Cristi Chivu: „Alibec poate ajunge un mare fotbalist”

Căpitanul echipei naţionale, Cristian Chivu, a declarat, duminică, la Iaşi, că Denis Alibec, transferat la Internazionale Milano, poate ajunge un mare fotbalist, de vreme ce formaţia italiană a ţinut să-l achiziţioneze. „Nu sînt nici director sportiv şi nici antrenor la Inter, de aceea nu pot spune eu prea multe despre Alibec. Dacă Alibec a fost remarcat de Inter, poate ajunge un mare fotbalist. E clar că are valoare. Este un jucător talentat şi depinde doar de el ce va face în continuare”, a spus Chivu. Fostul atacantul al Farului, Denis Alibec, în vîrstă de 18 ani, a semnat, vineri seară, un contract pe patru ani cu Internazionale Milano, urmînd ca în primul sezon să joace la echipa de tineret.

Cristiano Ronaldo va avea numărul 9 la Real Madrid

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a acceptat să joace cu tricoul cu numărul 9 la echipa Real Madrid, chiar dacă ar fi vrut să evolueze cu 7 sau 17, informează cotidianul As. Starul portughez ar fi vrut să aibă numărul 7, numărul său de la Manchester United, însă acesta aparţine lui Raul, astfel că Ronaldo nu a dorit să aibă un conflict cu cel care îi va fi căpitan. De asemenea, i-ar fi plăcut 17, numărul purtat la Sporting Lisabona, însă la Real Madrid acest număr este al lui Ruud Van Nistelrooy. „Numărul 9 este liber. Preşedintele Florentino Perez şi echipa sa i-au arătat jucătorului portughez că numărul 9 este ideal pentru el. În primul rînd pentru că Saviola l-a lăsat liber şi astfel se evită orice fel de problemă cu vreun coechipier. În al doilea rînd pentru că este un număr de prestigiu, mai ale că a fost purtat şi de Alfredo Di Stéfano, care sîmbătă a împlinit 83 de ani”, scrie As. Conducerea Realului vrea ca pe tricoul de joc al portughezului să nu scrie doar Ronaldo, ci C. Ronaldo, pentru a evita astfel o încurcătură cu brazilianul Ronaldo, care a purtat acest număr între anii 2004- 2006.

Nihat a început serviciul militar în Turcia

Fotbalistul turc Nihat Kahveci a început serviciul militar în Turcia fără să ştie deocamdată dacă va juca în sezonul viitor la Beşiktaş sau va rămîne în Spania, la Villarreal, informează La Vanguardia. Presa turcă a anunţat că jucătorul de la Villarreal urmează serviciul militar întră-un regim de infanterie în reguiunea turcă Burdur. „Am venit aici pentru serviciul meu militar. Sînt mulţumit şi mîndru”, a declarat jucătorul, fără a clarifica viitorul său profesional. „Nihat este încă jucătorul echipei Villarreal. Nu este clar ce se va întîmpla după serviciul militar. Vom discuta”, a declarat impresarul jucătorului, Murat Kus. În armată, Nihat va beneficia de o legislaţie specială care permite cetăţenilor turci care lucrează în străinătate să realizeze un antrenament militar de doar 21 de zile şi pentru restul serviciului să plătească o sumă într-o monedă străină. Nihat va fi coleg de armată cu Bilal, fiul premierului turc turco Recep Tayyip Erdogan, care lucrează la Banca Mondială din SUA.

Manchester City îi oferă un salariu titanic lui John Terry!

Manchester City i-a propus căpitanului echipei Chelsea Londra, John Terry, un salariu anual de 15,6 milioane de lire sterline (18,21 milioane de euro) pentru a accepta un transfer, informează cotidianul britanic The Sun. În cazul în care şi Chelsea va accepta suma de transfer, Terry ar urma să aibă un salariu săptămînal de 300.000 de lire sterline (350.000 de euro), ceea ce l-ar face cel mai bine plătit jucător din lume. În acest moment, pe primul loc se află portughezul Cristiano Ronaldo, căruia Real Madrid îi plăteşte 255.000 de lire sterline (aproximativ 297.000 de euro) pe săptămînă. În prezent, Terry cîştigă săptămînal 150.000 de lire (174.000 de euro). Chelsea a respins oferta de 30 de milioane de lire sterline (35 de milioane de euro) înaintată de Manchester City pentru jucătorul său, dorind să obţină 40 de milioane de lire sterline (aproximativ 47 de milioane de euro). Surse apropiate lui Terry au afirmat că jucătorul a început să se întrebe dacă Chelsea chiar îl doreşte atît de mult pe cît susţine şi a admis că este impresionat de încrederea pe care managerul echipei Manchester City, Mark Hughes, i-a acordat-o.

Lucio i-a prezentat preşedintelui Braziliei trofeul de la Cupa Confederaţiilor

Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, l-a primit pe căpitanul naţionalei cariocas, Lucio, care i-a prezentat trofeul cîştigat la Cupei Confederaţiilor 2009 din Africa de Sud. În faţa fotografilor, Lula l-a primit la palatul prezidenţial Planalto pe fundaşul echipei Bayern Munchen, sosit cu trofeul şi cu un tricou cu numărul 3, semnat de toţi jucătorii selecţionatei Braziliei.

A murit Robert Louis-Dreyfus

Omul de afaceri Robert Louis-Dreyfus a murit, sîmbătă, la vîrsta de 63 de ani, bolnav de leucemie. El a fost acţionar principal la clubul Olympique Marseille din decembrie 1996, dar, sub conducerea sa, OM nu a cîştigat niciun titlu, în ciuda finalelor Cupei UEFA jucate în 1999 şi 2004 şi a investiţiilor de circa 200 de milioane de euro, sumă investită personal de Louis-Dreyfus. Pe 9 iunie 2006, Dreyfus a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz asupra bunurilor sociale în procesul de transferuri suspecte de jucători în perioada 1997-1999. Această condamnare a fost redusă în apel la zece luni de închisoare cu suspendare. Conform revistei economice elveţiene Bilanz, fostul preşedinte al grupului de echipamente sportive Adidas ocupă a 77-a poziţie a clasamentului celor mai bogaţi oameni din Elveţia la sfîrşitul anului 2008, cu o avere estimată la 1,75 miliarde franci elveţieni (1,15 miliarde euro).