Nai-I Hsiung / I-Chen Lee (Taipei). Jucătoarele noastre vor întîlni în sferturi perechea formată din Tianwei Feng / Gu Yue (Singapore). Sîmbătă, Eliza Samara şi Daniela Dodean vor debuta şi în cadrul întrecerii de la simplu la Under 21, acolo unde sînt calificate direct pe taboul principal. Samara va juca contra lui Wing Nam Ng (Hong Kong), cea care s-a impus şi în faţa Cristinei Hîrîci în grupa de calificare. Nici Dodean nu va avea parte de o adversară accesibilă, arădeanca urmînd să o întîlnească pe Mi Soon Kang (Coreea de Sud).

Fernando Torres şi-a prelungit contractul cu FC Liverpool pînă în 2013

Atacantul spaniol Fernando Torres şi-a prelungit contractul cu FC Liverpool pînă în 2013, a anunţat, vineri, clubul englez. În vîrstă de 25 de ani, Fernando Torres va evolua la Liverpool pînă în 2013, noul contract stipulînd o opţiune de prelungire pe încă un an. “Fernando Torres a semnat noul contract. Jucătorul s-a înţeles cu gruparea noastră, pentru prelungirea înţelegerii, încă din luna mai, dar abia acum au fost completat toate formalităţile”, a anunţat FC Liverpool.

Vicepreşedintele FIFA, condamnat la închisoare pentru contrabandă

Preşedintele Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF) şi, totodată, vicepreşedintele FIFA, Ricardo Teixeira, a fost găsit vinovat de un tribunal din Rio de Janeiro pentru contrabadă cu aparatură de uz casnic, a anunţat, vineri, ediţia online a cotidianului francez L’Equipe. După Campionatul Mondial din 1994, Teixeira, care pe atunci a făcut parte din delegaţia Braziliei care s-a deplasat în SUA, ar fi introdus ilegal în ţara natală mai multe aparate de uz casnic, dar şi materiale pentru braseria pe care o deţine în Rio de Janeiro. De asemnea, vicepreşedintele forului fotbalistic mondial a fost suspendat timp de trei ani din drepturile sale civice şi politice. Ricardo Teixeira nu a indicat pînă în prezent dacă va face sau nu un apel împotriva deciziei judecătorilor.

Spalletti va prelua pe Zenit Sankt Petersburg

Antrenorul lui AS Roma, Luciano Spalletti, va fi instalat pe banca tehnică a grupării Zenit Sankt Petersburg, care l-a demis de curînd pe olandezul Dick Advocaat din cauza parcursului slab din campionat, informează presa din Rusia. Potrivit cotidianului Tvoi Den, tehnicianul italian în vîrstă de 50 de ani va semna cu cîştigătoarea Cupei UEFA din 2008 în zilele următoare, urmînd să cîştige patru milioane de euro pe an plus alte bonusuri substanţiale în funcţie de viitoarele performanţe ale echipei. Spalletti antrenează pe AS Roma din 2005 şi a cucerit două Cupe şi o Supercupă a Italiei, iar în alte două rînduri a clasat clubul capitolin pe locul secund în Serie A. Zenit l-a demis la sfîrşitul săptămînii trecute pe tehnicianul olandez Dick Advocaat, care a pregătit pe Zenit în ultimii trei ani. Concedierea viitorului selecţioner al reprezentativei Belgiei a fost cauzată de rezultatele slabe din competiţia internă, unde Zenit ocupă locul 7 după 17 etape. În urmă cu cîteva zile, reprezentanţii clubului rus au negociat cu fostul tehnician al lui Inter, Roberto Mancini, însă tratativele au eşuat.

Kanu şi-a prelungit contractul...cu o lună!

Internaţionalul nigerian Nwankwo Kanu, în vîrstă de 33 ani, aflat la final de contract cu echipa engleză Portsmouth, a semnat, vineri, un nou angajament care va expira în luna septembrie. Lui Kanu i s-a dat astfel posibilitatea de a-l convinge pe managerul Paul Hart că merită să continue la gruparea engleză. Kanu evoluează pentru Portsmouth din 2006, an în care a fost cumpărat de la West Bromwich Albion. Fostul jucător al lui Ajax şi Arsenal a marcat doar de 15 ori în Premier League în cele trei sezoane petrecute la gruparea din sudul Angliei, dar a înscris golul victorie pentru Portsmouth în finala de anul trecut a Cupei Angliei. Kanu este în prezent singurul fotbalist din Premier League care a cîştigat Liga Campionilor, Cupa UEFA, campionatul şi Cupa Angliei, dar şi medalia de aur la Jocurile Olimpice.

FIFA va dona 120.000 de bilete microbiştilor din Africa de Sud

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, vineri, că va dona sud-africanilor 120.000 de bilete la meciurile de la Campionatul Mondial din 2010, acestea urmînd să fie distribuite în timp util de reprezentanţii forului mondial. “Aceste bilete vor permite unor oameni care nu au avut niciodată şansa să asiste la un meci din cadrul unui Campionat Mondial să vadă pe viu un astfel de eveniment”, a declarat directorul Comitetului Local de Organizare, Danny Jordaan. Reprezentantul FIFA a precizat că aproximativ 40.000 de bilete vor fi păstrate pentru muncitorii care au construit stadioanele pe care se vor disputa meciurile de la CM din Africa de Sud, iar celelalte vor fi distribuite celor care au ajutat la dezvoltarea infrastructurii. De asemenea, populaţia din Africa de Sud va avea parte de preţuri preferenţiale la tichetele pentru turneul final. FIFA a făcut şi o repetiţie în ceea ce priveşte acordarea de bilete gratuite în cadrul Cupei Confederaţiilor, care a avut loc în iunie. în Africa de Sud. Atunci, pentru prima semifinală au fost împărţite cîteva mii de bilete, iar totul a funcţionat aşa cum fusese stabilit. Pentru CM din 2010, din Africa de Sud, care va avea loc în perioada 11 iunie - 11 iulie, s-au pus deja în vînzare aproximativ 863.000 de bilete, din totalul de 3,2 milioane, disponibil pentru cele 64 de meciuri.